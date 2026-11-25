Steam suma cuatro juegos gratuitos para PC con propuestas muy diferentes (Steam)

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Steam incorporó cuatro juegos gratis para PC que pueden descargarse sin costo, con propuestas que abarcan rol, fantasía oscura, estrategia militar y carreras arcade. Entre las novedades figura un título diseñado para permanecer activo en una zona del escritorio mientras el usuario trabaja, navega o utiliza otras aplicaciones.

La selección llega en un momento en el que las plataformas digitales amplían sus catálogos de juegos gratuitos para atraer usuarios y facilitar el descubrimiento de proyectos independientes. Los cuatro títulos aparecen con precio cero en Steam, aunque uno incluye contenidos opcionales de pago dentro de su ficha.

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Los juegos gratuitos quedan vinculados a la biblioteca digital del usuario - VALVE

Cuáles son los juegos gratuitos en Steam

El título más particular de la lista es Desktop Wallet Heroes, desarrollado por SUPERCAT. Se trata de un RPG incremental que ocupa una parte reducida de la pantalla y permite seguir la partida sin interrumpir otras tareas realizadas en el ordenador.

Los personajes combaten de forma automática, obtienen recompensas y avanzan mientras la ventana del juego permanece abierta. El usuario puede intervenir para fusionar objetos, recoger equipo, mejorar habilidades y administrar los recursos acumulados durante las partidas.

La mecánica apunta a quienes prefieren experiencias de progreso gradual, con acciones breves y sin la necesidad de concentrarse de manera constante en la pantalla. El juego incluye compras opcionales, aunque su descarga inicial no requiere pago.

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Esta clase de propuestas se conoce como juego incremental o de progreso automático. Su funcionamiento permite que algunas acciones continúen mientras el jugador realiza otras actividades, una fórmula que se ha extendido en móviles y que también ganó espacio entre los juegos para ordenador.

Tras reclamarlos mediante una cuenta personal, los títulos pueden instalarse posteriormente en equipos compatibles, aunque el acceso depende de una licencia y de las condiciones del servicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista también incluye Crimson Spine, una aventura de acción con elementos de metroidvania y ambientación de fantasía oscura. La protagonista es Raed, una guerrera que vuelve a la vida y trata de recuperar sus recuerdos mientras investiga la historia de su familia.

El combate se articula alrededor de un corazón que funciona como arma y modifica el estilo de lucha según su ritmo. La jugadora puede recurrir a un hacha, una espada con escudo o un estoque, según las pulsaciones del personaje. El juego cuenta con textos en español.

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La estrategia militar aparece con Command Base Assault, un título de partidas en tiempo real que enfrenta a dos equipos de hasta cinco jugadores. La propuesta incluye construcción de fortalezas, administración de recursos y unidades como tanques, infantería y helicópteros.

También ofrece partidas contra bots, una opción destinada a quienes prefieran jugar sin depender de otros usuarios conectados. El título requiere más recursos que algunos de los demás juegos de la selección y cuenta con compatibilidad para Windows y macOS.

El cuarto lanzamiento es Breakneck Transmission, centrado en carreras arcade y entregas de paquetes contra el reloj. Sus recorridos exigen velocidad, precisión y control ante físicas menos convencionales que las de los simuladores tradicionales. La meta consiste en completar trayectos y entregas dentro del tiempo establecido.

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Cuatro juegos gratis en Steam para PC: rol, fantasía oscura, estrategia y carreras

Cómo añadir los juegos gratis a una cuenta de Steam

Para obtener cualquiera de estos juegos es necesario disponer de una cuenta en Steam. El proceso puede completarse desde el programa instalado en el ordenador o a través de la versión web de la tienda digital.

Los pasos básicos son los siguientes:

Iniciar sesión con la cuenta personal. Buscar el juego por su nombre. Comprobar que su precio figure como cero. Seleccionar la opción para obtenerlo, añadirlo a la biblioteca o instalarlo. Verificar que aparezca en la colección digital del usuario.

Conviene añadir los títulos a la biblioteca antes de descargarlos. De ese modo, la falta de espacio disponible en el disco no impide incorporarlos a la cuenta y dejar la instalación para otro momento.

Los títulos obtenidos mediante Steam pasan a formar parte de la biblioteca vinculada al perfil del usuario. Esto permite instalarlos en distintos ordenadores que utilicen la misma cuenta, además de recibir actualizaciones cuando los desarrolladores las publiquen.

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La incorporación a la biblioteca no equivale a adquirir una copia física ni a disponer de un producto que pueda revenderse. El acceso depende de una licencia de uso y de las condiciones de la plataforma.