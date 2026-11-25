Un comunicado de los 48 Cantones de Totonicapán y otras autoridades indígenas de Guatemala expresa su rechazo a dos propuestas legislativas sobre el agua y la agricultura. (48 cantones oficial)

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Las autoridades indígenas de Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango rechazan las iniciativas de ley de aguas y de innovación agrícola que se tramitan en el Congreso de Guatemala, al considerar que amenazan las fuentes hídricas, las semillas nativas y la soberanía alimentaria. Las organizaciones advirtieron que impulsarán medidas de hecho si el Legislativo retoma cualquiera de las propuestas sin una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

La Junta Directiva de Alcaldes Comunitarios de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá y las Autoridades Indígenas del Valle de Palajunoj emitieron un pronunciamiento conjunto tras una conferencia de prensa en Chwi Mejq’en Ja’, Totonicapán. La eventual movilización quedará sujeta a lo que decidan sus respectivas asambleas comunitarias, reconocidas por las organizaciones como su máxima autoridad de representación.

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El reclamo surge mientras la iniciativa 6882, sobre innovación agrícola, continúa bajo análisis de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. La propuesta fue conocida por el pleno el 3 de noviembre y sus críticos sostienen que recupera elementos de la norma aprobada en 2014 que los pueblos kaqchikel, k’iche’ y tz’utujil identificaron como Ley Monsanto.

Un comunicado de los 48 Cantones de Totonicapán y otras autoridades indígenas de Guatemala expresa su rechazo a dos propuestas legislativas sobre el agua y la agricultura. (48 cantones oficial)

La iniciativa 6882 y el antecedente de 2014

Las autoridades recordaron las movilizaciones que siguieron a la aprobación de aquella legislación hace más de una década. La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, Redsag, ya había denunciado que el nuevo proyecto reactiva el espíritu de la iniciativa cuestionada entonces.

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El comunicado plantea cuatro exigencias. La primera rechaza cualquier regulación que mercantilice los bienes naturales comunes, privatice las fuentes de agua o afecte las semillas nativas y la soberanía alimentaria de las comunidades.

El segundo punto reclama a los diputados y a los sectores económicos que promueven estas agendas que no impulsen normas sin consulta previa, libre e informada. Las tres organizaciones sostienen que mantienen desde hace décadas una posición contraria a las leyes que consideran impuestas sobre sus territorios.

La tercera exigencia anticipa “medidas y acciones contundentes de hecho” si persiste el avance de las propuestas. El cuarto apartado responsabiliza a los legisladores que las promuevan por la conflictividad social que pueda producirse y exige que no se criminalice la protesta si las comunidades deciden salir a las calles.

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“El agua y las semillas son vida, no mercancía”, concluye el pronunciamiento suscrito por las autoridades de los tres territorios. Sus representantes señalaron que ya habían dialogado con el Congreso para frenar ambas iniciativas, que permanecen estancadas, aunque alertaron sobre una posible reactivación.

39 iniciativas de agua sin una ley vigente

La discusión sobre el agua acumula 39 iniciativas presentadas desde 1990 sin que ninguna haya sido aprobada como ley. El artículo 127 de la Constitución de 1985 ordena regular el aprovechamiento del recurso hídrico, al definirlo como un bien de dominio público.

La propuesta más reciente, identificada como iniciativa 6816, ingresó al pleno el 3 de agosto. Siete diputados de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales la impulsaron después de un proceso de consultas territoriales iniciado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en abril de 2025.

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El proyecto plantea crear una Superintendencia Nacional del Agua y establecer licencias comerciales con un canon progresivo para los usos empresariales. El cobro comenzaría en 10% durante el primer año y alcanzaría 100% en el séptimo.

La iniciativa también reconoce la jurisdicción indígena para resolver conflictos comunitarios y exige consultas previas para emprendimientos de gran impacto, entre ellos hidroeléctricas y proyectos mineros. Sin embargo, la Comisión Plurinacional por el Agua, que reúne a más de 30 asambleas territoriales, solicitó una audiencia ante el Congreso el 26 de agosto para manifestar su rechazo formal.

La organización cuestionó que la propuesta habilite derechos de aprovechamiento comercial de agua por hasta 25 años y permita transferirlos a terceros. Ese punto concentra parte de la desconfianza expresada por las autoridades ancestrales ante una regulación que, según su postura, puede abrir la puerta a la privatización del recurso.

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Un día antes de esa solicitud, el jefe de bancada de la UNE, José Inés Castillo, presentó la iniciativa 6834 como alternativa. Su propuesta sustituye la Superintendencia por un Consejo Nacional del Agua integrado por representantes del Ejecutivo, el Instituto Nacional de Bosques, la Asociación Nacional de Municipalidades y el sector empresarial agrupado en el Cacif.

Las tres iniciativas sobre agua permanecen detenidas en el Congreso, mientras el proyecto de innovación agrícola sigue en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las autoridades indígenas condicionaron cualquier acción colectiva a las decisiones de sus asambleas si el Legislativo vuelve a impulsar alguna de las dos leyes cuestionadas.

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