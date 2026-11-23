Un fallo del sistema en Grand Theft Auto VI permite acumular grandes sumas de dinero sin completar misiones. (Foto: Rockstar)

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Un fallo en el sistema de Grand Theft Auto VI permite a los jugadores acumular grandes sumas de dinero de forma repetida, sin completar misiones ni enfrentarse a las fuerzas de seguridad del juego. El hallazgo se viralizó en redes sociales apenas un día después del lanzamiento del título, cuando distintos creadores de contenido comenzaron a mostrar cómo aprovecharlo.

El mecanismo se basa en un error de programación que impide que ciertos objetos de valor desaparezcan de forma definitiva tras ser recogidos. Esto habilita a los usuarios a repetir una y otra vez la obtención del mismo botín en un lapso breve, algo que en condiciones normales del juego sería imposible.

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Dónde está el fallo y qué se puede obtener

El escenario principal del descubrimiento se ubica en Hamlet, una localidad del estado ficticio de Leonida, cerca del refugio inicial del personaje Jason. Allí existe un granero de color rojo con apariencia abandonada que, en su interior, oculta una pequeña oficina con varias bolsas de droga.

Según IGN, los jugadores deben tomar esas bolsas y guardarlas en el escondite secreto de su personaje antes de trasladarlas al maletero de un vehículo. En el mismo granero también hay una furgoneta con una bolsa de dinero en efectivo que puede sumarse al botín.

El escenario principal del truco se localiza en un granero de Hamlet, dentro del estado ficticio de Leonida.

Se recomienda completar primero el Capítulo 1 de la historia antes de intentar el truco. Quienes lo prueben antes de avanzar al Capítulo 2 deberían gastar el dinero acumulado antes de iniciar la misión conocida como “Trampa para turistas”, dado que esa instancia podría interferir con el procedimiento.

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Cómo repetir el botín paso a paso

El proceso para multiplicar las ganancias requiere cargar el vehículo con cuatro bolsas de almacenamiento entre droga y efectivo. Una vez completado ese cupo, el jugador debe guardar la partida y cargarla de inmediato.

Al hacerlo, el personaje reaparece en su vivienda con el auto y los objetos recolectados intactos. Desde ahí, basta con dirigirse a cualquier punto de venta de objetos robados para liquidar el botín por una cifra cercana a los 10.000 dólares.

Lo llamativo del fallo es que, al regresar al granero rojo, las bolsas de droga vuelven a estar disponibles como si nunca hubieran sido tomadas. Esto permite reiniciar el ciclo completo: recolectar, guardar la partida, cargarla y vender nuevamente.

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El reinicio de la partida tras cargar el botín en el vehículo permite obtener cerca de 60.000 dólares por hora.

Cada repetición del proceso demora aproximadamente diez minutos, lo que en teoría habilitaría ganancias de unos 60.000 dólares por hora si el jugador domina la mecánica sin interrupciones.

Este no es el único truco para ganar dinero en GTA 6

Un segundo foco del mismo tipo de error fue identificado en las instalaciones de Apollo Aggregates, una fábrica de cemento situada al noreste de Hamlet. Allí también es posible encontrar dinero, drogas y otros objetos de valor, además de una caja fuerte con contenido adicional.

En este caso, una primera visita al lugar permite reunir alrededor de 7.000 dólares. La diferencia respecto al granero rojo es el método para que el botín reaparezca: en lugar de guardar y recargar la partida, basta con subir al vehículo, alejarse cerca de un kilómetro del sitio y regresar.

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Los bienes obtenidos en Apollo Aggregates se venden en el depósito de Brian tras alejarse un kilómetro de la zona. (Rockstar)

Los objetos recolectados en Apollo Aggregates pueden venderse en el depósito de un personaje identificado como Brian. Al igual que en el caso del granero, la cantidad final de dinero obtenido depende de lo que el jugador logre recoger y vender en cada ciclo, por lo que no se trata de una fuente de efectivo ilimitado automático, sino de un botín que puede repetirse mientras el fallo permanezca activo.

Rockstar, desarrolladora del título, no confirmó si prepara una corrección para este comportamiento. Debido a que los estudios suelen revisar de forma periódica este tipo de fallos a través de actualizaciones, se desconoce hasta cuándo seguirá siendo posible repetir el procedimiento en cualquiera de los dos escenarios identificados.

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