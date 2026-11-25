Las aguas de la zona de Crucitas desembocan en la cuenca del río San Juan y trasladan eventuales residuos mineros hacia el territorio compartido con Nicaragua. (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo)

Guardar

La cuenca del río San Juan podría enfrentar efectos ambientales asociados con la minería ilegal de oro en Crucitas, en el norte de Costa Rica. Las aguas superficiales y subterráneas de esa zona fronteriza se conectan con sistemas que desembocan en el río compartido con Nicaragua.

La eventual presencia de mercurio, cianuro, sedimentos y otros residuos en los cursos de agua depende de las prácticas de extracción, el manejo de los materiales y las lluvias. El clima tropical húmedo de la región puede facilitar el arrastre de sustancias desde áreas intervenidas hacia quebradas, humedales y acuíferos.

PUBLICIDAD

La relación con Nicaragua surge por la conexión hídrica de Crucitas con la cuenca del río San Juan. Si sustancias empleadas en la extracción ilegal o los sedimentos removidos alcanzan esos sistemas, los impactos podrían extenderse a ecosistemas y poblaciones de ambos países que dependen del agua para consumo, pesca, agricultura, ganadería y turismo.

El Informe Estado de la Nación cita una investigación del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional que detectó contaminación por mercurio en ecosistemas acuáticos de la región entre 2018 y 2023. Los peces capturados en áreas vinculadas con la actividad minera registraron mayores concentraciones que los obtenidos en sitios alejados de la extracción.

PUBLICIDAD

Una investigación del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas detectó contaminación por mercurio en peces de los ecosistemas acuáticos de la región. (Foto: República Federal de Centroamérica)

La actividad informal aumentó después de la paralización del proyecto

La situación se concentra en Crucitas, en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos. El territorio está cerca de la frontera nicaragüense y reúne condiciones de dispersión poblacional, infraestructura limitada y escasas oportunidades de empleo.

La presencia de oro atrajo a compañías privadas desde los años noventa. Una de ellas fue Industrias Infinito, que recibió permisos de exploración y concesiones durante un proceso que acumuló controversias ambientales y administrativas.

Costa Rica prohibió la minería metálica a cielo abierto en 2010. Luego, los tribunales anularon permisos y concesiones relacionados con el proyecto de Crucitas por irregularidades administrativas y deficiencias ambientales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Informe Estado de la Nación, la salida de la empresa no estuvo acompañada por una estrategia integral de restauración ecológica, control territorial ni desarrollo alternativo para las comunidades. En ese contexto, creció la extracción artesanal e informal de oro.

Los buscadores conocidos como coligalleros realizaron inicialmente esta actividad como una fuente de ingresos. El aumento del precio internacional del oro y las limitaciones de vigilancia estatal habrían favorecido una expansión posterior.

El área afectada por la extracción informal de oro en Cutris aumentó de unas 900 hectáreas a cerca de 10,000 hectáreas tras la salida de la empresa privada. (Foto: cortesía)

El documento recoge testimonios y valoraciones de especialistas que calculan que el área afectada pasó de unas 900 hectáreas a cerca de 10,000 hectáreas en pocos años. Se trata de una referencia atribuida a actores consultados, no de una medición oficial única.

PUBLICIDAD

El uso de sustancias tóxicas plantea riesgos para el agua

El mercurio se emplea en algunas modalidades de minería artesanal para separar el oro de otros materiales. Es una sustancia tóxica que puede permanecer en el ambiente y afectar a personas, animales y ecosistemas.

Su acumulación en organismos acuáticos representa una preocupación particular. Los peces pueden incorporar mercurio y trasladarlo a la cadena alimentaria, con posibles consecuencias para quienes los consumen de manera frecuente.

El cianuro también figura entre las sustancias utilizadas para recuperar oro. Aunque suele asociarse con procesos de mayor escala, su uso sin controles técnicos puede afectar aguas superficiales, acuíferos, suelos, plantas, anfibios y otras especies.

