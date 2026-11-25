El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, visitó Petén para reunirse con tropas de élite del Ejército de Guatemala. (Comando Sur de Estados Unidos)

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El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Francis L. Donovan, viajó al departamento de Petén para reunirse con unidades de élite del Ejército de Guatemala dedicadas a combatir y desarticular redes narcoterroristas.

La visita oficial, efectuada junto al ministro de la Defensa Nacional guatemalteco, Henry David Sáenz Ramos, tuvo como propósito evaluar las operaciones de seguridad y fortalecer la coordinación táctica frente al crimen organizado transnacional.

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El encuentro bilateral se realizó dentro de los compromisos de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), una alianza multilateral vinculada con la iniciativa Escudo de las Américas.

Los mandos castrenses supervisaron las capacidades operativas de las tropas especiales destacadas en el norte del país.

Guatemala integra esta coalición como pieza central para frenar el traslado masivo de sustancias ilícitas hacia el norte del continente, con pleno apego a su legislación interna y soberanía.

El general Francis L. Donovan asumió el liderazgo del Comando Sur en febrero de 2026 tras cuatro décadas de carrera militar. (Ministerio de la Defensa)

Petén concentra pistas aéreas clandestinas y corredores para el tráfico de cocaína

Con una extensión territorial que supera los 3,58 millones de hectáreas, el departamento de Petén es el más extenso del territorio guatemalteco y presenta marcadas dificultades para la vigilancia fronteriza.

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Su densa cobertura boscosa, donde se ubican la Reserva de la Biosfera Maya y el parque nacional Laguna del Tigre, comparte límites con México y Belice.

Los reportes oficiales señalan que las bandas delictivas aprovechan el aislamiento geográfico para establecer centros de acopio y rutas fluviales o terrestres destinadas al envío de cargamentos de droga procedentes de Sudamérica.

La reunión con el ministro Henry David Sáenz Ramos coordinó esfuerzos dentro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles. (Ministerio de la Defensa)

En este sector operan clanes locales de transportistas como Los Mendoza, identificados como socios logísticos de cárteles internacionales, entre ellos el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Informes del Departamento de Estado indican que cerca del 80% de la cocaína dirigida hacia el mercado estadounidense transita por Centroamérica.

Para facilitar estos traslados, las estructuras delictivas deforestan áreas protegidas con el objetivo de construir pistas clandestinas de aterrizaje, una práctica ligada a la usurpación de tierras y a la narcoganadería ilegal.

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El Departamento de Estado calcula que cerca del 80% de la cocaína con destino a Estados Unidos transita por Centroamérica. (Comando Sur de Estados Unidos)

Aunque las fuerzas guatemaltecas destruyen decenas de estas pistas cada año, los grupos criminales intentan reactivar estos pasos de forma constante.

El general Francis L. Donovan comanda las operaciones militares en América Latina y el Caribe

Al frente del Comando Sur de los Estados Unidos desde febrero de 2026, Francis L. Donovan es un general del Cuerpo de Marines con una trayectoria de cuatro décadas de servicio.

Ingresó a la institución armada en 1986 como oficial de infantería y fuerzas especiales, y participó en despliegues operativos durante la Guerra del Golfo y la Guerra de Irak.

A lo largo de su carrera lideró la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines, la Fuerza de Tarea 51 y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

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El general Francis L. Donovan asumió el liderazgo del Comando Sur en febrero de 2026 tras cuatro décadas de carrera militar. (Ministerio de la Defensa)

Antes de su actual designación en Estados Unidos, Donovan ejerció el mando de la 2.ª División de Infantería de Marina y la subjefatura del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

Cuenta con una licenciatura en Geografía otorgada por la Universidad de Towson, además de maestrías cursadas en la Universidad del Cuerpo de Marines y en el Colegio de Guerra del Ejército, junto a estudios ejecutivos en la Escuela de Negocios de Harvard.

Su misión actual se enfoca en reforzar la cooperación multilateral y neutralizar las amenazas del narcotráfico armado en el hemisferio occidental.