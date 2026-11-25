Steve Jobs murió en 2011 pero varias de sus frases siguen siendo motivo de inspiración para varios líderes. (Foto: Europa Press)

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Una de las frases más recordadas de Steve Jobs, fundador de Apple, resume una parte central de su visión sobre el trabajo y las decisiones personales: “La única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que se hace”.

La frase la pronunció durante su discurso de graduación en la Universidad de Stanford, en 2005, cuando relató tres experiencias de su vida: el abandono de la universidad, su despido de Apple y un diagnóstico de cáncer.

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Jobs no presentó esas vivencias como una fórmula para alcanzar el éxito. Habló de incertidumbre, pérdidas y cambios de rumbo. Sus palabras, dirigidas entonces a jóvenes graduados, plantearon una invitación a valorar la curiosidad, sostener los proyectos propios y revisar las decisiones cuando la rutina se aleja de los objetivos personales.

Steve Jobs no terminó la universidad pero sacó provecho de varias clases que vio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue la etapa en la universidad de Steve Jobs

Jobs contó que dejó el Reed College a los seis meses porque no encontraba sentido a gastar los ahorros de sus padres en una carrera sin un rumbo claro.

Aunque abandonó las materias obligatorias, siguió asistiendo a cursos que despertaban su interés. “Empecé a frecuentar con asiduidad las que sí consideraba interesantes”, explicó ante los estudiantes de Stanford.

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Entre esas clases estaba la de caligrafía. Allí aprendió sobre tipografías, espaciado y diseño de letras, conocimientos que años después incorporó al primer Macintosh.

El consejo para los jóvenes no consistía en abandonar los estudios, sino en reconocer qué áreas despiertan una atención genuina y pueden aportar una mirada propia al trabajo futuro.

La decisión de Steve Jobs de tomar clases de caligrafía tuvo sentido al momento de crear productos en Apple. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

Por qué algunas decisiones solo cobran sentido con el paso del tiempo

La historia de la caligrafía llevó a Jobs a formular una de sus ideas más conocidas: “No pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro, solo pueden conectarlos mirando hacia el pasado”. En su caso, una materia sin aplicación inmediata terminó por influir en el diseño de las computadoras personales.

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El fundador de Apple proponía aceptar que algunas elecciones solo adquieren sentido con el tiempo. Para quienes comienzan una carrera laboral o académica, esa idea puede servir para reducir la presión de tener un plan cerrado desde el inicio. La formación, los trabajos temporales y los intereses culturales pueden aportar herramientas que luego sean útiles.

Qué hacer ante un fracaso profesional

A los 30 años, Jobs fue despedido de Apple, la empresa que había creado con Steve Wozniak en el garaje de la casa de sus padres. Describió aquel episodio como un fracaso público y recordó que, durante meses, no supo cuál sería su próximo paso.

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Steve Jobs fue despedido de la empresa que fundó con Steve Wozniak. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

Con el tiempo, interpretó esa situación de otra forma. “Ser despedido de Apple fue lo mejor que podría haberme pasado”, afirmó. Después creó NeXT y Pixar, y más tarde volvió a Apple tras la compra de NeXT.

Su experiencia sugiere que una pérdida laboral no define por completo una trayectoria y que, en ocasiones, obliga a reconsiderar capacidades, intereses y posibilidades.

Su consejo a los graduados fue: “Si aún no han encontrado un propósito, sigan buscando. No se rindan”. La idea no exige encontrar una vocación definitiva de inmediato. Plantea, en cambio, la necesidad de mantener una búsqueda activa, revisar las propias metas y no conformarse con un camino elegido.

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Steve Jobs creía que cada día debería vivirse como si fuera el último. (Foto: REUTERS/Sivaram V/File Photo)

Cuál pregunta se hacía Steve Jobs todos los días

Jobs relató que, desde los 17 años, se hacía una pregunta cada día frente al espejo: “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer?”. Cuando la respuesta era negativa durante varios días, entendía que necesitaba modificar algo en su rutina o en sus prioridades.

El diagnóstico de cáncer de páncreas que recibió antes de su discurso reforzó esa perspectiva. “Su tiempo es limitado, así que no lo pierdan viviendo la vida de otra persona”, dijo.

Para los jóvenes, el mensaje apunta a diferenciar los deseos propios de las presiones familiares, sociales o profesionales que pueden orientar decisiones sin reflejar convicciones personales.

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