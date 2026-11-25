Atlético Nacional e Independiente Medellín enfrentan un riesgo digital fuera del estadio - crédito David Jaramillo/Colprensa

Guardar

El clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín impulsa búsquedas como “ver Nacional vs. Medellín en Fútbol Libre, Roja Directa o Xuper TV”, pero esas alternativas gratuitas pueden exponer teléfonos, computadores y televisores inteligentes a programas maliciosos, fraudes y robo de información. El partido se disputará este miércoles, 25 de noviembre de 2026, en el estadio Atanasio Girardot.

El interés por seguir el encuentro aumenta debido a su importancia en los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. Sin embargo, los enlaces no autorizados que prometen una transmisión sin pago suelen utilizar publicidad engañosa, falsos reproductores y solicitudes de descarga que pueden comprometer contraseñas, archivos personales y datos bancarios.

PUBLICIDAD

La expectativa por el duelo paisa impulsa accesos hacia páginas de procedencia dudosa, donde una supuesta emisión deportiva puede convertirse en una vía para perder privacidad y controlar cuentas vinculadas (Foto: XUPER TV)

Nacional y Medellín llegan con objetivos distintos al clásico paisa

Independiente Medellín lidera el Grupo A con tres puntos tras vencer 1-0 a Independiente Santa Fe en la primera jornada. El gol de Jeison Medina, a los 71 minutos, dio la victoria al equipo dirigido por Luis Amaranto Perea, que buscará ampliar su ventaja en la tabla.

Atlético Nacional, por su parte, empató sin goles ante Once Caldas en Manizales. El conjunto verdolaga jugó más de 50 minutos con un futbolista menos debido a la expulsión de Felipe Marín, pero logró sumar un punto en el inicio de la fase semifinal.

El antecedente más reciente favorece a Nacional. El 25 de octubre venció 2-1 a Medellín por la fecha 16 del campeonato, después de comenzar en desventaja. Edwin Cardona y Andrés Sarmiento marcaron los goles de la remontada.

PUBLICIDAD

El equipo verdolaga también cuenta con la ventaja deportiva, conocida como punto invisible, por haber terminado primero en la fase regular. Ese beneficio puede definir una igualdad en puntos al cierre de los cuadrangulares, por lo que el resultado en el Atanasio Girardot tendrá incidencia directa en la disputa por la clasificación.

Roja Directa y Fútbol Libre son dos de las páginas que debes de evitar buscar para ver partidos gratis.

Las páginas piratas usan reproductores falsos y anuncios engañosos

Sitios asociados a nombres como Fútbol Libre, Roja Directa o Xuper TV suelen presentar botones de reproducción repetidos, ventanas emergentes y mensajes que simulan ser alertas del sistema. Algunos enlaces no llevan al partido: redirigen a publicidad, extensiones para el navegador o archivos de instalación.

La práctica puede afectar dispositivos con distintos sistemas operativos. Los archivos descargados desde dominios desconocidos no pasan por los controles de las tiendas oficiales de Android, Apple, Microsoft o los fabricantes de televisores inteligentes.

PUBLICIDAD

Una página puede pedir al usuario que instale una supuesta actualización, active una extensión o descargue una aplicación para habilitar la señal. Una transmisión deportiva no necesita permisos para acceder a documentos, cámara, micrófono o aplicaciones instaladas. Si los solicita, conviene cerrar la página y eliminar cualquier archivo descargado.

La publicidad invasiva no es el único riesgo. Un programa malicioso puede incorporar anuncios persistentes, modificar la configuración del navegador, registrar pulsaciones de teclado o abrir nuevas ventanas sin autorización. En una red doméstica, una infección también puede afectar a otros equipos conectados.

Una búsqueda gratuita puede terminar en robo de contraseñas y datos bancarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros falsos pueden capturar contraseñas y datos bancarios

Algunas webs solicitan una verificación de edad, una cuenta de usuario o un pago reducido para desbloquear la transmisión. Esos formularios pueden recoger direcciones de correo electrónico, teléfonos, claves de acceso o información de tarjetas.

PUBLICIDAD

El riesgo aumenta cuando una persona utiliza la misma contraseña en el correo, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los servicios financieros. Una clave obtenida mediante una página fraudulenta puede abrir la puerta a otras cuentas vinculadas.

Las direcciones web que cambian con frecuencia, los errores de redacción, los avisos falsos sobre virus y los premios inesperados son señales de alerta. Los servidores proxy tampoco garantizan privacidad: el operador puede registrar la actividad del usuario o introducir contenido adicional en la navegación.

Las opciones autorizadas evitan descargas externas

La señal oficial para seguir el clásico estará disponible a través de Win Play y Win+ Fútbol. Consultar los canales de la competición, los clubes y los operadores autorizados permite identificar dónde se emite cada encuentro sin depender de enlaces compartidos en redes sociales o grupos de mensajería.

PUBLICIDAD

La búsqueda de una señal gratuita puede parecer una salida rápida ante un partido de alta expectativa. El costo puede aparecer después, cuando una aplicación desconocida obtiene acceso al dispositivo o cuando una contraseña termina en manos de terceros.