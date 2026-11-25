Daniel Maman y Patricia Pacino en la galería. Conmemoran veinticinco años en la avenida del Libertador con una exposición de arte moderno y contemporáneo argentino.

Guardar

Uno piensa que si viene a hacer la nota de una muestra-aniversario, de la exposición con la que, desde mañana, la galería Maman celebra 25 años en su local de la calle Libertador -pero que, en realidad, son 50 en el arte- va a salir con un texto que explique los cuadros, lo que veremos, por qué esa elección habla del recorrido de la galería, que levantaron Daniel Maman y su mujer, Patricia Pacino. Y un poco de eso habrá, pero después. Primero hay una serie de anécdotas que involucran a artistas que hoy son consagrados, como Pablo Suárez, Norberto Gómez o Luis Benedit. Daniel Maman es una ametralladora de anécdotas que cuentan otro costado, la intimidad de la historia del arte argentino contemporáneo.

A la vez, estas anécdotas hablan de una pieza a veces poco reconocida en el mundo del arte: el galerista. El galerista -que, con frecuencia es LA galerista- articula el arte con el mercado, tiene que traducir una obra a un concepto tan abstracto como el arte, el dinero. O, visto de otro modo, conecta a los creadores con quienes van a disfrutar de esa creación. En ese camino pasan cosas.

PUBLICIDAD

Así que arrancamos con un relato sobre cómo la galería Maman llegó a “manejar” la obra de Pablo Suárez. Sentado en su hermoso escritorio, rodeado de obras de arte, habla Daniel:

—Un día, sería el año 2001, 2002, viene Luis Benedit, Tatato, que era un tipo fenomenal, y me dice, acá en el escritorio: “¿Te interesa Pablo Suárez?”. ¡Cómo no me va a interesar Pablo Suárez! Entonces me cuenta que Pablo está viviendo en Colonia “y no tiene ni ventanas en la casa”. Que la estaba pasando muy mal. Y yo dije: “Pero ¿cómo puede ser?” Pablo Suárez ya era un nombre importante, pero todos los grandes coleccionistas se llenaban la boca con Pablo Suárez y lo comparaban con el Berni, un Berni contemporáneo. Pero se ve que no le compraban nada. Era un artista semiconsagrado y estábamos, encima, en medio de la crisis. Cuando todo se cayó a pedazos, el arte se cayó a pedazos. A los que les iba bien les empezó a ir mal y los que no les iba bien... Pero yo no sabía que a Pablo Suárez no le iba bien y entonces acepté y le dije a Tatato: “Llamalo y decile que yo le mando el pasaje y que se venga”. Y se vino a los tres días. Nos fuimos a un restaurant que estaba acá a tres cuadras y nos pusimos de acuerdo enseguida. Le dije: “Mirá, lo que vos quieras, decime cuánta plata necesitás por mes y cuánto, en cuánto tiempo preparás la muestra”.

PUBLICIDAD

Daniel Maman tiene una anécdota para cada obra.

—No eran obras que ya tuviera hechas...

—No, la hizo para la galería. Tardó un año o año y pico. Pero en esa muestra -que se llamó El escaso margen- había una sola obra que él había hecho antes, que había estado expuesta en Belleza y Felicidad. Y yo la puse ahí en la columna de adelante. Y le había puesto buenos precios a todo... siempre pongo los precios uno o dos días antes, cuando la muestra está colgada, recorro, veo, decido y decido los precios que yo siento que valen las cosas. A esa obra le había puesto diez mil dólares, que para Pablo no me parecía nada del otro mundo. Viene entra un coleccionista y me dice: “¿Cómo diez mil dólares?”. Esa obra hace un año y medio estuvo expuesta en Belleza y Felicidad y valía USD 1.500. Y yo ante esas cosas me pongo bastante mal, entonces le contesté: “Primero, no entiendo cómo no compraste esta obra en USD 1.500, porque estás hablando de Pablo Suárez, no estás hablando de Daniel Maman. Y segundo: ni siquiera te la vendo en diez mil dólares ahora, porque no podés maltratar a los artistas que te llenás la boca como coleccionista diciendo que los artistas son unos fenómenos y los artistas están muertos de hambre”. Y la verdad es que con Pablo tuvimos una relación increíble, que duró los cuatro años que él estuvo vivo".

