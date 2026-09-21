WhatsApp fondos animados: cómo personalizar los chats de amigos y familia

La categoría En vivo es la incorporación más distintiva de esta actualización. (Composición Infobae: WABetaInfo / REUTERS/Dado Ruvic)

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WhatsApp amplía las opciones para transformar el aspecto visual de las conversaciones en iOS. La app incorpora cinco categorías de temas de chat, entre las que se incluye una sección con fondos de pantalla animados. La función forma parte de la actualización 26.33.73 para iPhone, disponible en la App Store, y llega acompañada de un sistema que asigna el color de las burbujas de texto según el fondo elegido.

La novedad supera lo que se había detectado en versiones beta anteriores, cuando WhatsApp solo trabajaba con tres categorías de temas. La versión final, según WABetaInfo, duplica casi por completo esa oferta inicial y convierte al selector de temas en una de las herramientas de personalización más completas que la plataforma ha presentado hasta ahora.

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Qué son los fondos animados de la categoría En vivo

La categoría En vivo es la incorporación más distintiva de esta actualización. Presenta fondos de pantalla con movimiento lento, identificados con un pequeño ícono de “En vivo” en la esquina superior derecha de la miniatura. Esta marca permite reconocer estos temas incluso cuando aparecen mezclados dentro de otras secciones del selector.

Así lucen los nuevos fondos de WhatsApp. (WABetaInfo)

La animación se mantiene deliberadamente pausada. WhatsApp buscó dar un toque dinámico al fondo sin que la lectura de los mensajes se vea interrumpida.

Una velocidad mayor habría generado distracción y resultaría incómoda para usuarios con determinadas necesidades de accesibilidad, por lo que la decisión responde a un criterio de diseño y no a una restricción técnica.

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Los fondos animados con paisajes o escenas visuales pueden convertir la pantalla de chat en un elemento más expresivo para conversaciones con amigos y familiares, sin que esto afecte la legibilidad del texto ni la comodidad visual durante el uso diario de la aplicación.

WhatsApp buscó dar un toque dinámico al fondo sin que la lectura de los mensajes se vea interrumpida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las cinco categorías de temas en WhatsApp

Además de En vivo, WhatsApp organiza el selector en cuatro categorías adicionales. Destacados reúne una curaduría del equipo de diseño con los temas que la plataforma considera de mejor calidad dentro de toda la colección, generalmente extraídos de las secciones Naturaleza y En vivo, aunque también puede incluir diseños exclusivos.

Cabe señalar que esta sección funciona como punto de partida para quienes no tienen definida una preferencia concreta.

La categoría Naturaleza ofrece paisajes al aire libre: cordilleras, bosques y paisajes marinos, entre otras variantes. Resulta una alternativa para los usuarios que buscan un cambio de estilo respecto al fondo predeterminado de la aplicación.

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En el extremo opuesto se ubica Minimalista, que aplica un fondo liso (blanco en modo claro y oscuro en modo oscuro), sin patrones ni animaciones. Está pensada para quienes prefieren reducir elementos visuales y concentrarse únicamente en el contenido de la conversación.

La categoría Naturaleza ofrece paisajes al aire libre: cordilleras, bosques y paisajes marinos, entre otras variantes. REUTERS/Dado Ruvic

Por último, la categoría Garabatos recupera el patrón clásico que WhatsApp utiliza como fondo de pantalla predeterminado desde hace años. Se trata de una opción para los usuarios que valoran mantener la identidad visual histórica de la aplicación en lugar de optar por un diseño nuevo.

Por qué WhatsApp elige automáticamente el color de las burbujas

Uno de los cambios funcionales de esta actualización es la asignación automática del color de las burbujas de mensaje. WhatsApp selecciona el tono que mejor combina con el fondo elegido para asegurar un contraste adecuado entre el texto y la interfaz.

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Este mecanismo evita que los usuarios deban ajustar manualmente el color cada vez que cambian de tema, y contribuye a mantener la legibilidad constante en cualquiera de las cinco categorías disponibles.

Quienes prefieran un color distinto al sugerido pueden modificarlo desde la parte superior de la pantalla de configuración, aunque la opción predeterminada suele resultar adecuada en la mayoría de los casos.

La implementación de las cinco categorías avanza de forma gradual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, el sistema automático de color de burbujas es la función que garantiza que cualquier fondo de pantalla, animado o estático, mantenga un texto legible sin necesidad de ajustes manuales por parte del usuario.

Cuándo estarán disponibles los nuevos temas para todos los usuarios

La implementación de las cinco categorías avanza de forma gradual. La función ya está disponible para algunos usuarios que instalaron la actualización desde la App Store, así como para determinados beta testers que utilizan la versión más reciente a través de TestFlight.

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WhatsApp no ha confirmado una fecha exacta para el despliegue completo. Los usuarios que aún no visualicen las nuevas categorías en su selector de temas deberían tener acceso a la función en las próximas semanas, según el ritmo de implementación habitual que la aplicación aplica a este tipo de actualizaciones.