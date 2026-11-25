Un mapa celeste de radiación gamma integra la silueta de una ciudad orientada hacia una fuente puntual en una investigación del Instituto Weizmann de Ciencias. (Impresión artística de los pulsos de rayos gamma (en rosa) del púlsar PSR J1622-7204, descubierto recientemente, mostrado en su posición real en el cielo, pero iluminado artificialmente para mejorar su visibilidad. El mapa de fondo, basado en 15 años de observaciones del telescopio espacial Fermi de la NASA, muestra la emisión de rayos gamma en todo el cielo, con la brillante banda horizontal que marca el plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea. B. Knispel, Instituto Max Planck de Física Gravitacional; colaboración LAT Fermi de la NASA/DOE.)

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Una estrella recién descubierta en el cielo austral gira a la vertiginosa velocidad de más de 260 rotaciones por segundo, enviando pulsos regulares de energía hacia la Tierra. Estrellas de este tipo, conocidas como púlsares, proporcionan entornos ideales para estudiar la relatividad general y las ondas gravitacionales, e incluso pueden utilizarse para la navegación espacial. Sin embargo, encontrar púlsares en la inmensidad del universo es una tarea computacionalmente tan exigente que un intento anterior de detectar este púlsar en particular fracasó pese a haber requerido un tiempo de computación equivalente a 600 años en un único núcleo de procesador.

Ahora, investigadores del Instituto de Ciencias Weizmann han desarrollado un nuevo algoritmo que les ha permitido, junto con sus colaboradores del Instituto Max Planck de Física Gravitacional de Hannover, Alemania, y de la Universidad Tecnológica de Chalmers de Gotemburgo, Suecia, completar la tarea en solo 100 minutos. El descubrimiento del púlsar —denominado PSR J1622-7204— se describe en un artículo publicado hoy en Physical Review Letters, y el nuevo método ya se está utilizando para descubrir púlsares adicionales.

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Cuando las estrellas con masas de entre ocho y 20 veces la de nuestro Sol agotan su combustible nuclear, colapsan hacia el interior y pueden convertirse en púlsares: estrellas de neutrones ultradensas que giran rápidamente. Los púlsares generan campos magnéticos billones de veces más fuertes que el de la Tierra. Estos campos aceleran partículas cargadas y producen potentes haces de radiación. A medida que el púlsar gira, su haz barre el cielo y apunta hacia la Tierra solo durante un breve instante en cada rotación. Como resultado, desde la Tierra parece que la estrella emite energía en pulsos regulares. Debido a que los púlsares pierden energía continuamente a lo largo de su vida, su rotación se ralentiza gradualmente a medida que envejecen y la frecuencia de sus pulsos disminuye.

El primer púlsar, descubierto en 1967, emitía ondas de radio, al igual que casi todos los púlsares descubiertos durante las cuatro décadas siguientes. En 2008, el lanzamiento del telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA, que detecta radiación de alta energía, abrió nuevas posibilidades. En sus 18 años de funcionamiento, Fermi ha identificado casi 1.000 regiones del cielo que emiten rayos gamma con características típicas de los púlsares. Sin embargo, identificar de forma concluyente un púlsar sigue siendo una tarea complicada. Para hacerlo, los astrónomos deben encontrar una combinación de la posición exacta en el cielo y de propiedades rotacionales —como la velocidad de rotación y su ralentización gradual con el tiempo— que coincida con el patrón de pulsos observado.

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“Intentar encontrar la combinación correcta entre todas las posibilidades sin una estrategia inteligente nos obliga a probar un número astronómico de conjeturas”, explica el doctor Barak Zackay, del Departamento de Física de Partículas y Astrofísica del Weizmann. “Otro desafío es que, aunque un pulso de energía llega a la Tierra con cada rotación de un púlsar, el telescopio Fermi solo logra detectar un único paquete de energía —un fotón— aproximadamente una vez cada 100 millones de rotaciones. Además, el propio telescopio se está moviendo: orbita la Tierra mientras la Tierra gira alrededor del Sol. Todos estos factores hacen que el cálculo necesario para encontrar un púlsar sea extremadamente exigente”.

