Uber, Nuro y Lucid iniciaron pruebas de robotaxis sin conductor en las calles de la Bahía de San Francisco.

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Uber, la empresa de transporte Nuro, que desarrolla el software de conducción autónoma, y el fabricante de autos eléctricos Lucid comenzaron a probar en calles públicas de la Bahía de San Francisco robotaxis sin ningún operador de seguridad a bordo.

Las pruebas se realizan en cuatro ciudades del sur de la bahía: Palo Alto, Mountain View, Los Altos y Sunnyvale. Según las compañías, se extenderán a otras ciudades de la región el próximo año. Los empleados de Uber empezarán pronto a viajar en los autos sin conductor.

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La flota usada en esta etapa supera los 100 vehículos Lucid Gravity, un SUV eléctrico, con mejoras de hardware y software respecto de los que circulaban con un operador al volante, según informó The Verge. Cada auto lleva cámaras, sensores láser (lidar) y radares, además de un aro luminoso en el techo.

Uber planea incorporar al menos 35.000 vehículos Lucid con tecnología Nuro tras una inversión millonaria en ambas firmas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El aro muestra las iniciales del pasajero y el estado de la recogida, para que cada persona identifique su auto. El sistema de conducción es el Nuro Driver, de nivel 4: puede manejar solo en las zonas y condiciones para las que fue diseñado.

El lanzamiento comercial se atrasó

La salida al público prevista para fines de 2026 pasó a el primer trimestre de 2027. Andrew Chapin, director de operaciones de Nuro, dijo a Axios que la empresa necesitaba afinar el producto y completar los permisos finales. “Un pequeño corrimiento a la derecha no es algo sustancial”, afirmó.

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Houston, en Texas, será el segundo mercado comercial. El servicio llegará allí más tarde en 2027. Uber y Nuro ya prueban autos en esa ciudad, pero con un operador humano al volante, según reportaron algunos medios norteamericanos.

El paso a la conducción sin supervisión se apoya en un marco de seguridad de Nuro que combina pruebas en la calle, simulaciones a gran escala y ensayos en un circuito cerrado en Las Vegas. Allí los autos recorrieron sin nadie a bordo situaciones como el cruce de peatones y las infracciones de prioridad de paso.

El lanzamiento comercial del servicio de robotaxis se aplazó para el primer trimestre de 2027.

Nuro es una de las seis empresas autorizadas en California para probar autos sin conductor en la vía pública, según The Next Web. La compañía obtuvo este año ese permiso, además de otro que permite llevar pasajeros con un operador de seguridad a bordo.

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Uber apuesta por varios socios a la vez

Uber se comprometió a comprar al menos 35.000 vehículos Lucid equipados con el sistema de Nuro en los próximos años. La empresa comprometió unos USD 500 millones en cada una de las dos compañías, y espera tener al menos 2.000 vehículos totalmente autónomos en su plataforma a fines de 2027.

Uber tiene acuerdos con más de 30 empresas de autos autónomos en el mundo, informó Axios. Entre ellas figuran Zoox y Motional, que podrían competir con Nuro dentro de la misma aplicación. “La pregunta es si Nuro surge como el hijo favorito”, dijo a Axios Grayson Brulte, fundador de la consultora The Road to Autonomy.

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Uber sumó acuerdos con más de 30 compañías del sector de conducción autónoma para competir con Waymo, Zoox y Tesla. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Uber busca competir con Waymo, la filial de Alphabet que ya opera robotaxis y cuyos viajes están disponibles en la aplicación de Uber en Austin y Atlanta, aunque el acuerdo de exclusividad entre ambas finalizará a comienzos de 2028.

Lyft también incorporó estos vehículos a su plataforma en septiembre. Tesla, por su parte, opera una red propia de robotaxis. En el Área de la Bahía de San Francisco, Uber, Nuro y Lucid competirán con Waymo y Zoox y prevén habilitar el servicio para pasajeros en la aplicación de Uber durante el primer trimestre de 2027, tras una fase inicial de viajes para empleados.

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El inicio de estas pruebas sin operador a bordo coloca a Uber, Nuro y Lucid ante una fase decisiva: deberán demostrar que la tecnología puede funcionar de forma segura, obtener las autorizaciones necesarias y ganarse la confianza de los pasajeros. El despliegue previsto para 2027 también intensificará la competencia con Waymo, Zoox, Tesla y otros operadores, en un mercado donde la autonomía ya no se mide solo por la capacidad del vehículo para circular, sino por la posibilidad de convertir esa capacidad en un servicio disponible, regulado y sostenible.