La vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera encabeza la agenda científica de su país en dos cumbres regionales en Brasilia. (Gobierno de Guatemala)

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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, inició una gira de trabajo en Brasilia con el propósito de encabezar la agenda científica de su país en dos cumbres regionales.

Del 24 al 26 de noviembre, la funcionaria asiste al Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC 2026).

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Así como a la Quinta Reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Herrera intervendrá en debates sobre bioeconomía y el decenio científico

Durante las sesiones de CILAC 2026, la vicemandataria participará en el panel titulado “CTI para la transición verde: bioeconomía, descarbonización y energía”.

La funcionaria guatemalteca asiste al foro regional CILAC y a la conferencia sobre tecnologías de la información de la CEPAL. (CILAC)

Este espacio reúne a autoridades gubernamentales, especialistas técnicos y representantes de organismos internacionales con el propósito de analizar el aporte de la ciencia y la tecnología frente a los desafíos ambientales contemporáneos y acelerar la transformación de las matrices productivas.

Herrera recibió además una invitación formal para intervenir como panelista de alto nivel en una sesión consagrada al Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033), organizada bajo la moderación de la Unesco.

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La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta iniciativa en agosto de 2023 con el propósito de posicionar la investigación y la innovación como bienes públicos esenciales frente a las problemáticas socioambientales globales.

La agenda técnica de la vicemandataria incluye su presencia en las sesiones de la conferencia de la CEPAL, donde se analizará el avance de las telecomunicaciones y la conectividad regional.

Karin Herrera interviene en un panel sobre bioeconomía, descarbonización y matrices productivas frente a los problemas ambientales. (UNESCO)

La agenda bilateral incluye diálogos con ministros y líderes sociales

Durante su estancia en la capital de Brasil, la vicepresidenta sostendrá encuentros de trabajo con altos funcionarios del gobierno anfitrión.

Las reuniones contemplan conversaciones con la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, y con el titular de la cartera de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre, Wellington Dias.

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Los diálogos oficiales abarcarán también al secretario ejecutivo de esa dependencia social, Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, además del cardenal Paulo Cezar Costa, arzobispo metropolitano de Brasilia.

La vicemandataria participa en la sesión del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible moderada por la Unesco. (Gobierno de Guatemala)

Con estas gestiones, Guatemala busca difundir sus avances en innovación y establecer nuevos acuerdos de cooperación internacional. La participación en estas mesas multilaterales permite presentar las prioridades de desarrollo del país y entablar intercambio directo con diversas delegaciones sudamericanas.

CILAC cumple diez años de coordinación científica en América Latina

La quinta edición de CILAC 2026 coincide con la conmemoración de la primera década de existencia de esta plataforma regional, establecida en Montevideo en septiembre de 2016 bajo el impulso de la Unesco.

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A lo largo de diez años, este foro itinerante ha convocado a gobiernos, investigadores, universidades y organizaciones de la sociedad civil para coordinar directrices comunes orientadas al desarrollo sustentable y a las metas de la Agenda 2030.

El foro científico CILAC conmemora diez años de trayectoria con más de 2.900 participantes reunidos en Brasilia. (CILAC)

El encuentro se realiza cada dos años y ha tenido sedes anteriores en Ciudad de Panamá en 2018, un formato virtual en 2021 y la isla de San Andrés, en Colombia, en 2024.

En esta ocasión, la cita en Brasilia reúne a más de 2.900 personas inscritas bajo el lema del impacto concreto de las políticas científicas.

El mecanismo cuenta con el respaldo de entidades regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que coordinan acciones colectivas en beneficio de los ecosistemas de investigación de toda la región.

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