La dispersión de los puntos de extracción complica el monitoreo. No existe una sola mina formal con un operador definido, sino múltiples áreas de trabajo, campamentos, rutas y actividades que pueden cambiar de ubicación.

PUBLICIDAD

Esa característica dificulta determinar responsabilidades y calcular daños. La contaminación podría provenir de distintos puntos y acumularse de forma gradual en sedimentos, peces, suelos y aguas subterráneas.

Decenas de tómbolas rústicas y maquinaria pesada, utilizadas por los mineros ilegales ("coligalleros") para la molienda de sedimentos en Crucitas, permanecen decomisadas en un centro de acopio policial (Cortesía Presidencia CR).

La remoción de suelos afecta el bosque y los corredores biológicos

La búsqueda de oro puede incluir la eliminación de cobertura vegetal, la apertura de caminos, la excavación de pozos y el movimiento de tierra. Estas acciones pueden aumentar la erosión y llevar más sedimentos a ríos y quebradas.

Crucitas está cerca del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque y el Corredor Biológico San Juan-La Selva. La proximidad con esas áreas plantea preocupaciones sobre la conectividad de los ecosistemas.

PUBLICIDAD

El documento menciona al almendro amarillo, árbol vinculado con el hábitat y la alimentación de la lapa verde. La pérdida de bosque puede reducir los espacios disponibles para la fauna y fragmentar corredores biológicos.

La alteración de la cobertura vegetal también puede afectar la recarga de acuíferos y aumentar la vulnerabilidad ante lluvias intensas e inundaciones. La recuperación de la riqueza de especies puede requerir entre 20 y 30 años, mientras que las condiciones de un bosque maduro demandan plazos más extensos.

La respuesta estatal requiere coordinación entre varias instituciones

En la atención de la situación participan el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Fuerza Pública, la Municipalidad de San Carlos, el Patronato Nacional de la Infancia, AyA y la Fiscalía, entre otras entidades.

PUBLICIDAD

El informe describe una respuesta que suele ser fragmentada y reactiva. La gestión del problema involucra vigilancia ambiental, control fronterizo, seguridad territorial, investigación científica, atención sanitaria y alternativas económicas para las comunidades.

La cobertura boscosa, la extensión del territorio y la cercanía con la frontera dificultan los operativos. Tras un decomiso o una intervención, las personas involucradas pueden trasladar equipos o continuar la actividad en otros lugares.

La recuperación de la riqueza de especies en los ecosistemas intervenidos por la actividad minera puede tardar entre 20 y 30 años. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

El texto también señala posibles vínculos entre la economía ilegal del oro y la explotación laboral, la trata de personas, el comercio ilícito del mineral, la movilización de sustancias peligrosas, la corrupción y otras redes delictivas. Esa observación no atribuye esas prácticas a todos los mineros informales.

PUBLICIDAD

Las opciones en debate combinan controles y desarrollo local

Una alternativa es mantener la prohibición de minería metálica a cielo abierto y reforzar la persecución de la extracción ilegal. Esa opción requeriría restauración ambiental, vigilancia y proyectos como ecoturismo, turismo rural comunitario, agroecología y emprendimientos sostenibles.

Otra propuesta plantea formalizar la minería artesanal mediante concesiones para cooperativas, asociaciones o grupos organizados. El modelo supondría trazabilidad del oro, restricciones al uso de sustancias tóxicas, pago de impuestos y planes de recuperación ambiental.

También se analiza la posibilidad de permitir minería a cielo abierto a gran escala bajo regulación estatal. Sus defensores mencionan empleo e ingresos fiscales, mientras que las objeciones se concentran en los efectos potenciales sobre los ecosistemas y las fuentes de agua.

El caso de Crucitas reúne factores ambientales, sociales, económicos e institucionales. La evolución de sus posibles impactos sobre el río San Juan dependerá del control de la actividad ilegal, el monitoreo del agua, la restauración de las áreas intervenidas y la generación de oportunidades sostenibles en la zona fronteriza.