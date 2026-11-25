La firma estuvo a cargo del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en representación del Estado panameño, ante la presencia de autoridades del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). (MiAmbiente)

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Panamá formalizó durante la recién finalizada COP31 la firma del Acuerdo de País Anfitrión que lo designa como sede de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

De esta manera, se convierte en el primer país del mundo en completar ese paso dentro del proceso de regionalización del principal organismo de financiamiento climático internacional.

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El documento suscrito establece el marco legal e institucional para el funcionamiento de la oficina regional, incluyendo los privilegios e inmunidades diplomáticos del Fondo, las condiciones administrativas y operativas necesarias para su instalación y el compromiso del Estado de coordinar el inicio de operaciones y la dotación de personal.

La firma estuvo a cargo del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en representación del Estado panameño, ante la presencia de altas autoridades del GCF: Gülen Newton, asesora jurídica principal; Maarten Ooms, gerente del Sector Privado para América Latina y el Caribe; y Artur Cardoso de Lacerda, director de Gobernanza y secretario de la Junta Directiva.

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La elección se definió en la 44.ª reunión de la Junta Directiva del GCF (B.44), celebrada en Songdo, Corea del Sur, como resultado de las gestiones impulsadas por el país canalero a través del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un cartel publicitario instalado en una estación urbana promueve la inversión ambiental y el desarrollo de tecnologías sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la información, la estrategia buscaba posicionar al país como un centro de cooperación internacional y financiamiento climático en la región.

La nueva oficina tendrá alcance estratégico para toda la región: fortalecerá economías locales, apoyará a pequeños productores agrícolas y financiará proyectos frente a fenómenos como sequías prolongadas y olas de calor extremo.

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Igualmente, la instalación de la sede también se alinea con el Plan Estratégico de Gobierno y el Pacto con la Naturaleza, instrumentos que promueven la resiliencia climática, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

La apertura de la oficina forma parte de la estrategia del Fondo para mejorar la eficiencia en la entrega de financiamiento a los países en desarrollo de la región.

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente de Panamá lanzó entre agosto y octubre de 2026 una serie de jornadas de capacitación para preparar a su personal y a usuarios externos en el uso de e-SEVIA 2.0, la nueva plataforma digital para la gestión de trámites de evaluación de impacto ambiental que entró en operaciones el 1 de septiembre pasado.

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Una persona revisa sobre una mesa de trabajo el informe final correspondiente a un estudio de impacto ambiental fechado en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras instancias de formación tuvieron lugar el 27 y 28 de agosto de forma virtual, con la participación de equipos de la sede central y de las direcciones regionales de MiAmbiente. Esas sesiones buscaron unificar criterios operativos antes de que las nuevas funcionalidades del sistema quedaran habilitadas.

Tras la puesta en marcha de la plataforma, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental organizó cuatro encuentros presenciales entre septiembre y octubre. El 9 de septiembre la actividad se realizó en la ciudad de Panamá; el 15 de septiembre, en Santiago de Veraguas; el 6 de octubre, nuevamente en la capital, y el 22 de octubre, en la sede central del ministerio.

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219 personas asistieron en total a las distintas instancias de capacitación. El público incluyó consultores ambientales, promotores, representantes de unidades ambientales sectoriales y municipales, personal de la Autoridad del Canal de Panamá y evaluadores. En los talleres recibieron orientación sobre la presentación e inspección electrónica de trámites, el funcionamiento de la plataforma y los alcances del Decreto Ejecutivo N.º 4 del 28 de mayo de 2026.

Durante los talleres, los asistentes utilizaron de forma práctica las principales herramientas del sistema, entre ellas la gestión digital de los procesos de evaluación ambiental, la recepción y revisión técnica de expedientes, la entrega electrónica de documentación y el seguimiento en línea del estado de las solicitudes.

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La retroalimentación obtenida durante estas jornadas permitió identificar oportunidades de mejora y ajustar aspectos clave de la plataforma. “Queremos que la tecnología sea una herramienta que ayude, no una traba para la gente”, destacó Graciela Palacios, directora de Evaluación de Impacto Ambiental de MiAmbiente.