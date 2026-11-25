La velocidad de suba del tipo de cambio le empieza a ganar a la inflación (Reuters)

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El dólar vuelve a negociarse en alza este miércoles, en la séptima sesión operativa con presión alcista sobre la tasa de cambio. El dólar mayorista es negociado a las 11 horas con ganancia de 14 pesos o 0,9 por ciento.

En el transcurso de noviembre, el dólar mayorista amplía a 73 pesos o 4,8% la suba, un movimiento que apunta a superar con creces la inflación estimada para el noveno mes del año.

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El dólar al público gana diez pesos o 0,6%, a $1.625 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En tanto, el dólar blue experimenta una suba de 25 pesos o 1,5%, a 1.725 pesos, también en un máximo nominal. Se trata de la octava rueda seguida con ganancias para el dólar informal.

La suba del dólar en Argentina no es ajena al avance del dólar en Brasil, país vecino y principal socio comercial, dado el volumen del intercambio de bienes y servicios. Es decir que la devaluación del real ejerce influencia en la devaluación del peso argentino.

Este miércoles el dólar en Brasil se estabilizaba en los zona de los 5,90 reales por unidad, para mantener un avance del 18% en el último mes, desde los 4,96 reales del lunes 26 de octubre. Por lo tanto, el salto cambiario en Brasil tuvo una relación directa con el triunfo de Lula da Silva en el balotaje que lo habilitó a ejercer un cuarto período presidencial.

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Un punto a tener en cuenta es que más allá de la suba del dólar en Argentina, el tipo de cambio mantiene un ajustado incremento de 152 pesos o 10,4% en casi once meses transcurridos en 2026, bastante lejo de la inflación acumulada en el período, próxima al 28 por ciento.

Por eso mismo, el dólar mayorista aún permanece alejado del techo de las bandas cambiarias, que el BCRA estableció para la fecha en los 1.982,89 pesos. Así el tipo de cambio oficial se ubica a 375,89 pesos o 23,4% de dicho límite teórico para la flotación administrada. ay que recordar que en algunas ruedas operativas de septiembre y octubre del año pasado el tipo de cambio oficial tocó el techo previsto por el régimen cambiario, en medio de una “corrida” con demanda récord en medio del calendario de las elecciones de medio término.

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Luego de que el INDEC confirmara que Argentina entró en recesión técnica, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que la reciente suba del dólar pueda derivar en una aceleración de la inflación y aseguró que no le preocupa un eventual traslado de la depreciación del peso a los precios. “No tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios”, afirmó, al defender la solidez del programa económico y señalar que el Gobierno no convalida monetariamente los movimientos cambiarios.

El funcionario explicó, en diálogo con A24, que el avance de la cotización de la última semana estuvo vinculado con un escenario de incertidumbre financiera global que también afectó a otros mercados. En ese sentido, señaló que, en períodos de tensión internacional conocidos como sudden stop (parada repentina de los flujos de capitales), el dólar tiende a apreciarse frente a distintas monedas.

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“Si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe”, sostuvo. Para respaldar su argumento, mencionó el comportamiento de otras divisas emergentes y comparó la depreciación del peso argentino con la de monedas de la región. Según detalló, el peso mexicano cayó 4,1%, en una magnitud similar a la moneda argentina, mientras que el real brasileño y el peso colombiano registraron retrocesos mayores. En contraste, el sol peruano tuvo una variación menor y los pesos uruguayos prácticamente no mostraron cambios.