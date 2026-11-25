El arzobispo García Cuerva acompañó al papa León XIV a la cárcel de Devoto, durante la visita a la Argentina

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El papa León XIV nombró hoy al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, como coordinador del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, un organismo de alcance mundial que el pontífice acaba de crear para fortalecer y articular el trabajo de la Iglesia Católica con las personas privadas de su libertad. La designación se produjo poco más de dos semanas después de que ambos compartieran una de las actividades de mayor contenido social del viaje apostólico a la Argentina: la visita a la cárcel de Villa Devoto.

El nombramiento fue difundido en el boletín oficial de la Santa Sede y consignado por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA). El prelado argentina ejercerá la nueva responsabilidad durante un período de cinco años, en el marco de una estructura que estará vinculada al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

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El boletín oficial de la Santa Sede informó también el ascenso de otro sacerdote argentino en la estructura del Vaticano. León XIV nombró a monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado, el organismo central de la Curia Romana encargado de asistir al pontífice en el gobierno de la Iglesia y en las relaciones diplomáticas de la Santa Sede. Hasta ahora se desempeñaba como consejero de Nunciatura en la Sección para los Asuntos Generales de esa misma dependencia.

Nacido el 24 de enero de 1974 en Paraná, Entre Ríos, Viola Casalongüe fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1999 y es licenciado en Teología Dogmática. Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en julio de 2011 y cumplió funciones en las nunciaturas apostólicas de Liberia, El Salvador y Filipinas. Posteriormente se incorporó a la Secretaría de Estado, tarea que compatibilizó con el cargo de director administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica, la institución encargada de formar a los diplomáticos del Vaticano.

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Volviendo al caso de García Cuerva, su designación constituye una nueva señal de confianza de León XIV hacia el arzobispo de Buenos Aires, con quien mantiene una relación cercana desde antes de su elección como sucesor de Francisco. Ambos compartieron tareas en el Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos más relevantes de la Curia Romana, encargado de intervenir en los procesos de selección de los candidatos a conducir las diócesis en buena parte del mundo.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, celebra una misa en la Basílica de San José de Flores, tras el fallecimiento del papa Francisco

García Cuerva había sido incorporado como miembro de ese organismo el 20 de julio de 2021 por Francisco, cuando todavía era obispo de Río Gallegos. En enero de 2023, Jorge Bergoglio designó al entonces obispo Robert Francis Prevost como prefecto de ese dicasterio, una función que el actual pontífice desempeñó hasta su elección en el cónclave de mayo de 2025.

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La coincidencia en el ámbito de trabajo del Vaticano permitió que ambos profundizaran su conocimiento personal y compartieran criterios sobre la conducción pastoral de las comunidades católicas. A esa experiencia se sumó el conocimiento que Prevost había adquirido de la realidad latinoamericana durante sus años como misionero y obispo en Perú.

García Cuerva participó de la organización de la visita de León XIV a la Argentina

García Cuerva fue uno de los principales referentes eclesiásticos que intervinieron en la organización de la visita de León XIV a la Argentina, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre. Como titular de la arquidiócesis porteña, participó de los preparativos de las actividades en la Capital Federal y de la coordinación con las autoridades involucradas en el despliegue que demandó la presencia del Santo Padre.

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En particular, tuvo una intervención directa en la preparación del encuentro con los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, al que acompañó al Papa. La inclusión de esa actividad en la agenda del viaje apostólico estuvo en consonancia con una de las prioridades que el arzobispo porteño mantuvo a lo largo de su trayectoria sacerdotal y episcopal.

Durante esa jornada, León XIV agradeció especialmente al arzobispo, a las autoridades nacionales y a quienes desarrollan tareas de acompañamiento espiritual en el establecimiento. Ante los detenidos, reivindicó la posibilidad de que las personas que han cometido delitos puedan reconstruir sus vidas y encontrar oportunidades de reinserción en la sociedad.

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García Cuerva tuvo un rol clave en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

“Una nueva vida es posible”, expresó el pontífice durante su saludo a los internos. También destacó las experiencias de superación personal, aprendizaje y formación en oficios que se desarrollan dentro de las cárceles.

El nombramiento fue anunciado junto con la publicación de una carta apostólica en forma de motu proprio, firmada por León XIV el domingo 22 de noviembre, en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El documento establece una reorganización de las instancias institucionales a través de las cuales la Iglesia desarrolla su actividad en los establecimientos penitenciarios.

La carta lleva por título In carcere eram, et venistis ad me —“Estaba en la cárcel y vinisteis a verme”—, una referencia al Evangelio de San Mateo que remite a la identificación de Jesucristo con las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento, exclusión o vulnerabilidad.

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Mediante esa disposición, el Papa suprimió la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica, una institución cuyos orígenes se remontan a 1950, y estableció en su reemplazo un servicio que funcionará como una red internacional de cooperación entre las distintas jurisdicciones eclesiásticas.

La estructura contará con representantes de las diócesis, las conferencias episcopales y las organizaciones regionales y continentales de obispos. García Cuerva estará asistido por al menos tres consejeros con experiencia en la materia, mientras que la incorporación de las distintas comunidades a la red será voluntaria.

Entre sus funciones estarán el intercambio de experiencias, la capacitación de sacerdotes, religiosos y laicos que desarrollan actividades en las cárceles, la elaboración de recursos para su formación y la promoción de iniciativas académicas vinculadas con la teología y el derecho.

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La designación amplía las responsabilidades que León XIV ya le había conferido al arzobispo argentino el 6 de diciembre de 2025, cuando lo nombró delegado pontificio ante la comisión internacional que ahora será reemplazada. Desde esa posición, García Cuerva intervino en el proceso de revisión del funcionamiento institucional de la pastoral penitenciaria.

García Cuerva acumula casi tres décadas de trabajo pastoral en cárceles

El arzobispo de Buenos Aires, la noche que el papa León XIV saludó a los fieles que lo saludaron desde la Plaza de Mayo

Nacido el 12 de abril de 1968 en Río Gallegos, García Cuerva tiene una extensa experiencia en el acompañamiento de personas privadas de su libertad, una actividad que comenzó a desarrollar en los primeros años de su ministerio sacerdotal.

Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1997 y ese mismo año asumió responsabilidades en la pastoral carcelaria de la diócesis de San Isidro. También ejerció como capellán de establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires y representó a América Latina y el Caribe ante la comisión internacional dedicada a esa tarea.

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Su formación académica incluye estudios de Derecho y Derecho Canónico, disciplinas relacionadas con distintas problemáticas que abordó durante su trabajo con poblaciones vulnerables. Su actividad sacerdotal también estuvo vinculada con barrios populares del conurbano bonaerense y con la asistencia social a través de Cáritas.

En 2017, Francisco lo nombró obispo auxiliar de Lomas de Zamora. Dos años después, lo designó al frente de la diócesis de Río Gallegos y, en mayo de 2023, resolvió su traslado a Buenos Aires para suceder al cardenal Mario Aurelio Poli como arzobispo metropolitano.

Con el nombramiento anunciado este miércoles, García Cuerva sumará a sus responsabilidades al frente de la Iglesia porteña la conducción de un servicio de alcance universal. La misión recupera casi tres décadas de experiencia personal en las cárceles y se inscribe entre las prioridades pastorales que León XIV puso de manifiesto durante su reciente paso por la Argentina.