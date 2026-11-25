ChatGPT, Claude y Gemini emplean las conversaciones de cuentas personales para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

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ChatGPT, Claude y Gemini pueden usar las conversaciones de los usuarios con cuentas personales para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, y los tres servicios tienen un ajuste para impedirlo. Se encuentra en el menú de configuración de cada uno, con nombres y condiciones distintos, según sus páginas de ayuda oficiales.

Las cuentas empresariales funcionan distinto: según OpenAI, ChatGPT Business, Enterprise y Edu quedan fuera del entrenamiento por defecto. Lo que sigue vale para cuentas personales, y cada compañía conserva excepciones por seguridad o por comentarios enviados por el usuario.

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Cómo hacer el proceso en ChatGPT

OpenAI informa que en las cuentas personales Free, Plus y Pro el uso de las conversaciones para mejorar sus modelos viene activado de fábrica. La opción se llama “Improve the model for everyone” (mejorar el modelo para todos).

En la versión web, hay que abrir el menú de la cuenta, entrar en Settings (Configuración), elegir Data controls (Controles de datos), desactivar esa opción y pulsar Done (Listo). En iOS y Android, se abre la barra lateral, se toca el ícono del perfil, se entra en Settings y luego en Data controls, y se apaga el mismo interruptor.

La opción para desactivar la mejora del modelo en ChatGPT se encuentra en la sección de controles de datos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Según OpenAI, el ajuste se aplica a toda la cuenta, en la web y en el teléfono. También puede cambiarse sin iniciar sesión: la elección queda guardada solo en ese navegador. El modo de voz tiene un control de entrenamiento aparte.

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La compañía aclara que desactivar la opción no borra ni oculta los chats guardados: para eliminarlos hay que borrar cada conversación o la cuenta. Archivar un chat tampoco cambia si puede usarse para entrenar.

Hay una excepción: si el usuario marca el pulgar hacia arriba o hacia abajo en una respuesta, toda la conversación asociada puede usarse para entrenar los modelos de OpenAI, aunque el ajuste esté apagado.

Así se desactiva en Claude

Las reglas de Anthropic valen para los planes Free, Pro y Max, y para Claude Code con esas cuentas. Según su centro de privacidad, usa los chats y las sesiones de programación para mejorar sus modelos si el usuario lo permite, si la conversación es marcada para revisión de seguridad o si el usuario se une a un programa de pruebas.

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Las conversaciones abiertas en modo incógnito quedan excluidas de la mejora de modelos en Claude. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para cambiar la decisión en el navegador, se selecciona el nombre del usuario en el menú, luego Settings, después Privacy (Privacidad) y, bajo el título “Help improve our AI models” (ayuda a mejorar nuestros modelos de IA), se activa o desactiva el botón. En el teléfono, el camino es el mismo.

Anthropic advierte que los datos ya incluidos en entrenamientos iniciados o en modelos ya entrenados seguirán formando parte de ellos. Lo que cambia es que los chats nuevos, y los almacenados antes, no se usarán en futuros entrenamientos.

Si los sistemas de seguridad marcan una conversación, la empresa puede emplearla para mejorar sus modelos de detección de contenido dañino. Los comentarios enviados con los pulgares se guardan, con la conversación entera, hasta cinco años. Los chats en modo incógnito no se usan para mejorar el modelo, ni con el ajuste activado.

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Este es el paso a paso en Gemini

En Gemini, Google controla el entrenamiento desde el apartado History (Historial). En la web, se abre gemini.google.com, se hace clic en Settings y luego en History. Ahí aparece la casilla “Chat content including text & uploads” (contenido de los chats), activada por defecto para mayores de 18 años. Hay que desmarcarla y confirmar con Turn off (Desactivar).

Google gestiona el entrenamiento de Gemini a través de la casilla de contenido de chats en el menú de historial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Otra casilla, para el audio y los videos o pantallas compartidas de Gemini Live, viene desactivada. Google aclara que, para activar cualquiera de las dos, el historial debe estar encendido. Con el historial apagado, los chats futuros no se usan para entrenar modelos, salvo que el usuario envíe comentarios, pero se guardan unos dos meses para responder y proteger el servicio.

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Una parte de las conversaciones es revisada por personas, incluidos proveedores externos. Esos chats se desvinculan de la cuenta y se conservan hasta tres años, aunque el usuario los borre o apague el ajuste después. Google pide no escribir información confidencial.

El historial se borra solo a los 18 meses por defecto; el plazo puede cambiarse a 3 o 36 meses o desactivarse. La página de privacidad de Gemini figura como actualizada el 24 de noviembre de 2026.