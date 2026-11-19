Herramienta de Microsoft es infectada con malware y roba datos de GitHub y Azure. (Microsoft)

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Una herramienta oficial de Microsoft para Python fue modificada para robar datos de las personas que la instalaran. El problema afectó a las versiones 1.26.1 y 1.26.2 de agent-framework, un programa que ayuda a crear asistentes de inteligencia artificial. Ambas versiones se publicaron en PyPI, un sitio donde los programadores descargan herramientas para sus proyectos.

El malware podía buscar contraseñas, archivos de acceso y otros datos guardados en la computadora. También apuntaba a cuentas y servicios usados por desarrolladores, como GitHub y Azure. GitHub permite guardar y compartir código; Azure es una plataforma de Microsoft para alojar programas y manejar servicios en internet. The Register informó que investigadores de seguridad descubrieron el problema y que Microsoft puso algunos repositorios en privado mientras investigaba.

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No hacía falta abrir la herramienta para que actuara

Según los investigadores citados por The Register, el malware podía empezar a funcionar cuando se iniciaba Python en una computadora que tuviera instalada una de las versiones afectadas. Python es el lenguaje con el que se escriben ciertos programas. Por eso, el usuario no necesitaba abrir agent-framework ni pedirle que hiciera algo: bastaba con tener la versión peligrosa instalada en ese entorno.

Una herramienta de Microsoft para Python, tenía malware que robaba datos.

Mientras buscaba información, el paquete también cargaba una versión legítima de la herramienta de Microsoft. Eso podía hacer que siguiera funcionando con normalidad y que el usuario no notara que algo ocurría en segundo plano.

El malware no solo revisaba los datos que ya estaban guardados. También pedía nuevos códigos de acceso a servicios como GitHub Actions, Azure DevOps y Azure. Esos códigos, llamados tokens, permiten que una persona o un programa demuestre que tiene permiso para entrar a una cuenta. Algunos duran poco tiempo, pero los investigadores señalaron que aun así pueden ser útiles para un atacante si los obtiene enseguida.

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El riesgo era mayor para quienes usan estas herramientas en su trabajo: una contraseña o un código robado podría abrir el acceso a proyectos de programación o a servicios de una empresa. OX Security, una de las firmas que investigó el caso, indicó que el paquete tenía cerca de 200.000 descargas mensuales. Esa cifra no permite saber cuántas personas instalaron las versiones afectadas.

Microsoft puso algunos repositorios en privado mientras investigaba la publicación de versiones maliciosas de su herramienta para Python. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo llegaron las versiones peligrosas a PyPI

Los investigadores sospechan que alguien obtuvo acceso a una cuenta con permiso para publicar el paquete. La empresa OX Security reportó que la versión 1.26.1 fue reemplazada por una versión segura, pero después apareció la 1.26.2 en PyPI, publicada desde la cuenta oficial asociada al proyecto de Microsoft. Esto hizo pensar que el acceso no autorizado podría no haberse cerrado de inmediato.

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Microsoft dijo a The Register que puso algunos repositorios en privado mientras revisaba el contenido y que estaba tomando medidas para proteger a sus clientes y a otros usuarios. El repositorio de agent-framework también dejó de estar disponible durante la investigación.

De acuerdo con los reportes citados por el medio, el malware no instalaba un programa permanente que siguiera activo para siempre. Su actividad dependía de que los archivos de la versión peligrosa continuaran en la computadora. Sin embargo, borrar el paquete no garantiza que las contraseñas o los códigos de acceso robados ya no puedan usarse.

Las versiones alteradas de agent-framework podían buscar contraseñas y códigos de acceso en los equipos donde se instalaban. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Qué hacer si se instaló una versión afectada

Quienes hayan instalado agent-framework 1.26.1 o 1.26.2 deben considerar que las contraseñas y los códigos disponibles en ese entorno pudieron quedar expuestos. Se recomienda eliminar la versión afectada, crear de nuevo el entorno de trabajo con archivos verificados y cambiar las claves que se usaban allí.

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También es importante cerrar o revocar los códigos de acceso que sigan activos y revisar el historial de actividad de GitHub, Azure y otros servicios conectados. Si aparecen accesos o cambios que nadie reconoce, podrían ser una señal de que alguien más entró a esas cuentas.

El caso muestra que incluso una herramienta publicada desde una cuenta oficial puede verse comprometida. Por eso, cuando se descubre una versión peligrosa, no basta con esperar a que deje de estar disponible: quienes la instalaron deben revisar sus cuentas y renovar los accesos que pudieron quedar en riesgo.