"Guti" el policía de Lanús que se hizo barra de Racing

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En 2016, Raúl Horacio Gutiérrez era agente de Policía en Lanús. Pero el 15 de mayo de ese año a las seis de la tarde se cruzó con un joven llamado Brian Da Luz. Algunos lo señalaban a éste como un eslabón de una cadena de narcomenudeo en la zona. Pero la pregunta quedó inconclusa: esa tarde el agente Gutiérrez lo asesinó de un disparo. Pasó poco tiempo en prisión y dos años después llegó a juicio por jurados. Y aunque la fiscal sostuvo que fue una ejecución y pidió la pena de prisión perpetua, el jurado popular lo condenó a tres años de prisión condicional por exceso en legítima defensa. Y se le impuso la inhabilitación para seguir ejerciendo de policía. A partir de entonces Guti, como se lo conoce en el barrio, debía optar por una nueva carrera laboral. Y entre todas las opciones tomó el peor camino: eligió ser barrabrava. Así se integró a la tribuna de Racing donde terminó siendo uno de los principales hombres de la cúpula de Los Pibes de Racing, el bando que domina la popular académica.

Pero eso fue hasta ahora: la Justicia lo acaba de detener por lesiones y amenazas coactivas contra Walter Alagastino, en la misma causa en que el líder de la barra, Leandro Paredes, está prófugo hace dos meses y donde se presentó para ponerse a derecho Román Aimín, otro barra clave apodado Romancito, para quien la querella está pidiendo también la detención. No es lo único que se discute en el proceso: dado el tipo de agresión, varios interpretan que la causa debería pasar a ser tentativa de homicidio, que agrava aún más las penas.

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La brutal golpiza a Walter Alagastino en plena tribuna de Racing

El hecho en cuestión sucedió en marzo pasado cuando en la platea del estadio Presidente Perón en el partido frente a Independiente Rivadavia el líder Paredes y varios de sus seguidores supieron que Alagastino, que supo parar en La Guardia Imperial, el otro sector de la barra, estaba allí y cruzaron desde la popular, franqueando puertas que siempre están cerradas y sin que ningún hombre de seguridad o la dirigencia se interpusiera en su camino, y al llegar al objetivo le dieron una paliza tremenda para demostrar que no era bienvenido. Tras el inicio de la causa y la intervención del Aprevide, se dictó la captura de Paredes y Gutiérrez y este último ahora quedó preso. Es más, en Racing consideran que su condición de ex policía era clave como nexo para darle protección al líder y armar causas contra sus rivales internos. Pero ese poder ahora quedó menguado. Guti ya había sido apresado en otras oportunidades por temas vinculados a la barra, hasta por la policía paraguaya en un partido en 2024 contra Sportivo Luqueño cuando lo atraparon con un arma con 14 balas y varios estupefacientes, pero siempre había zafado. Ahora su carrera de violento de la popular parece haber concluido.

Su caso no es el único de policías que se transforman en barrabravas. Dos semanas atrás, Infobae informaba en exclusiva que irá a juicio oral Daniel Alberto Passarella junto a otras 30 personas por defraudar a River. Una de esas maniobras tenía que ver con la reventa de entradas. Y ahí quedaron dos policías imputados como miembros clave que permitían a Los Borrachos del Tablón hacer sus negocios: Alejandro Rivaud, alias El Francés, y Alejandro Hayet. El primero de ellos fue un hombre importante en la división Eventos Deportivos de la Policía Metropolitana y tras su disolución pasó a trabajar en el área de Conductas Delictivas con directa relación con las barras a las que debía combatir. Según la Justicia, El Francés decidió involucrarse tanto en el negocio de la reventa como en las internas. De hecho también irá a juicio por amenazar al Pato Ariel Calvici con plantarle droga y armas si no se alineaba con la facción oficial que por entonces manejaban Martín Araujo y Guillermo Caverna Godoy. Para muestra, un botón. En la causa hay escuchas donde los barras le piden una manito a Rivaud para que le baje los humos al Pato Ariel y el policía cumple y después le cuenta a Araujo lo que sucedió en el gimnasio de River.

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"Guti" fue detenido en Paraguay en 2024

“Llegué, fui con dos muñecos más y le digo ¿vos sos Pato Ariel? Sí, me dice, le digo ‘policía, te podés acercar un cachito’, y ahí vino y ahí arranque viste y le digo te tengo en derecho de admisión, en un juicio, no te rompo los huevos ni a vos ni a todos los otros cacos, y tengo que venir a ver una gilada acá un jueves. Mirá flaco no te equivoques, porque vas preso, fijate por donde caminás, alineate, alineá los patitos porque... Fijate si yo vengo y te hablo es porque no te voy a hacer nada, sino vengo y de acá salís con los grillos puestos, eh, no sé si me entendés, le dije. Y entendió, entendió. Si arrancó con cara de Rocky Balboa con mezcla de Steven Segal y terminó con cara de Nazarena Vélez”, se lee en la escucha a la que tuvo acceso Infobae.

