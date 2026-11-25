En redes sociales, comparan la decisión con prohibir los reproductores de DVD. (Reuters)

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Take-Two Interactive envió el 24 de noviembre una solicitud de retiro por derechos de autor contra Leonida, el port para PC de GTA 6 más popular de GitHub, y la plataforma la aplicó a toda su red de 3.007 repositorios, el original y cada una de las copias que la comunidad había creado.

Es el primer aviso de este tipo que nombra a un proyecto de GTA 6, y en él la empresa dueña de Rockstar Games escribe por primera vez que el 20 de noviembre se distribuyeron “archivos robados” de una versión de Xbox Series del juego, la misma que filtró CyberLeek y sobre la que trabajan todos los ports no oficiales.

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El golpe llega un día después de que Leonida desapareciera por su cuenta. Su servidor de Discord, con cerca de 179.000 miembros, dejó de funcionar a las 23:06 GMT del 23 de noviembre, y su repositorio, que superaba las 33.000 estrellas, se borró minutos después, cuando su creador anunció que se retiraba.

El aviso legal es el primer documento de Take-Two que menciona de forma directa un proyecto basado en GTA 6. (Reuters)

En ese momento GitHub no mostraba ningún aviso legal. Ahora la DMCA alcanza también a las copias que seguían vivas, que dejaron de responder entre las 18:11 y las 18:30 GMT del 24 de noviembre, con un argumento que no se limita a Leonida y que podría usarse contra VIctory, CGBJ y el resto de los proyectos que hoy muestran GTA 6 corriendo en PC.

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Qué dice la DMCA de Take-Two contra Leonida

El aviso lo firma el equipo de protección de propiedad intelectual de Take-Two, que pide eliminar el repositorio de ItsNotRexed y más de 2.900 copias asociadas. GitHub explica en una nota que, como la red superaba los 100 repositorios y la empresa aseguró que todas o casi todas las copias infringían igual que el original, procesó la solicitud contra los 3.007 repositorios de una vez.

Take-Two sostiene que Leonida reproduce contenido protegido de GTA 6 y constituye una obra derivada del juego, y que además viola la sección 2.3 de los términos de servicio de Rockstar, que prohíbe descompilar, desarmar, aplicar ingeniería inversa o crear obras derivadas sin permiso. El documento cierra con un pedido directo para que GitHub deshabilite el repositorio y todas sus copias, y asegura que “no hay solución posible” para corregir lo que considera un intento claro de facilitar la piratería.

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La empresa afirma que el 20 de noviembre se distribuyeron archivos robados de una versión de Xbox Series de GTA 6. (Europa Press)

Take-Two habla de archivos robados de GTA 6

El punto más llamativo del documento es que Take-Two relaciona directamente el port con la filtración. La empresa escribe que el 20 de noviembre se distribuyeron públicamente archivos robados de una versión de Xbox Series de GTA 6 y que al día siguiente se abrió el repositorio de Leonida para correr esa misma versión en PC. Rockstar y Take-Two no se habían referido hasta ahora a la filtración de CyberLeek, y este documento legal es lo más cercano a un reconocimiento de que los archivos son reales.

La empresa también ataca la regla que usaban todos los ports, la de pedir que cada jugador traiga su propia copia del juego. Para Take-Two esa instrucción es “intencionalmente engañosa”, porque el momento en que nació el proyecto y su enfoque exclusivo en GTA 6 demostrarían que los archivos que se usan son los filtrados, y que sus desarrolladores lo sabían.

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Por qué la comunidad critica la DMCA

En redes sociales, parte de la comunidad responde que Leonida no incluía ningún archivo del juego y que funcionaba como una herramienta, similar a un emulador, que cada jugador usa con su propia copia. Comparan la decisión con prohibir los reproductores de DVD porque algunas personas ven películas piratas, y recuerdan que los tribunales han respaldado durante décadas herramientas con usos legítimos.

El repositorio original, que acumulaba más de 33.000 estrellas en GitHub, fue eliminado por su propio creador. (Reuters)

El problema para ese argumento es que GTA 6 salió el 19 de noviembre y Leonida nació un día después de la filtración, justo el punto que Take-Two usa en su aviso. Tampoco es la primera vez que la empresa actúa de este modo: el 18 de noviembre ya había publicado cuatro avisos DMCA contra ports no oficiales de GTA 5 en GitHub.

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