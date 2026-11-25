El productor fue internado en un sanatorio de Palermo y tuvo que ser operado de urgencia de uno de sus pulmones (Video: Mitre Live-Instagram)

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Norberto Marcos, productor teatral y expareja de Fátima Florez, lleva aproximadamente quince días internado en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo con un cuadro pulmonar que derivó en una intervención quirúrgica y su traslado a terapia intensiva. El productor teatral se comunicó con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live y dio detalles de su actualidad clínica.

El domingo pasado fue el cumpleaños de Marcos, una fecha que transcurrió entre paredes hospitalarias. El productor se comunicó con Etchegoyen y abrió con un mensaje que lo ubicaba de lleno en su realidad: “Hola Juan, ¿cómo estás? Sigo en terapia intensiva. Ayer fue mi cumpleaños. Nunca pensé pasarlo así, pero voy mejorando de a poco”. Consultado por el diagnóstico, el productor confirmó que los médicos lograron identificar el problema: “Me detectaron líquido con pus en el pulmón derecho. Me pusieron un drenaje muy doloroso que parece haber sacado todo y lo están combatiendo con antibióticos”. Respecto de los dolores, admitió que el proceso es exigente: “Es muy doloroso, pero me pasan continuamente rescate fuertes y con eso lo voy llevando”.

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En paralelo a su situación médica, trascendieron versiones encontradas sobre una presunta negociación económica entre Marcos y su expareja, Fátima. Según el relato que el propio productor le había transmitido a Etchegoyen en días previos, existía un acuerdo en curso, aunque la intervención de la madre de la humorista habría llevado todo de vuelta a cero. Sin embargo, Fátima lo desmintió de manera categórica.

El médico, panelista del ciclo de Moria Casán, brindó información sobre el exmarido de Fátima Florez

“Nunca hubo un acuerdo económico”, sostuvo ella ante Etchegoyen. La imitadora explicó que sí participó de una reunión en la casa del empresario Jacobo Winograd, pero con un objetivo acotado: “Yo accedí para tener un acercamiento desde lo humano, pero nunca se habló nada de lo económico en esa reunión y tampoco hubo principio de acuerdo”. La comediante también confirmó que saludó a Marcos por su cumpleaños.

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Las versiones de uno y otro permanecen irreconciliables: mientras el entorno de Marcos sostiene que hubo un principio de acuerdo, ella niega que el tema económico haya llegado siquiera a conversarse. El propio Etchegoyen reconoció la contradicción: “De un lado dicen una cosa, del otro lado dicen otra”, aunque aclaró que mantiene buena relación con ambas partes y que el tiempo acomodará todo.

El cuadro clínico de Marcos tiene un historial que se remonta a semanas anteriores. El productor había ingresado inicialmente al Sanatorio de La Trinidad con molestias en el pecho, fiebre y dolores corporales. Recibió el alta, pero sufrió una recaída que derivó en una nueva hospitalización y su posterior traslado a terapia intensiva. Según trascendió, el sábado previo había estado muy mal, con fiebre alta.

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El productor se encuentra internado hace varios días y tendrá que ser sometido a una cirugía de pulmón (Video: Intrusos-América TV)

Ante la gravedad del cuadro, los médicos decidieron intervenir quirúrgicamente. El 19 de noviembre, Marcos fue sometido a una videotoracoscopia, una técnica mínimamente invasiva que permite observar el interior del tórax mediante una cámara. El propio productor lo confirmó desde terapia intensiva: “Estoy con un drenaje intercostal muy doloroso, pero todo parece evolucionar para bien”. El especialista que lo atendió indicó que atravesó el procedimiento sin complicaciones y que no requería asistencia respiratoria ni oxígeno suplementario: “Estuvo sin problema después de la cirugía y está estable ahora en terapia. No estaba con respirador, estaba sin requerimiento de oxígeno”, precisó.

Durante los días más críticos de su internación, Marcos estuvo acompañado por su hijo y su sobrina Sofía, quien se comunicó con Etchegoyen para llevar tranquilidad: “Él ahora no puede hablar y por eso te contesto yo. Está en terapia intensiva pero está recuperándose y está por el buen camino”. Por el momento, no hay fecha confirmada de alta y los profesionales continúan siguiendo de cerca su evolución.

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