PUBLICIDAD

Y después hablamos de Quinquela Martín, un ataque de locura que lo tomó a Daniel. El tema llega porque le pregunto si cuando compra ya piensa en cómo será la venta y dice que para nada:

—No, nunca pienso cuando compro una obra en que si la vendo, cuánto tiempo, no. Yo la compro porque yo me vuelvo loco con la pieza. Una vez me mostraron, por foto, un Quinquela que el presidente Marcelo T. de Alvear le regaló al príncipe Eduardo de Gales cuando el príncipe de Gales vivió acá en la Argentina. Vi la foto y no pude dormir a la noche. Y era un delirio lo que me pedían. Es una historia que cuenta Quinquela: un día el presidente Marcelo T. de Alvear lo llama y le dice: “Está viniendo el príncipe de Gales acá, que va a ser rey”. Porque se suponía que iba a ser rey, aunque después tuvo que abdicar. “Le tenemos que regalar algo”, le dijo. “Y yo pensé en regalarle un cuadro suyo”. Quinquela le lleva el cuadro a Alvear y un día lo va a buscar la custodia de Casa de Gobierno y Alvear le dice: “Venga, que le voy a dar un abrazo. Este no es un abrazo mío, es un abrazo para usted del príncipe, que me lo dio a mí”.

PUBLICIDAD

La curadora Patricia Pacino organizó el recorrido de la muestra a partir de movimientos como el arte concreto, el informalismo y la neofiguración.

—Pero el cuadro volvió...

—Cuando Quinquela va a hacer la muestra a Londres, va a ver ese cuadro al palacio, porque ya pertenecía al palacio. Después, Eduardo abdica el trono, porque se casa con Wallis Simpson, que era una plebeya, por un lado, y porque nunca lo hubiesen dejado ser rey... porque era nazi. Entonces, el cuadro va a remate. No solo este cuadro, sino todos los objetos que pertenecían al príncipe de Gales, el palacio los manda a remate. Y el cuadro lo compra el hermano de Rafael Squirru —el fundador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires— que estaba en el servicio diplomático. Mirá cómo son las cosas. Y en el año 1965, el cuadro aparece a remate en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Y Quinquela cuenta que una señora que se llama Madame Crespín, que ha ido a comprar un mate de plata, termina comprando el cuadro de Quinquela. Mira, yo todavía me acuerdo de esas cosas, porque a mí me quedan, son cosas que las llevo adentro.

PUBLICIDAD

Maman dice que no tiene límites para comprar. Que cuando algo lo apasiona se endeuda, busca, de alguna parte saca la plata y compra. A veces la familia -Patricia asiente- lo quiere matar.

No le fue mal, sin embargo. Se ve en esta espléndida galería y en que en 2013 abrió otra en Miami. En esta muesta aniversario hay piezas espléndidas -de Luis Felipe Noé, de Emilio Pettoruti, de Guillermo Kuitca, de Antonio Berni, de Martín Di Girolamo, de Pablo Suárez, de Karina El Azem, de Catalina Chervin, de Norberto Gómez, de Rómulo Macció, de Raúl Lozza y más. De cada una pueden contar algo pero ahora hablamos de una obra impactante, que se verá en el primer piso de la galería. Es de Alberto Greco, ese artista argentino que vivió en España y se mató allí, tras pintarse en la mano la palabra “Fin”.

PUBLICIDAD

“Esa es la última pieza que pintó Greco antes de suicidarse”, dice Maman y muestra una obra bastante impresionante a la luz de lo que estaba por venir. Se llama Horno crematorio.

La obra Horno crematorio, elaborada por el artista Alberto Greco en 1965, plasma trazos en tinta con formas esquemáticas y manchas oscuras sobre una base de papel. Fue lo último que pintó antes de matarse

“Fue expuesta en la Galería Edurne y está representada en el catálogo de la época”, dice Maman. Pero Patricia gira y muestra otra obra, un conjunto de cuatro cuadros que Greco hizo documentando el asesinato de John F. Kennedy.

