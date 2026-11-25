El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, descartó la inclusión de nuevas medidas tributarias en el proyecto económico.

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El presupuesto hondureño 2027 asciende a L455.374,7 millones (unos $17.372 millones) y crece 2,5% frente al ejercicio vigente, pero enfrenta dos tensiones que marcan el debate legislativo: el aumento del gasto corriente y la reducción de los fondos para infraestructura, en contraste con las promesas de austeridad formuladas al inicio del gobierno.

La propuesta presentada ante el Congreso Nacional suma L11.039 millones adicionales (alrededor de $421 millones) respecto al presupuesto de 2026. El Gobierno proyecta mantener el déficit del Sector Público No Financiero en 1% del Producto Interno Bruto (PIB), bajo un criterio de disciplina fiscal que busca equilibrar ingresos y compromisos de gasto.

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Durante la reunión con la Comisión de Presupuesto, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que el proyecto contempla “mantener el déficit del Sector Público No Financiero en 1% del Producto Interno Bruto (PIB), como parte de una política de disciplina fiscal prudente”.

El funcionario también señaló que el escenario base no contempla nuevas medidas tributarias y que la estrategia apunta a fortalecer los ingresos del Estado para garantizar los recursos destinados a las prioridades del Gobierno, entre ellas la inversión pública, la continuidad de los servicios esenciales y la atención a los hogares en condición de vulnerabilidad.

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La iniciativa se encuentra en proceso de socialización y análisis legislativo, una etapa en la que las autoridades de Finanzas han expuesto los criterios de elaboración del documento, mientras organizaciones de sociedad civil examinan la distribución de los fondos y advierten sobre tendencias que podrían afectar la capacidad del Estado para financiar inversión pública.

Principales cuestionamientos

Uno de los principales señalamientos sobre el Presupuesto 2027 proviene de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, que identificó un crecimiento del 6,7% en el gasto corriente contemplado en el proyecto.

La observación adquiere peso porque, al inicio del actual gobierno, se anunció una reorganización de la estructura estatal que contemplaba la eliminación de 38 instituciones, con el propósito de reducir el tamaño de la administración pública y generar un ahorro estimado de L15.000 millones (aproximadamente $572 millones).

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La Asociación para una Sociedad más Justa identificó un crecimiento del 6,7% en el gasto corriente proyectado para el ejercicio 2027.(FOTO: ASJ)

Sin embargo, según el balance presentado por ASJ en noviembre, únicamente seis instituciones habían sido suprimidas hasta ese momento. Este resultado contrasta con la dimensión de la reestructuración anunciada y plantea interrogantes sobre el alcance real de las medidas de reducción del gasto administrativo.

La organización presentó un análisis del proyecto presupuestario en el que advierte que el comportamiento del gasto corriente apunta en una dirección distinta a la reducción planteada inicialmente. Este componente comprende obligaciones recurrentes del Estado: salarios, remuneraciones, compra de bienes y contratación de servicios para mantener en funcionamiento las dependencias públicas.

El análisis de ASJ pone atención especial en el peso de las planillas gubernamentales durante 2027. Las secretarías de Educación, Defensa, Salud y Seguridad concentrarán conjuntamente cerca de L7.500 millones adicionales (unos $286 millones) para cubrir gastos de personal.

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El desafío para las autoridades no consiste únicamente en contener el crecimiento del gasto, sino también en garantizar que los recursos destinados al funcionamiento institucional se traduzcan en mejores resultados para la ciudadanía.

Las carteras de Educación, Defensa, Salud y Seguridad concentran L7.500 millones adicionales para cubrir partidas de personal. EFE/Gustavo Amador/Archivo

¿Control del gasto corriente?

Otro aspecto destacado por el análisis de ASJ es la reducción de los recursos destinados a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Según las cifras presentadas, el presupuesto de esa dependencia pasaría de L17.595 millones en 2026 a L12.281 millones en 2027, una disminución de L5.314 millones (unos $203 millones) equivalente a un recorte del 30,2%.

La baja limita la capacidad de ejecución de proyectos de construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red vial, dependiendo de cómo se distribuyan las asignaciones en otras instituciones vinculadas con la inversión pública.

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Esta proporción refleja el peso creciente de los compromisos operativos dentro del presupuesto nacional y plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para ampliar la inversión productiva sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

El contraste también señala uno de los principales desafíos de la planificación presupuestaria: evitar que el crecimiento de las obligaciones permanentes reduzca el margen disponible para proyectos de mediano y largo plazo.