(Cortesía: Senado República Dominicana)

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El Senado de la República Dominicana aprobó el martes 24 de noviembre, en dos discusiones de urgencia, la modificación del Presupuesto General del Estado de 2026, que incorporará recursos ante el alza internacional de los combustibles, la energía, los fertilizantes y los alimentos. El texto será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.

La reforma respondió a las presiones de precios en los mercados internacionales, que llevaron a revisar el gasto público previsto para el próximo año. La Cámara Alta acogió sin cambios la versión que había remitido la Cámara de Diputados, según informó el Senado.

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La iniciativa contempló mayores subsidios para los combustibles y el sector eléctrico, además de una ampliación de las partidas destinadas a inversión pública. La medida buscó sostener la actividad económica dominicana durante 2026 frente al encarecimiento de insumos importados.

Una alcancía pintada con los colores de la bandera de República Dominicana reposa sobre billetes y monedas en una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amnistía para armas fuera del registro

Por otro parte, el pleno aprobó en segunda lectura un proyecto de ley de amnistía para el registro de armas de fuego irregulares o su entrega voluntaria. La propuesta fue presentada por los senadores Franklin Martín Romero y Rafael Barón Duluc Rijo.

El régimen temporal permitirá regularizar o entregar armas de uso civil que estén en poder de particulares sin los registros exigidos por la legislación dominicana. Quienes se acojan al mecanismo podrán quedar exentos de responsabilidad penal por la tenencia irregular, dentro de los términos que fije la futura ley.

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La iniciativa partió de la existencia de una cantidad considerable de armas de fuego, armas de guerra y materiales relacionados en manos de la población sin registro legal. Su objetivo fue reducir el número de armas no registradas en el territorio nacional.

(Cortesía: Senado República Dominicana)

De igual manera, el Senado aprobó en primera lectura una propuesta para regular la asistencia a actos masivos y espectáculos públicos, presentada por el senador de El Seibo Santiago José Zorrilla.

La Cámara Alta dejó sobre la mesa el proyecto de ley orgánica sobre Salud Mental después de leer el texto hasta el artículo 32. La iniciativa fue impulsada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, junto con los legisladores Aracelis Villanueva Figueroa, Rafael Barón Duluc Rijo y Eduard Alexis Espiritusanto.

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El pleno tomó la misma decisión con el proyecto que regula el turismo náutico de recreo, presentado por los senadores Ginnette Bournigal de Jiménez y Alexis Victoria Yeb.

En única lectura, los legisladores autorizaron la creación del Grupo Parlamentario de Amistad Domínico-Israelí y aprobaron el Acuerdo de Servicios Aéreos entre República Dominicana y el Sultanato de Omán, remitido por el Poder Ejecutivo.

También aprobaron dos resoluciones para solicitar al Inaipi (Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia) la instalación de centros de atención integral en Castañuelas y Guayubín, municipios de la provincia Montecristi. El Senado reconoció de forma póstuma al servidor público y dirigente comunitario Noel Medina, además de distinguir a Julissa Reynoso Pantaleón y a Dolores Arias, conocida como “Lolín”.

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El pleno sancionó además la ley que asignó el nombre del doctor Fidel Francisco Mejía Ramírez al nuevo Hospital Traumatológico de Yaguate, en la provincia San Cristóbal.