“Él toma todos los periódicos de la época e interviene la imagen con sus famosos garabatos. Está el asesinato, Oswald acusado, muerte de Oswald... Esa pieza nos la pidió Paulo Herkenhoff, que fue el curador de la Bienal de San Pablo, para una muestra que hizo en Proa. Estuvo sola en una sala con el avión de León Ferrari, por la importancia de la obra. Y después nos la pidieron para que fue a tres museos de Europa y dos de Brasil”.

PUBLICIDAD

Pacino es la curadora de la muestra aniversario y hablará de cada obra en un rato, cuando hagamos la recorrida. Ahora estamos todavía en el escritorio para hablar de cómo se eligieron las obras de la exposición y qué representa este trabajo. Así entendemos, por ejemplo, que muchas de las grandes obras que pasaron por sus manos no estarán en la muestra. Porque esto no es un museo, es una galería, y las obras hoy tienen dueño y cuelgan en otros livings, otras salas.

—¿Cómo pensaron esta muestra aniversario? ¿Cuál es el concepto?

Patricia: -Era muy difícil hacer un paneo de estos veinticinco años, porque por acá pasaron muchísimos artistas y las obras se fueron vendiendo: están en los catálogos pero acá ya no están más. Miles de obras. El tema, entonces, es pensar en lo que es Maman, lo representativo de Maman. Y es la idea de ofrecer el arte moderno y el arte contemporáneo. Tuvimos los grandes, que fueron Macció o Benedit, pero en ese momento eran artistas contemporáneos y artistas de culto, como Pablo Suárez. Ya pasaron a ser artistazos, pero en ese momento estaban haciendo lo que ahora hacen los artistas contemporáneos, pensando: “quiero circular, que circule mi obra, quiero que crezcan los precios...”.

PUBLICIDAD

Patricia -que también es poeta- hace memoria de cuando cruzó literatura y arte en catálogos de Suárez o de Norberto Gómez y cuando Enrique Molina le hizo el prólogo de un catálogo a Luis Benedit. O cuando Benedit llegaba y dibujaba a Maman... y abre una libreta con muchos retratos.

La libreta donde Benedit retrataba a Maman.

Hablamos de cuando expusieron obras de Florencio Molina Campos o cuando trajeron de Francia algunas piezas y bocetos de la escultora Alicia Penalba.

“Hicimos la primera muestra de Mondongo acá”, saca pecho Daniel. Y se ve, en un catálogo, un retrato del galerista hecho con salamín, esas cosas que usa el grupo.

El concepto detrás de los 25 años

-Entonces, volvamos al concepto de la muestra.

Patricia: -Las piezas nuestras, como las que ahora exponemos, tienen calidad de museo. Esa era una consigna muy importante para nosotros en la selección de lo que exponíamos. Y por otro lado, queríamos mostrar a los artistas que, si bien muchos fallecieron, como Wells, como Macció, como Pablo, estuvieron acá siendo artistas contemporáneos, marcando una contemporaneidad que hoy es potente. Ahora son los top, los artistas consagrados que todos los jóvenes de hoy, admiran. Por supuesto que no son todos. Sería imposible. Entonces, en el piso de abajo te vas a encontrar con relaciones y diálogos entre las obras. En la entrada, por ejemplo, tenés el arte concreto, porque nosotros tuvimos también mucha obra Raúl Lozza, obra de Iommi, que Daniel tenía una amistad muy particular con Iommi, al lado de obra de Deira de ese periodo, porque eran amigos. Siguiendo con la geometría y la abstracción, tenés una pieza de Wells increíble, un Gómez increíble. Entonces, todo el armado de la muestra tiene que ver con episodios del arte y con estilos y movimientos, como por ejemplo el cinetismo o el informalismo, la neofiguración.

La escultura Get out de Martín Di Girolamo aborda la migración hacia los Estados Unidos mediante la figura de una madre con sus dos hijas.

-Un recorrido de museo, pero no es un museo. Estas obras se pueden comprar.

