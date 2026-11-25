El director de Ferrari Frédéric Vasseur figura entre los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc

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El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 desató una profunda crisis deportiva e institucional en Ferrari tras la colisión entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, un incidente en la pista que dinamitó el pacto interno de no agresión y fracturó la convivencia entre ambos corredores. La maniobra en el trazado urbano de Estados Unidos no solo costó valiosos puntos para el campeonato de constructores, sino que dejó a la cúpula de Maranello frente a una disputa que amenaza la estabilidad del proyecto técnico para 2027.

El impacto ocurrió en la vuelta 38 de la competencia, a la altura de la curva siete, cuando Leclerc intentó adelantar a su compañero por la cuerda interna. El monegasco bloqueó su trayectoria y rozó el neumático trasero izquierdo de Hamilton, lo que provocó el trompo inmediato del británico. Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) determinaron que Leclerc tuvo la responsabilidad absoluta en la maniobra y le aplicaron una sanción de 10 segundos. Dicha penalización relegó a Charles de la sexta a la décima posición final, mientras que Lewis cruzó la meta en el séptimo escalón.

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El director general de la escudería, Frederic Vasseur, manifestó una profunda indignación tras la prueba y describió lo sucedido como una falta “completamente inaceptable”. Luego de lo sucedido, en el podcast italiano AutoRace se reveló que el directivo se sintió traicionado por Leclerc, puesto que el piloto del Principado era el único integrante del equipo que hasta ese momento jamás había cuestionado su liderazgo en público ni en privado.

“Su desahogo después de la carrera está ligado precisamente a eso. Es un desahogo que deriva de una traición por parte del único piloto que, al menos públicamente, nunca puso en duda lo que Vasseur hizo en estas semanas o meses”, citó uno de los analistas del portal italiano que sigue la actividad de la Scudería en la Fórmula 1 sobre el historial ente Leclerc y el jefe de equipo.

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Otra de las novedades que se revelaron durante el análisis posterior a Las Vegas fue que antes del Gran Premio de Brasil, la cúpula de Ferrari había sellado un compromiso de palabra con Hamilton y su compañero, similar a las pautas de competencia aplicadas por McLaren, con el fin de evitar toques rueda a rueda como el que sufrieron durante la carrera de México. Tras el nuevo roce, Vasseur contempla la redacción de normas formales obligatorias que incluirán sanciones disciplinarias ante desobediencias a las órdenes de boxes o discusiones en las comunicaciones por radio, un endurecimiento disciplinario.

*El toque entre Leclerc y Hamilton

El distanciamiento entre ambos competidores trascendió los límites del circuito. Informaciones que brindaron en AutoRace indican que los dos corredores mantienen una relación prácticamente nula y arrastran discrepancias técnicas desde antes de la cita en Monza. Leclerc acumulaba molestia desde los episodios en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en Interlagos, un resentimiento que creció ante las maniobras defensivas que Hamilton ejecutó en la pista de Nevada.

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La confrontación también involucra el peso de cada piloto en las decisiones de ingeniería. La disputa de fondo se centra en la influencia para definir el desarrollo de los futuros vehículos de la marca, un terreno donde ambos buscan imponer sus preferencias de diseño y comportamiento dinámico. En el trazado estadounidense, el coche de Charles Leclerc exhibió un déficit de rendimiento al montar una unidad de control electrónico (ECU) y una batería con mayor kilometraje que las de su compañero.

Aunque los ingenieros atribuyeron la pérdida de velocidad en la salida de la curva nueve a la administración de energía del piloto, el desgaste de las piezas redujo su capacidad de defensa, lo cual precipitó una maniobra desesperada con consecuencias nocivas para la estructura italiana.

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Cuando restan dos Grandes Premios para el final de la temporada (Qatar y Abu Dhabi), ahora el foco estará puesto en la actitud de las dos figuras de Ferrari en pista. Aunque también en el futuro de Vasseur como líder de la Scudería. En ese sentido, el medio especializado GPBlog planteó la variante de quienes podrían ser los reemplazantes del francés de cara al futuro.

El contrato de Vasseur se extiende hasta finales de 2027, pero la falta de una confirmación explícita sobre su continuidad abrió especulaciones sobre posibles reemplazantes. Cuatro perfiles concentran la atención: Christian Horner como figura externa, Antonello Coletta como dirigente surgido de la propia estructura, Jérome D’Ambrosio como opción de continuidad y Andrea Stella como alternativa para un cambio de largo plazo.

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Christian Horner y Frederic Vasseur (REUTERS/Amanda Perobelli)

Horner aparece como el nombre de mayor peso en cualquier hipótesis de sucesión por su trayectoria al frente de Red Bull. Sus comentarios sobre Ferrari como un “trabajo soñado” alimentaron las versiones, pero no existe confirmación de que la escudería italiana lo haya contactado. Vasseur rechazó públicamente los rumores con una frase directa: “El señor Horner está buscando trabajo, todo el mundo lo sabe, en todas partes”. La eventual llegada del británico también plantearía dudas sobre su disposición a trasladarse a Maranello y a aceptar las estructuras internas de Ferrari.

Coletta representa el perfil opuesto: es un dirigente interno de Ferrari y responsable de su programa de carreras de resistencia. Bajo su gestión, la marca consiguió tres victorias consecutivas en las 24 Horas de Le Mans entre 2023 y 2025. Ese recorrido lo convirtió en un candidato plausible, aunque no necesariamente disponible. Corriere della Sera informó que el presidente de Ferrari, John Elkann, y Vigna intentaron convencerlo de asumir la conducción de Fórmula 1, pero Coletta mostró reticencias por no haber dirigido antes una operación de esa categoría y por la presión asociada al puesto.

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D’Ambrosio surge como la alternativa más inmediata si la empresa optara por mantener una línea de continuidad. Como segundo de Vasseur, conoce la organización y sus mecanismos de decisión, una condición que podría facilitar una designación temporal o una promoción definitiva ante una salida repentina. Sin embargo, un ascenso interno no resolvería automáticamente los desafíos que enfrenta la escudería, ya que el directivo asumiría las mismas presiones, la misma estructura y la demanda de resultados para la próxima campaña de la F1.

Por último, Stella completa la lista de nombres en un posible radar. El actual jefe de McLaren cuenta con formación en ingeniería, experiencia previa en Ferrari y una trayectoria que lo consolidó como uno de los dirigentes más valorados del paddock. La principal dificultad es su situación contractual y deportiva en McLaren. No hay indicios confirmados de que Stella esté disponible o negocie un traslado, y un eventual cambio podría exigir acuerdos contractuales y un período prolongado fuera de los circuitos.

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