Stellantis inauguró en Córdoba una planta de motores turbodiésel con capacidad para producir hasta 29 unidades por hora

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Stellantis inauguró este martes una planta de motores Multijet 2.2 turbodiésel en el Polo Industrial Ferreyra de Córdoba, un proyecto incluido en una inversión de USD 385 millones que abastecerá a 11 vehículos fabricados en Argentina y Brasil. La empresa prevé que más del 70% de las unidades se exporte durante el primer año, sobre todo a Brasil y Uruguay.

La puesta en marcha suma una nueva actividad a la planta cordobesa, que cumple en esta misma fecha 30 años desde su inauguración, pero lo hace en un escenario de menor producción automotriz en el país. El sector acumuló entre enero y octubre una caída interanual de 15,5%, mientras que las exportaciones registraron una suba de 0,6 % en el mismo período.

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El motor Multijet 2.2 cumplirá con la norma de emisiones Euro 6 y equipará a las pick ups Fiat Titano y Ram Dakota, que se fabrican en Ferreyra, pero también será el equipamiento de otros nueve modelos de Stellantis producidos en Sudamérica.

Además de Titano y Dakota, la producción de motores abastecerá los modelos Ram Rampage, Fiat Toro y Jeep Commander de fabricación brasileña, y los Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Scudo, Citroën Jumpy y Peugeot Expert que se ensamblan en Uruguay.

El proyecto contempla más de 400 colaboradores directos e indirectos, la intervención de 10 proveedores argentinos y procesos con automatización. La empresa aseguró que se trata de la única instalación del país dedicada exclusivamente a la producción de motores, capaz de producir hasta 29 motores por hora.

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La nueva fábrica forma parte de una inversión de USD 385 millones en Ferreyra, que también incluyó el desarrollo industrial de las pick ups Fiat Titano y Ram Dakota. Según la compañía, Stellantis superó los USD 1.000 millones de inversión en Argentina durante los últimos tres años.

Ampliar la integración industrial con Brasil

El presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, vinculó la inauguración con el objetivo de reforzar la producción local y la cadena de proveedores. “Hoy damos un paso muy importante con la puesta en marcha de la única planta dedicada exclusivamente a la fabricación de motores en Argentina”, afirmó en un comunicado de la empresa.

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La nueva fábrica de motores forma parte de una inversión de USD 385 millones en el Polo Industrial Ferreyra

Zola sostuvo que la industria enfrenta cambios globales y planteó la necesidad de contar con condiciones que impulsen la inversión, la integración regional y la competitividad. La producción del motor para modelos ensamblados a ambos lados de la frontera apunta a profundizar el intercambio industrial con Brasil.

El anuncio ocurre además después de las advertencias que el propio Zola realizó el 7 de octubre, durante una rueda de prensa en Brasil. El CEO de Stellantis Latinoamérica afirmó entonces que la operación industrial argentina debía enfrentar el desafío de un mercado abierto con problemas de competitividad por los altos costos internos asociados a la carga impositiva y laboral.

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El ejecutivo sorprendió con el planteo de que, a futuro, el grupo podía cerrar una de sus dos plantas argentinas, ambas, o mantener la operación actual sin alteraciones. Sus declaraciones generaron preocupación entre los trabajadores de Ferreyra y El Palomar. Tras esos dichos, Martín Zuppi, presidente y CEO de Stellantis Argentina, aseguró que la producción de la compañía para 2026 y 2027 está garantizada.

La apuesta exportadora se produce después de un año con ajustes en otras operaciones de Stellantis Argentina. En mayo, la empresa redujo a un turno la producción de la planta de El Palomar, ante una menor demanda de los Peugeot 208 y 2008. También suspendió durante siete semanas la fabricación de Titano y Dakota por el mismo motivo.

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Ferreyra cumple 30 años con más de 1,5 millones de vehículos producidos

El Polo Industrial Ferreyra fue inaugurado en 1996 y, de acuerdo con la automotriz, fabricó más de 1,5 millones de vehículos en tres décadas. Entre los modelos que salieron de esa planta figuran Fiat Palio, Fiat Siena y Fiat Cronos.

“Con esta nueva planta de motores estamos construyendo los próximos 30 años, consolidando a Córdoba como un centro industrial clave para Stellantis en Sudamérica”, señaló Zuppi. La operación se integra a la estrategia global FaSTLAne 2030 de la compañía, orientada a reorganizar su capacidad industrial regional.