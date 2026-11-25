Las dos redes están disponibles en la mayoría de ciudades con infraestructura avanzada de telecomunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque los teléfonos muestran desde hace años los símbolos 4G y 5G en la parte superior de la pantalla, muchas personas no tienen claro qué cambia entre una red y otra. La diferencia suele hacerse visible cuando una aplicación tarda en abrirse, un video se detiene o una videollamada pierde definición en un momento importante.

Las redes 4G y 5G transmiten datos a través de ondas de radio, pero ofrecen velocidades, alcance y tiempos de respuesta distintos. La elección más útil para el uso cotidiano depende de la cobertura disponible, el dispositivo y las actividades que se realizan con el celular.

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Qué significa que una red sea 4G o 5G

Según Olin, la cuarta y la quinta generación de redes móviles son estándares de telecomunicaciones que permiten conectar el celular a internet sin depender de una red WiFi. La red 4G llegó al mercado en 2009 y todavía es la tecnología con mayor presencia en buena parte de las ciudades, rutas y zonas residenciales.

La red 4G comenzó su expansión en 2009 y la red 5G en 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red 5G comenzó su despliegue comercial en 2019. Su expansión avanza de manera gradual y requiere teléfonos compatibles, sumado a infraestructura específica de las operadoras. En la práctica, ambas permiten navegar, enviar mensajes, usar mapas, escuchar música o mirar contenidos en línea desde el celular.

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Cómo funciona cada tecnología de telecomunicaciones

Las dos tecnologías utilizan ondas de radio para enviar y recibir información entre el teléfono y las antenas de la red móvil. La 4G opera principalmente en frecuencias inferiores a los 6 gigahercios, que alcanzan mayores distancias y atraviesan con más facilidad paredes, ventanas y otros obstáculos.

Asimismo, la 5G puede utilizar esas bandas, pero tiene capacidad para trabajar con frecuencias más altas, incluso superiores a los 24 gigahercios.

Un celular puede alternar entre 4G y 5G según la infraestructura disponible y las condiciones de señal en cada lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorpora sistemas como el MIMO masivo, que usa múltiples antenas para gestionar más conexiones al mismo tiempo. Esa capacidad es útil en lugares concurridos, como estadios, aeropuertos, recitales o centros comerciales.

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Cuál red tiene mejor cobertura dentro y fuera de casa

Por ahora, la 4G suele ofrecer una cobertura más amplia y estable. Sus frecuencias de menor alcance energético pueden recorrer más distancia desde una antena y penetrar mejor en espacios cerrados.

Por eso, en una vivienda, un ascensor, un estacionamiento o una zona rural, puede ser más fácil mantener una conexión 4G que una señal 5G constante.

Para mensajería, mapas, redes sociales y videos, una conexión 4G estable suele cubrir las necesidades cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frecuencias altas de la 5G transportan más datos, aunque cubren áreas más reducidas y encuentran más dificultades ante edificios, árboles u otras barreras físicas. Para compensarlo, las empresas necesitan instalar más estaciones base. De ahí que un teléfono pueda alternar entre 5G y 4G durante un mismo trayecto por la ciudad.

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Qué diferencia de velocidad se nota en el celular con cada red

La velocidad es el punto donde la 5G puede mostrar una ventaja mayor. La 4G tiene una velocidad máxima teórica cercana a 1 Gbps, mientras que la 5G puede llegar, en condiciones ideales, hasta 20 Gbps.

Esas cifras no suelen reproducirse en el uso habitual, porque dependen de la cantidad de usuarios conectados, la distancia a la antena y las condiciones del ambiente.

Según la información de Olin, una conexión 5G puede ofrecer descargas de entre 100 y 200 Mbps en condiciones reales, frente a un rango habitual de 10 a 50 Mbps para la 4G.

La red 5G ofrece mayor velocidad al reproducir videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia puede reducir el tiempo de descarga de una actualización, permitir la reproducción de videos en alta resolución o acelerar el envío de archivos pesados por mensajería.

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Por qué importa la latencia para las tareas cotidianas desde el celular

La latencia mide el tiempo que demora un dato en viajar desde el celular hasta un servidor y regresar con una respuesta. No se trata de la velocidad de descarga, sino de la rapidez con la que la conexión reacciona. En 4G, ese retraso puede rondar los 50 milisegundos, mientras que la 5G puede bajarlo hasta un milisegundo en escenarios específicos.

Para revisar redes sociales o leer noticias, esa diferencia rara vez cambia la experiencia de forma decisiva. Puede ser más perceptible en videojuegos en línea, videollamadas, transmisiones en vivo y aplicaciones que requieren respuestas inmediatas.