Dr. Barak Zackay (Inst. Weizmann)

Una solución geométrica para un problema de física

En 2025, el grupo de investigación de Zackay demostró que la búsqueda de púlsares podía simplificarse radicalmente. Su enfoque se basa en la premisa de que cada pulso detectado marca la finalización de una rotación completa del púlsar y su regreso a la orientación en la que su radiación se dirige hacia la Tierra. Sin embargo, como se ha señalado, Fermi capta solo una fracción diminuta de los pulsos, por lo que se desconoce el número de rotaciones completas realizadas entre observaciones. Si esa información estuviera disponible, los científicos podrían calcular directamente la velocidad de rotación de la estrella y determinar sus demás propiedades.

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El algoritmo desarrollado por los investigadores del Weizmann busca proporcionar esta información faltante.

Los investigadores se dieron cuenta de que cada conjetura posible —que corresponde a una secuencia de rotaciones de números enteros— puede representarse como un punto en una estructura geométrica conocida como retícula. Para visualizar una retícula, imagine que está situado en la esquina inferior izquierda de una cuadrícula y que solo puede desplazarse en pasos de números enteros hacia arriba y hacia la derecha. Cada intersección de la cuadrícula representa una combinación particular de pasos hacia arriba y hacia la derecha; en otras palabras, un conjunto de números enteros.

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Los científicos introducen en el nuevo algoritmo los tiempos de llegada de varias decenas de fotones, sospechosos de ser pulsos de un púlsar no identificado. A partir de estas mediciones, el algoritmo construye una retícula en la que cada punto representa una hipótesis sobre el número de rotaciones que el púlsar completó entre observaciones. Cada conjunto de recuentos de rotaciones corresponde a una estrella con una frecuencia de rotación específica. Si la hipótesis es incorrecta, calcular el número de rotaciones completadas entre observaciones utilizando esa frecuencia arroja valores no enteros.

El algoritmo del Weizmann busca una solución que minimice tales desviaciones no enteras, una tarea conocida en matemáticas como el problema del vector más corto. La ventaja de reformular el problema de física como uno geométrico es que la estructura de la retícula permite sumar y restar hipótesis previas, generando así rápidamente nuevas soluciones potenciales. Aunque el problema sigue siendo computacionalmente difícil, se han desarrollado algoritmos eficientes para resolverlo, y el algoritmo del Weizmann es una adaptación de los más potentes entre ellos.

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Dotan Gazith (Inst. Weizmann)

Un nuevo faro en el universo austral

A finales del año pasado, científicos del laboratorio de Zackay y del grupo de investigación del profesor Bruce Allen, del Instituto Max Planck de Hannover, comenzaron a aplicar el nuevo método para buscar púlsares en regiones prometedoras del cielo.

“Encontramos el PSR J1622-7204 en muy poco tiempo”, afirma Zackay. “Ejecutamos el nuevo algoritmo 20 veces, cada vez utilizando un conjunto ligeramente diferente de 80 fotones que sospechábamos que procedían del mismo púlsar, y una de esas ejecuciones produjo la respuesta correcta. Cada ejecución tomó solo cinco minutos en un único núcleo de CPU, lo que nos permitió determinar las propiedades de la estrella en menos de dos horas. Sin embargo, tuvimos algo de suerte, ya que los cálculos teóricos mostraron que deberían ser necesarias 300 ejecuciones para alcanzar una probabilidad de éxito del 95 %”.

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“Pudimos calcular la velocidad de rotación del púlsar con gran precisión y determinar el ritmo al que se ralentiza con el tiempo”, afirma Dotan Gazith, del laboratorio de Zackay, quien dirigió el estudio junto con el doctor Daniel Pook-Kolb, del grupo de Allen. “Nuestros cálculos muestran que, dentro de unos 100 millones de años, la estrella completará aproximadamente cinco rotaciones menos por segundo de las que completa hoy. Desde entonces hemos ampliado la búsqueda y ya estamos descubriendo púlsares adicionales mediante este nuevo método”.

