Intento de estafa al Chato Prada, contó el episodio en Desayuno Americano

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El productor televisivo Pablo “el Chato” Prada relató que recibió tres intentos de estafa telefónica en pocos días, una secuencia que comenzó con un llamado de madrugada en el que alguien se hizo pasar por su hijo mayor Julián y afirmó haber sufrido un robo.

La maniobra ocurrió un sábado a las 6 de la mañana y, según contó Prada en el programa Desayuno Américano, el horario fue determinante para que el mensaje lograra inquietarlo. Del otro lado de la línea oyó una voz que se presentó como la de su hijo mayor y que le dijo que habían entrado a su casa.

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“Me suena el teléfono. Cuando atiendo, me habla como Julián, mi hijo mayor. Me dice que le robaron, que entraron a la casa y no sé qué más”, recordó el productor al reconstruir el primer contacto. Tras cortar la comunicación, intentó llamar a su hijo, aunque en ese momento no obtuvo respuesta.

La primera llamada se produjo un sábado a las 6 de la mañana, según contó Prada

El relato del supuesto robo y la imposibilidad de comunicarse de inmediato con Julián hicieron que el productor temiera que la situación fuera real. Prada explicó que luego buscó contactarse con la pareja de su hijo, pero tampoco pudo localizarla en un primer momento.

“Empecé a caminar por las paredes”, expresó al describir la preocupación que le generó la llamada. La incertidumbre se extendió hasta que Julián se comunicó con él y pudieron hablar directamente. Entonces confirmó que no había ocurrido ningún robo y que el llamado inicial había sido un engaño.

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El productor Chato Prada y su hijo Julián Prada posan frente a la fachada del Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires. (Instagram)

“Por la hora me agarraron con la guardia baja”, afirmó Prada. Más adelante, volvió sobre esa idea y explicó que estaba medio dormido cuando atendió, una condición que, según su testimonio, facilitó que la maniobra lo tomara desprevenido.

El caso responde a una modalidad frecuente de estafa telefónica, en la que los autores buscan generar urgencia mediante el relato de una emergencia familiar. En estos llamados, la preocupación por la presunta víctima y la presión del momento pueden llevar a que quien atiende actúe sin verificar la identidad de la persona que está del otro lado.

La comunicación con su hijo permitió desactivar el primer intento. El productor no informó que los estafadores le hubieran pedido dinero durante ese llamado, pero remarcó la angustia que le provocó la versión de que Julián había sido asaltado en su vivienda.

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Tras detectar el engaño, Prada aseguró que los estafadores reaccionaron con insultos

Una vez superado ese episodio, Prada recibió una nueva llamada al día siguiente. En esa oportunidad, advirtió con mayor rapidez que se trataba de una maniobra irregular. “Ahí me di cuenta con facilidad”, indicó sobre el segundo intento.

La sucesión de contactos no terminó allí. Según relató, el tercer episodio ocurrió el martes, cuando lo llamaron en nombre de una empresa de correo. El productor contó que, tras la experiencia previa, sospechó desde el inicio y decidió seguir la conversación sin brindar información personal ni avanzar con ningún pedido.

“Cuando vi la hora, me imaginé que no podía ser y, ya avivado, empecé a gastarlos”, dijo. De acuerdo con su versión, la persona que efectuaba el llamado reaccionó con insultos cuando notó que Prada no creía la historia.“Cuando el tipo se da cuenta de que lo estoy boludeando, me empieza a insultar de una manera muy violenta”, sostuvo.

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El productor no sufrió pérdidas económicas ni brindó información personal durante los llamado

El productor aclaró que suele prestar atención a este tipo de situaciones, aunque reconoció que la primera llamada lo sorprendió por el momento en que se produjo. La combinación entre la madrugada, la voz que imitaba a un familiar y el relato de un robo activó una alarma inmediata antes de que pudiera comprobar los datos.

Los tres contactos, según precisó, no derivaron en pérdidas económicas ni en la entrega de datos sensibles. La confirmación directa con Julián fue clave para dejar atrás el primer intento, mientras que la experiencia previa le permitió detectar con mayor rapidez los llamados posteriores.

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