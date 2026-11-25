RAÚL PIZARRO TRAVERS- OBISPO AUXILIAR DE LA DIÓCESIS DE SAN ISIDRO.

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La Iglesia Católica se hizo presente hoy por la mañana en el Senado de la Nación para sentar su posición respecto del tratamiento de la ley de ludopatía.

El obispo de San Isidro, Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal y quien estuvo a cargo de la organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina, se hizo presente en el plenario de comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para participar del debate.

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El senador del peronismo José Mayans pidió la palabra y solicitó al plenario que se deje hablar al obispo en la previa del debate, lo que fue acompañado por el resto de los bloques. Pizarro se acercó y tomó asiento entre los senadores. Lo hizo con una carpeta y una caja. En la caja llevaba más de 20.000 firmas en apoyo de restricciones a las apuestas. En la carpeta una carta que ayer hizo circular entre todos los despachos de los 72 senadores que lleva la firma de los obispos que conforman la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina.

En esa carta los obispos argentinos expresan su “profunda preocupación ante el avance de esta problemática social” y advierten sobre la inminente pérdida de estado parlamentario de la norma.

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Pizarro no anduvo con vueltas y le dijo a los legisladores que “es muy importante lo que van a hacer hoy y mañana -en el recinto-. Les pido que tengan en cuenta que lo que tienen por delante es qué patria queremos. Se juega algo muy importante, no solo una ley sino mirar a las personas, a nuestras familias, el flagelo que sufren tantos niños que sufren situaciones psicológicas, adicciones y hasta el riesgo de suicidios”.

“Acá hay dos caminos. Uno es el de Babel, el de los poderosos, que termina rompiéndose. El otro es el de Nehemías, que es el que vamos haciendo entre todos, pensando en los más vulnerables, donde se comienza con las piedras desechadas, en los niños y los adolescentes que hoy sufren el juego online. Esto no puede esperar más”, sentenció el obispo Pizarro.

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Carta abierta

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina retomó las palabras del papa León XIV durante su visita al país, quien en el Palacio Libertad afirmó que “es un soplo la vida… pero perdura el bien», para advertir sobre las «graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes". Según el texto, detrás de este fenómeno “hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran”, y en los casos más graves “también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”.

Los obispos señalaron que el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados, está “a pocos días de perder estado parlamentario” por falta de tratamiento en el Senado. Ante esta situación, la Comisión Ejecutiva pidió al Senado que “asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto”, al sostener que “la sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones” y que “la protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando”.

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El comunicado interpela directamente a los legisladores: “Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”. Y cierra con la advertencia de que «cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias», para retomar la frase del Papa como cierre: “la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece”.