Meta le quitó la cámara a sus lentes Ray-Ban, pero ya no deja desactivar el guardado de audio

Meta lanzó los lentes inteligentes Ray-Ban Meta Audio sin cámara para atender los cuestionamientos sobre privacidad. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Meta presentó sus lentes Ray-Ban Meta Audio, un modelo sin cámara pensado para calmar las críticas de privacidad que recibieron sus lentes inteligentes anteriores. Pero la empresa eliminó, al mismo tiempo, la posibilidad de que los usuarios en Estados Unidos rechacen el almacenamiento de las grabaciones de audio que el dispositivo capta, según confirmó la revista Engadget tras probar el producto.

El modelo salió a la venta el 13 de octubre a USD 349 y llega en dos diseños, Burbank y Clubmaster, con 23 combinaciones de colores y lentes. A diferencia de las versiones con cámara de la línea Ray-Ban Meta, no tiene cámara frontal ni la luz indicadora que, en esos modelos, avisa a terceros cuando se está grabando.

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Ese precio ubica a las Audio entre las Ray-Ban Meta de primera generación, que arrancan en USD 224, y las de segunda generación con cámara, que cuestan USD 379. La versión más nueva con cámara, la Gen 3, parte de USD 449. Quitar la cámara no abarató demasiado el producto frente al resto de la línea.

Meta eliminó en Estados Unidos la opción de rechazar el almacenamiento de las grabaciones de voz que capta el dispositivo. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo)

En el anuncio oficial de septiembre, Meta explicó que el audio fue, desde el lanzamiento de sus primeras lentes inteligentes, la función más usada por sus clientes, lo que llevó a la empresa a desarrollar una versión centrada únicamente en esa prestación.

La compañía también retiró, para los usuarios estadounidenses, la opción de impedir que sus audios queden guardados, una alternativa que sí existía antes del lanzamiento, según el relevamiento de Engadget. Los clips capturados por el dispositivo pueden ser escuchados por “revisores entrenados” de la empresa, aunque es posible borrarlos de forma manual desde la aplicación Meta AI.

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“La empresa eliminó la función más problemática de los lentes, pero eso no resuelve todas las preocupaciones que puede tener la gente”, escribió la periodista Karissa Bell en su reseña del producto para Engadget.

Diversos espacios públicos prohibieron el ingreso con lentes inteligentes con cámara por temor a registros sin consentimiento. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Las lentes con cámara, bajo sospecha

Los modelos con cámara de Ray-Ban Meta enfrentan desde su lanzamiento acusaciones de que permiten grabar a otras personas sin su consentimiento, lo que les valió el apodo de “lentes de pervertidos” entre sus críticos. Will Wang, fundador y director ejecutivo de la empresa rival Even Realities, dijo semanas atrás que sumar una cámara a un par de lentes “genera muchas más desventajas que ventajas”.

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Esa desconfianza ya llevó a varios locales y espacios públicos a prohibir el ingreso con lentes inteligentes con cámara, según reportó Engadget. La versión sin cámara busca despejar esa sospecha: nadie puede acusar a quien la usa de grabar en secreto si el dispositivo no tiene lente.

Más batería a cambio de la cámara

A cambio de perder la cámara, las Audio ganaron autonomía: Meta promete hasta 12 horas de uso continuo, frente a las nueve horas de la Gen 3 con cámara. Ming Hua, vicepresidenta de dispositivos vestibles de Meta, explicó a Engadget que la compañía debió rediseñar por completo el sistema de parlantes y micrófonos para que funcionara en un armazón más delgado.

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Los lentes Ray-Ban Meta Audio conservan herramientas de Meta AI como la traducción en directo y las indicaciones de navegación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Sin cámara, los lentes conservan casi todas las funciones del asistente Meta AI: traducción en vivo, indicaciones para caminar, control de música y respuestas a preguntas por voz. El botón de acción, sin embargo, ofrece menos opciones que en los modelos con cámara, donde además puede activar funciones ligadas a fotos y video, según constató Engadget en su prueba.

Meta confirmó que su agente de inteligencia artificial Muse, que gestiona el calendario del usuario y ofrece recomendaciones, llegará a los modelos de audio “en los próximos meses”, de acuerdo con la información publicada por la compañía.

Hasta entonces, las Ray-Ban Meta Audio funcionan como una puerta de entrada más económica a su ecosistema de lentes inteligentes, que la empresa planea ampliar a más de 100 combinaciones entre las marcas Ray-Ban, Oakley y Meta Glasses antes de fin de año.

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