Patricia: -Nosotros somos una figura compleja de galería, porque lo que tenemos de distinto de otras galerías es que no tenemos obra en consignación. Compramos las obras, son nuestras. la obra nuestra.

Daniel: -Cuando yo vendí las primeras obras, con lo que me gané, me compré una obra y nunca paré. De pronto no teníamos casi nada pero teníamos para comprar un cuadro.

Patricia: -Y aparte, el quid de la cuestión es que compramos obra porque tenemos esa frustración. En realidad, somos coleccionistas.

- ¿Pero hay obras que deciden quedarse?

Daniel: -No, porque las veces que, que tomamos esa decisión nos dimos cuenta de que era imposible, porque nosotros también necesitamos seguir adelante y tenemos muchísimos gastos y desde que abrimos Miami los gastos todavía son mucho más grandes. Y también aprendí, a lo largo de, de estos cincuenta años, que siempre hay algo mejor.

-¿Cómo?

Daniel: -Uno dice: “uy, mejor que esta pieza de tal artista no voy a poder conseguir. Y después resulta que pasaron tres, cuatro años y no sé. Un día estoy caminando por ArteBA y paso así, de costado, delante de una obra. Hago 10 metros y me paro y vuelvo. Y vuelvo a ver una obra que había visto de reojo sin mirarla y con la que me pasó algo a mí. Era una obra de Deira, que para mí debe haber sido la mejor obra que pintó Deira. La miro y me vuelvo loco. Entonces, llamo al vendedor y le digo: “¿Cuánto vale esta obra para mí?” Y entonces me dice: “Tanta plata”. Y yo: “No, no, haceme un mejor precio”. Bueno, pagué un precio récord por esa obra que nunca entendí cómo los coleccionistas, habiendo estado dos días antes que yo, nunca se la habían llevado. Estaba, estaba sucia la obra, pero a mí no me importaba. Pero tuve algunas cuestiones familiares con esa obra..

El patio de esculturas forma parte de la muestra.

-¿Por qué?

-Me había puesto de acuerdo con Patricia y con mis hijos, porque yo no tengo límites para comprar. Y me endeudo. Me endeudo siempre. Ellos me han bancado siempre y de pronto no teníamos plata. Entonces yo les había dicho que iba a frenar con el tema de la compra y estaba dando un delirio por la obra, que era una pieza única. Entonces le dije al vendedor: “Escúchame, la pieza te la compré, pero necesito venir mañana domingo, que me abras antes de que abra la feria a las diez de la mañana. Venir con Patricia y los chicos, quiero que vean la obra. Así que me tenés que esperar hasta mañana”. Y fui a mi casa, les dije que había hecho esto, me querían matar. Pero después fueron conmigo, vieron la obra y se dieron cuenta de que yo la tenía que comprar.

Obras que cuentan la historia del arte argentino contemporáneo

Con la emoción de esta charla bajamos a ver las obras. “Lo primero que te encontrás es con tres obras de Lozza, arte concreto argentino. El arte concreto es manejarse con lo mínimo y básico que tiene un cuadro, que es la línea, el plano y el color, y en la escultura también, la línea, el volumen creado por la línea y el espacio. Entonces, no sustraer de la realidad nada, sino inventar, digamos.

-¿Por qué les gusta esto?

-Patricia: -Tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es la originalidad. Tiene que ver con la lógica, la inteligencia, la matemática, no tanto con las emociones ni con el sentimiento. Así como de Borges me gusta la inteligencia, la capacidad de narrar y llevarte a lugares increíbles... Bueno, los artistas estos también perfilaron algo distinto en los años cuarenta. Y también me moviliza el color, me movilizan las formas, este dinamismo que tienen las formas.

Obras de arte concreto.

Aunque dan ganas de hacerlo no se puede contar todo así que hay que elegir: apenas entramos, una escultura de Norberto Gómez, que, explica la curadora, juega con la tensión entre lo sólido y lo derretido. Después, cuentan entre los dos, harían también una muestra con lo que Gómez produjo sobre la dictadura, piezas impactantes que muchas veces tenían que ver con instrumentos de tortura.

