El influencer grabó un extenso video para comunicar su decisión

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Santi Maratea tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores y que marcó el final de una etapa que había comenzado hacía más de una década: cerró la cuenta de Instagram con la que construyó su carrera como influencer. A casi un mes del tenso momento que protagonizó en PH, Podemos Hablar (Telefe), el creador de contenido eliminó sus publicaciones, sus historias destacadas y su foto de perfil. También modificó su biografía y dejó únicamente un video de casi siete minutos dirigido a las 3,4 millones de personas que lo seguían en ese momento.

“No es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing, de nada. Simplemente, voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de diez años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida”, explicó Maratea al comienzo de la grabación. “No la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cansé de las redes, ni porque estoy enojado con Instagram. De hecho, todo lo contrario. Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida”, expresó.

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“Hace un tiempito que me di cuenta de algo, y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho”, afirmó. De acuerdo a su relato, cuando comenzó a mostrar su vida en Internet, todavía no existía la palabra influencer con el sentido que tiene en la actualidad. “Solo éramos algunas personas que empezábamos como a mostrar nuestra vida en Internet y de repente apareció gente que nos quería mirar”, relató.

Luego de más de una década como influencer, Maratea tomó un cambio abrupto en su vida (Captura de video)

Maratea también habló del modo en que su crecimiento personal ocurrió frente a la mirada de sus seguidores. “Mi paso a la adultez fue bastante público y en todo ese proceso vieron mis aciertos, mis papelones, mis cambios, mis contradicciones, mis quilombos, mis campañas, mis momentos buenos, mis momentos malos”, señaló. “Toda esa capacidad que tengo para comunicar, para llamar la atención, para convencer, para vender, para convocar gente alrededor de algo, también sirve para ayudar”, sostuvo.

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Maratea aclaró que no tenía nada en contra de las campañas comerciales ni de las marcas con las que trabajó. Reconoció que esa actividad le dio una vida que disfrutó y que probablemente podría haber continuado durante mucho tiempo, porque sabía cómo hacerla y le resultaba bien. Pero también aseguró que ya no quería utilizar sus recursos para promocionar productos. “Simplemente ya no lo quiero”, afirmó.

“Cuando nosotros empezamos, había algo novedoso en ver en una pantalla a alguien normal. Hasta ese entonces, solamente consumíamos artistas, actores, deportistas, futbolistas. Y había algo revolucionario que trajo Internet, que es la capacidad de identificarse”, explicó. “Hay más de diez años de mi vida acá. Hay tres millones cuatrocientos mil seguidores, una construcción de capital que me llevó mucho tiempo. Hay seguridad laboral acá, hay recuerdos acá. Hay muchas personas que me acompañaron durante años muy importantes de mi vida y aunque no los conozco, suena loco, pero les tengo cariño”, expresó.

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“Simplemente ya no lo quiero”, aseguró Maratea al referirse a su etapa como influencer (Captura de video)

“No voy a cerrar esta cuenta renegando de ella, todo lo contrario. La cierro profundamente agradecido”, expresó. “No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito”, explicó.

Su próximo objetivo estará vinculado con la construcción de una fundación dedicada principalmente a la salud infantil. “Esta vez no estoy pensando en cuánta gente va a ver el video, sino en cuántas personas quieren ser parte del proyecto que ese video comunica”, dijo.

También explicó que sus seguidores habían llegado a su cuenta por motivos muy diferentes. Algunos lo acompañaban por cariño, otros por las colectas, otros porque les divertía su contenido y algunos ni siquiera recordaban cómo habían comenzado a seguirlo. Por eso, consideró que el proyecto que ahora inicia debía permitir una nueva elección. “Voy a empezar de nuevo, aunque no realmente desde cero, porque me llevo conmigo estos diez años de tanto aprendizaje”, afirmó.

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“Esta vez no estoy pensando en cuánta gente va a ver el video, sino en cuántas personas quieren ser parte del proyecto", sentenció (Télam)

Hacia el final del video, el influencer les agradeció a sus seguidores por haberlo mirado, acompañado, cuestionado y también por haberse reído con él. Reconoció que resultaba extraño despedirse con nostalgia de millones de personas a las que, en su mayoría, nunca conoció en persona. “Yo tuve la suerte, aunque sea un ratito, de haber sido parte de la suya”, dijo.

Con esa frase, Maratea cerró una cuenta que durante más de diez años funcionó como escenario, trabajo, archivo personal y punto de encuentro con una comunidad multitudinaria. “Me voy feliz, porque qué suerte tuve y qué linda vida me dieron”, expresó antes de despedirse con un último “chau”. La pantalla quedó entonces vacía de publicaciones, pero cargada con la historia de una etapa que, para él, ya había cumplido su propósito.

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