La palabra de Ágata Lescano, la flamante novia de Marcelo Tinelli (Video: Puro Show)

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Marcelo Tinelli y Ágata Lescano ya no se esconden. A una semana de blanquear su relación, la deportista y nueva pareja del conductor comenzaron a mostrarse con mayor naturalidad en las redes sociales. Después del romántico posteo que Ágata compartió durante el fin de semana, este miércoles fue interceptada por un notero de Puro Show (El Trece), y habló por primera vez frente a una cámara sobre el vínculo que mantiene con el conductor.

Durante la entrevista, Lescano reconoció que era su primera vez en los medios y, aunque se mostró sorprendida por la presencia del cronista, aceptó responder algunas preguntas sobre el romance. Cuando le consultaron cómo estaba la relación después de que ambos decidieran mostrarse públicamente, respondió de manera breve: “Excelente”.

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El notero también hizo referencia al mensaje que la deportista había publicado durante el fin de semana, en el que habló de un “hilo rojo”. La expresión despertó preguntas sobre la historia previa entre ambos y sobre el tiempo que llevaban conociéndose. “Nos conocemos hace años, pero el encuentro fue ahora”, explicó Ágata. Cuando le preguntaron cómo se habían conocido, ella contó: “En una cena hace años”. Antes de llegar a ese punto, el periodista quiso saber si la deportista había sido personal trainer o si había concurrido al gimnasio con alguna de las exparejas de Tinelli. La pregunta generó confusión en Ágata, que respondió: “¿Cómo con una expareja? No te entiendo”. Luego, cuando el notero reformuló la consulta y mencionó también a las hijas del conductor, ella fue contundente: “No”.

La personal trainer sorprendió al hablar por primera vez sobre su noviazgo con el conductor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, Lescano confirmó que volvió a encontrarse con Tinelli en el gimnasio. “Nos encontramos ahí el año pasado, charlábamos. Y después ahí surgió”, relató. El periodista quiso saber si había sido Tinelli quien dio el primer paso. “Sí, así fue”, aseguró. Luego le preguntaron qué era lo que más le gustaba del conductor. “Todo, me gusta todo. Es un divino”, expresó ante la cámara. Cuando el notero le consultó si estaban contentos, respondió: “Felices”.

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En ese tramo de la entrevista, el periodista mencionó a las hijas mayores del conductor, Cande y Mica Tinelli, y su vínculo con ellas. “Todo perfecto. Divinas ellas también. Solo palabras lindas para con ellas. Con Marce, con los chicos. Divinos”, comentó Lescano respecto a la familia de su pareja.

Otro de los temas de la conversación fue la exposición que implica convertirse en la pareja de Tinelli. El notero le preguntó si sentía algún temor ante la atención de los medios y ante la dimensión pública que comenzaba a tener el vínculo. “No, qué sé yo. Estoy abierta a todo, para mejor. Pero no tengo miedo. (Estoy) contenta. Viviendo la realidad con él fuera de los medios. Ahí va bien”, respondió Ágata.

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El romántico posteo de la deportista con el conductor sobre su "hilo rojo" (Instagram)

Sobre los motivos que los llevaron a blanquear el romance, explicó que se trató de una decisión compartida. “Es que lo decidimos. Se dio. Dijimos en algún momento que salga, que sea natural, genuino”, sostuvo. Y, cuando el periodista quiso saber cuánto tiempo llevaban juntos, Lescano prefirió no precisar una fecha. Sin embargo, luego recordó lo que había dicho Tinelli y confirmó: “Un mes y días”.

Al referirse al presente de la relación, Ágata respondió: “En una muy linda. Conocernos y disfrutar del día a día. Apostamos a todo”. En ese momento, recordó una frase que Tinelli le había dicho cuando ella todavía avanzaba con cierta cautela: “Él me dijo, porque yo iba medio como frenando al principio y me respondió: ‘Mirá, vamos a jugar el partido, sacamos todos los jugadores a la cancha’...Estamos enganchados los dos”.

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Luego de años de cruzarse en el gimnasio, Ágata y Marcelo comenzaron su historia de amor (Instagram)

Más adelante, el notero le contó que las hijas de Tinelli habían dicho que hacía mucho tiempo no lo veían tan contento. Por su parte, Ágata aclaró: “Yo no lo conozco tanto. Lo siento feliz, es algo recíproco. Los dos estamos muy contentos”. Y una vez más, al referirse sobre su posteo refiriéndose al “hilo rojo”, remarcó: “No hubo nada. Me refería a nuestro vínculo como el hilo rojo que apareció hace años y nunca se había dado el encuentro emocional. Por eso hice referencia a eso, porque en algún momento lo hablamos los dos”.

Después de años de conocerse y de un reencuentro que finalmente tomó otro rumbo, Marcelo Tinelli y Ágata Lescano decidieron darle un lugar público a su historia. Ella habló de una relación que atraviesa una etapa “muy linda”, confirmó que ambos están felices y dejó en claro que, lejos de avanzar con cautela, eligieron apostar por el vínculo y disfrutar del día a día.

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