A la entrada, también, la galería muestra unos techos blancos, con tubos, muy bellos, que son obra de Wells, que estuvo expuesta en el Centro Cultural Recoleta. Arte que también ambientaba casas, como la de Jorge Romero Brest, un mítico director del Museo Nacional de Bellas Artes y del Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella.

Unos pasos más adelante hay un cuadro de un clásico, Emilio Pettoruti: es un retrato de un amigo suyo, Luis Pombo.

El Berni expuesto en la galería Maman.

“Y acá tenemos un paisaje de Berni”, cuenta Patricia. “Las casas siguen teniendo esa cuestión tipo cuadrado, tipo geometría, pero más llevada hacia la abstracción y el tratamiento del color”. “Nunca vi un cuadro de Berni de esta abstracción”, acota Daniel.

Hay obras de Rómulo Macció que, cuentan, las eligió él “para tener su propio colección”. Y viene la anécdota. Cuenta Daniel: “Las tenía guardadas su primera mujer y él me pidió yo se las fuera a comprar a ella”.

Y cuenta más: “Yo durante mucho tiempo, aunque me insistían con que fuera al taller de Macció, no lo hice, porque en ese momento trabajábamos nosotros con obras de artistas más tradicionales y yo estaba muy cómodo en esa zona de confort. Hasta que un día dije: ‘Okey, vo-vamos al taller’. Fuimos al taller con Patricia, entramos ahí en La Boca al taller y yo me quedé veinte minutos, más o menos, mirando todas las obras que había. Y de pronto me doy vuelta y lo miro. Le digo: ‘Te voy a decir algo’. Y me mira y me dice: ‘Decime’. Le digo: ‘Yo soy un boludo’. Y me dice: ‘¿Cómo sos un boludo?’ Le digo: ‘Soy un boludo, sí, porque yo tendría que haber venido acá hace cinco años’. Ese día le separé a él cuarenta obras y él me miraba diciendo: ‘Este tipo está loco’”.

Unos pasos más y hay una instalación... llamativa. Dos serpientes miran la televisión, dan un programa con animales... qué delicia. Están al acecho. La obra se llama Cazadores mediáticos y la creó Pablo Suárez. La ironía está a la vista.

"Cazadores mediáticos", de Pablo Suárez.

Ahí nomás una escultura conmueve. Una mamá, con una remera de Frozen, corre con dos nenas colgadas de la mano. Es una obra hecha en resina poliéster por Martín Di Girolamo, se llama Get out (Andate) y el artista la hizo basándose en fotos. Una madre mexicana cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Huyendo de la pobreza, con ropa de Disney, como si llevara impreso en el cuerpo el imaginario al que va, el futuro que trata de conseguir.

Al lado, un cuadro de Karina El Azem muestra algo parecido, en bolitas negras y blancas. Padre, madre, escapan. Nena (¿o nene?) va colgado detrás. Se llama Caution (Cuidado) y es de 2002.

En el patio de esculturas, al fondo, entre otras cosas hay obra de Alberto Bastón Díaz y una famosa estatua de Gustavo Cerati de Martín Di Girolamo. Siempre es hoy se llama.

Las camitas de Guillermo Kuitca.

Y de vuelta en la sala, tres camitas de Guillermo Kuitca. Chicas, de niño. Con un mapa sobre cada una de ellas: uno de un lugar en Latinoamérica, otro en Estados Unidos, otro en Europa. Es un conjunto, que alguien se llevará así, entero, a su casa o a su sala de exposiciones.

Es imposible contar todo, pero dan ganas: el dibujo de Luis Felipe Noé de las década del 60 que se llama La tentadora musa y es todo sensualidad o el boceto de la última obra de Jorge, De la Vega.

Tantos años de exposiciones no caben en una muestra y esta muestra no cabe en una sola nota. Pero vale la pena recorrerla, se sale con algo así como optimismo.

Cuándo, dónde

Apertura al público: miércoles 26 de noviembre. Hasta abril.

Lugar: MAMAN Fine Art, Avenida del Libertador 2475, Buenos Aires.

Horario habitual de la galería: de lunes a viernes, de 11 a 19.

(Fotos Jaime Olivo)