Los púlsares se conocen a veces como los faros del universo. Un experimento de la NASA realizado en 2018 demostró que una nave espacial puede determinar su posición en el espacio con una precisión de unos pocos kilómetros midiendo los tiempos de llegada de pulsos de distintos púlsares. El descubrimiento de púlsares extremadamente rápidos —aquellos que giran cientos de veces por segundo— es particularmente importante porque pueden servir como base para relojes extraordinariamente precisos. Grupos de investigación de todo el mundo trabajan para desarrollar esos relojes no solo para la navegación, sino también porque las desviaciones en su medición del tiempo podrían revelar efectos predichos por la teoría general de la relatividad de Einstein, formulada hace más de un siglo.

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El principio central de la relatividad general es que el universo tiene cuatro dimensiones —longitud, anchura, altura y tiempo— y que los objetos masivos deforman el espacio-tiempo a su alrededor. Como una piedra arrojada a un lago, las masas aceleradas generan ondulaciones en el espacio-tiempo —conocidas como ondas gravitacionales— que se propagan por todo el universo.

Cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra y deforma nuestro espacio-tiempo local, los tiempos de llegada de los pulsos de los distintos púlsares deberían desviarse ligeramente de sus valores esperados. Para detectar tales desviaciones, causadas por ondas gravitacionales de baja frecuencia, se está llevando a cabo actualmente un esfuerzo internacional para realizar sistemáticamente mediciones ultraprecisas de los tiempos de llegada de los pulsos de una red de púlsares excepcionalmente estables. Aunque las ondas gravitacionales de alta frecuencia ya fueron detectadas mediante otros métodos en 2015, la teoría predice la existencia de muchas ondas gravitacionales de baja frecuencia que requieren métodos diferentes para ser observadas.

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Impresión artística de un púlsar, una estrella de neutrones que rota rápidamente y emite haces de radiación. Crédito: M.A. Papa/AEI/Milde Science Communication/MovieBrats Studios (Inst Weizmann)

Estas observaciones podrían revelar acontecimientos dramáticos, como las fusiones de agujeros negros supermasivos, cada uno con una masa mil millones de veces mayor que la del Sol.

El púlsar recién descubierto es solitario, pero muchos de los púlsares rápidos conocidos forman parte de una pareja cósmica. En estos sistemas binarios, un púlsar y una estrella compañera orbitan un centro de masa común, lo que los convierte en extraordinarios laboratorios para poner a prueba las leyes de la relatividad general.

Debido a que la estrella compañera curva el espacio-tiempo a su alrededor, las señales del púlsar deben viajar a través de un paisaje cósmico distorsionado. Como resultado, los científicos en la Tierra pueden observar un ligero retraso en la llegada de las señales del púlsar. Medir ese retraso puede revelar propiedades fundamentales de la compañera, incluida su masa. Este es solo un ejemplo de los muchos efectos relativistas que pueden estudiarse en tales sistemas.

Estas asociaciones estelares también podrían ayudar a resolver uno de los mayores misterios de la astronomía: el origen de elementos pesados como el oro y el uranio. Algunas hipótesis sugieren que los procesos que provocan la expulsión de materia de las estrellas de neutrones en sistemas binarios pueden dispersar estos elementos pesados por todo el cosmos.

“Lo que ha ralentizado hasta ahora el descubrimiento de púlsares en sistemas binarios es que teníamos que caracterizar la estrella compañera antes de estudiar el propio púlsar”, afirma Zackay. “El nuevo y eficiente método nos permitirá encontrar púlsares en sistemas binarios a ciegas, sin información previa sobre la compañera, e incluso conocer las propiedades de la compañera mediante observaciones del púlsar. Las estimaciones sugieren que cientos de estos púlsares están esperando ser descubiertos”.

También participaron en el estudio el doctor Colin J. Clark, del Instituto Max Planck de Física Gravitacional de Hannover, Alemania, y el profesor Erik Agrell, de la Universidad Tecnológica de Chalmers de Gotemburgo, Suecia.

*Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.