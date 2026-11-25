Un hombre recoge uvas en un viñedo del Valle de la Concepción, en Tarija, la región vitivinícola del país. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

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La producción agrícola de Bolivia podría disminuir en casi 3 millones de toneladas durante 2026 si el fenómeno climático de El Niño alcanza una intensidad extrema, lo que representaría una caída del 11,4% respecto a un escenario de condiciones neutrales, según una proyección de la Fundación Jubileo.

El análisis, publicado en la edición de noviembre de su revista institucional, estima que la producción nacional pasaría de 25,9 millones de toneladas en condiciones neutrales a 22,9 millones en un escenario extremo del fenómeno, con posibles consecuencias para el abastecimiento interno de alimentos.

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La simulación también contempla escenarios de menor intensidad. Ante un fenómeno débil, la producción alcanzaría 25,1 millones de toneladas; con uno moderado, 24,6 millones, y con uno fuerte, 24,1 millones. En un escenario muy fuerte, descendería a 23,8 millones de toneladas.

Para elaborar estas estimaciones, Jubileo analizó la relación entre la intensidad de El Niño y el rendimiento agrícola en Bolivia entre 1991 y 2025, utilizando el Índice Oceánico El Niño (ONI), que mide las anomalías de temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial.

“Los resultados muestran que una mayor intensidad de El Niño durante la temporada de lluvias está asociada con un menor crecimiento del rendimiento agrícola en Bolivia”, señala el documento.

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Un productor de quinua sostiene el cereal en las manos. Foto: Bloomberg

El Niño provoca alteraciones en los patrones de temperatura y precipitación que pueden traducirse en sequías en algunas zonas y lluvias intensas e inundaciones en otras, con consecuencias para la actividad agropecuaria.

El estudio también advierte sobre las diferencias territoriales de la producción boliviana. El departamento de Santa Cruz, al este del país, concentra cerca del 75% de la producción agrícola, mientras que Cochabamba, centro, registra los mayores rendimientos por hectárea en los últimos años. Los cultivos oleaginosos e industriales representan el 67% de la producción, seguidos por los cereales, con el 13%; tubérculos y raíces, con el 8%, y frutales, con el 7%.

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La fundación señala que una menor producción podría reducir la disponibilidad de determinados alimentos y provocar aumentos de precios, con presiones inflacionarias que afectarían especialmente a las familias de menos ingresos.

Las pérdidas también podrían perjudicar actividades vinculadas al transporte y la agroindustria e incrementar la necesidad de importar ciertos productos. Estos riesgos podrían agravarse si aumentan los precios de fertilizantes, combustibles y otros insumos agrícolas.

Jubileo aclara en el documento que las consecuencias económicas sobre los precios y otros sectores no fueron estimadas en su investigación, pero considera que son riesgos asociados a una eventual reducción de la producción.

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Emiliana Condori compra tomates al por mayor en un mercado de El Alto, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

Entre las medidas propuestas para reducir la vulnerabilidad del sector, la organización plantea una política nacional de gestión integral del riesgo agroclimático, con sistemas de alerta temprana, mapas de vulnerabilidad y pronósticos de rendimiento que permitan anticipar los efectos de eventos climáticos extremos.

También propone fortalecer la seguridad hídrica mediante inversiones en captación y almacenamiento de agua, riego tecnificado y protección frente a inundaciones, además de ampliar los mecanismos de protección económica para los productores, incluido el Seguro Agrario Minka.

Otra de sus recomendaciones apunta a establecer una política de seguridad alimentaria que contemple el monitoreo de la producción, los inventarios, la comercialización y los precios, así como reservas estratégicas para responder a eventuales déficits de oferta.

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Finalmente, el informe señala que la preparación frente a estos eventos debe involucrar tanto la capacidad de anticipación del Estado como la adaptación de los sistemas productivos, para reducir las pérdidas agrícolas y proteger el abastecimiento de alimentos.