En el caso de Hayet , aunque parezca mentira, no sólo era oficial sino que era hijo del jefe de Asuntos Internos de la Federal y presuntamente quedó involucrado en todo el circuito de reventa donde la barra tenía no menos de 1500 tickets por partido y dos palcos a su disposición.

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También en la otra vereda ha habido relaciones espurias. En el caso de Boca llegaron a juicio y fueron condenados dos altísimos policías por su relación con La Doce. El primero de ellos fue el ex comisario Enrique Meta quien dirigió durante más de una década la comisaría 24 con jurisdicción en La Boca, y obviamente en La Bombonera. Meta fue encontrado responsable de los delitos de “enriquecimiento ilícito, cohecho, encubrimiento y destrucción de objetos destinados a servir como prueba” para favorecer a la barra y le dieron cuatro años y medio de prisión. En la sentencia se remarcó que “utilizó sus atributos en beneficio de la barra brava de Boca Juniors, con la sensibilidad a la seguridad pública que ello implica; la cantidad de bienes incorporados ilícitamente a su patrimonio, la prolongación en el tiempo y el elevado monto de enriquecimiento; y respecto de los otros delitos, en lugar de brindar seguridad a la población, en su beneficio personal burló la acción de uno de los poderes del sistema republicano, como lo es el poder judicial”. También fue condenado, en este caso a dos años, el oficial inspector Esteban Pérez Méndez, apodado Tiburón, por encubrimiento agravado de la barra, en su caso específicamente de cubrir al uruguayo Richard William Laluz Fernández, por entonces número tres de La Doce y el más fiero de todos los hombres que poblaron el universo barrabrava.

El uruguayo Richard William Laluz Fernández

Pero los polibarras crecen en todos los distritos. Rosario es una prueba fehaciente de ello. Por ejemplo por el crimen de Nelson El Chivo Saravia en la interna de la barra brava de Newell’s fueron detenidos en su momento cuatro policías, entre ellos el subjefe de la Policía de Rosario, acusados de jugar para el otro grupo en esa pelea mortal que llevaba el sello de Los Monos. Y de la vereda de enfrente se dio un caso más insólito aún: Raúl Milicic, que supo comandar a la policía santafesina, admitió que formó parte de la barra brava de Rosario Central. Fue, claro, desplazado.

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En la Provincia de Buenos Aires con la cantidad de equipos y de efectivos la complicidad está a la vuelta de la esquina. Y se ha dado en la misma agencia que supuestamente tenía que combatirlos, como el Aprevide. En 2016, por ejemplo, Juan Manuel Lugones, quien estaba al frente de esa repartición, debió separar de sus funciones al comisario inspector Javier Fredes después que se descubriera que viajó a Córdoba a un partido de River de Copa Argentina en los micros de Los Borrachos del Tablón. Por esa dependencia pero cuando se llamaba Coprosede también está elevado a juicio otro oficial, el teniente Osvaldo Domínguez, acusado de facilitar que la facción oficial de la barra de Estudiantes pudiera llegar hasta otro sector del estadio para atacar a balazos a un rival en la interna, Sergio Chans, durante un partido frente a Peñarol por la Copa Libertadores de 2009 en el Único de La Plata. El caso estaba fijado para ir a debate oral en octubre de este año pero insólitamente, 17 años después, fue otra vez postergado. No era raro que en el Aprevide ayudaran a Fabián Giannotta, jefe de la barra Pincha por entonces, ya que Giannotta es el único caso de un Policía que llegó a ser líder de una tribuna. Sí, fue policía hasta que lo exoneraron en 1997 por estar involucrado en una causa de piratería del asfalto.

Fabián Giannotta es el primer hombre de una fuerza policial que llegó a jefe de una barra

Y si hay de Estudiantes, también hay de Gimnasia: dos comisarios de la Novena, que tiene jurisdicción sobre el estadio de Gimnasia, fueron desafectados acusados de darle protección a Cristian El Volador Camillieri, jefe histórico de la barra del Lobo y de obtener beneficios de los puestos de venta al paso alrededor del Bosque los días de partido.

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Como se ve, hay innumerables casos de policías deshonestos que se pasaron de bando. Quizá el más impactante pertenece a oficiales de la 44, la comisaría que tenía jurisdicción sobre el estadio de Vélez, que terminaron formando una asociación ilícita con parte de La Pandilla de Liniers para secuestrar gente que después escondían en el estacionamiento del club hasta que se pagara el rescate. Por estos casos terminaron condenados a 11 y 10 años de prisión dos efectivos de la Federal, Enrique Zabala y Horacio Miño mientras que del grupo de barras en la mira el más peligroso era Cristian Galluzzi, del bando Villa Luro de los violentos de Liniers.