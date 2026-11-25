Cyberpunk 2 afronta el desafío de competir con la ambición de GTA 6

Guardar

“Cyberpunk 2 está cancelado, voy a barrer hojas otoñales en mi patio trasero”, escribió Igor Sarzyński, director de la secuela de CD Projekt RED, después de expresar su admiración por Grand Theft Auto 6. La frase fue una broma, pero resume la presión que el nuevo juego de Rockstar Games ha generado sobre otros proyectos de mundo abierto.

GTA 6 elevó las expectativas de una industria que ya destina años de trabajo y presupuestos elevados a los grandes videojuegos de acción. Para estudios como CD Projekt RED, el desafío no consiste solo en crear una ciudad amplia o una historia ambiciosa: deberán demostrar que sus sistemas, personajes y actividades sostienen esa escala sin repetir problemas de lanzamientos anteriores.

PUBLICIDAD

La broma del director de Cyberpunk 2 revela la presión del próximo GTA - REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

El director de Cyberpunk 2 destacó la escala de GTA 6

Sarzyński compartió su reacción en la red social BlueSky tras conocer el alcance de Grand Theft Auto 6. El responsable de Cyberpunk 2 definió el trabajo de Rockstar Games como un logro artístico y tecnológico por la densidad de su mundo, la coherencia de sus sistemas y la ambición de su producción.

El comentario sobre la cancelación de la secuela no fue un anuncio de CD Projekt RED. La publicación utilizó la ironía para describir el impacto que puede tener un lanzamiento de esta magnitud entre quienes desarrollan otros títulos de mundo abierto.

La comparación resulta inevitable porque ambos proyectos parten de expectativas altas. Cyberpunk 2077 llegó al mercado en 2020 como uno de los juegos más esperados de su generación, mientras que GTA 6 se convirtió en uno de los estrenos más seguidos tras un largo período de desarrollo.

PUBLICIDAD

La diferencia está en que Cyberpunk 2 deberá cargar con el antecedente de la primera entrega, que tuvo un estreno marcado por fallos técnicos, problemas de rendimiento y funciones ausentes en varias versiones. CD Projekt RED corrigió parte de esos inconvenientes con actualizaciones posteriores y con la expansión Phantom Liberty, aunque la recepción inicial dejó una referencia difícil de ignorar.

GTA 6 eleva la exigencia para los grandes mundos abiertos (Rockstar)

Por qué GTA 6 subió la exigencia de los futuros videojuegos

Grand Theft Auto 6 sitúa su historia en Leonida, un estado ficticio que incluye una nueva versión de Vice City, zonas rurales, carreteras, humedales y regiones costeras. El juego propone un entorno donde la actividad urbana, el clima, la fauna y las reacciones de los personajes buscan dar continuidad a la exploración.

PUBLICIDAD

La narrativa se centra en Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja que avanza dentro del mundo criminal de Leonida. La decisión de construir el relato alrededor de dos protagonistas apunta a dar mayor unidad a la campaña, frente a la estructura de tres personajes que utilizó Grand Theft Auto V.

Rockstar también incorporó una mayor presencia de redes sociales ficticias dentro del juego. Los delitos, accidentes y situaciones ocurridas en las calles pueden aparecer en transmisiones o videos compartidos por habitantes de la ciudad. Ese tipo de sistemas amplía la sensación de que el entorno responde a las acciones del jugador.

PUBLICIDAD

El nivel técnico del título también condiciona a sus competidores. La iluminación, la física de los vehículos, la densidad de peatones y el comportamiento de los personajes secundarios forman parte de una expectativa cada vez más alta para las producciones de gran presupuesto.

Grand Theft Auto VI redefine las expectativas de los videojuegos de mundo abierto con un entorno más dinámico, sistemas interconectados y una escala técnica que obliga a sus competidores a elevar sus propuestas

Cyberpunk 2 tiene una identidad distinta a la de GTA

La secuela de CD Projekt RED no busca replicar por completo la fórmula de Rockstar. Cyberpunk 2077 es un juego de rol de acción ambientado en Night City, una metrópolis futurista donde las decisiones, los implantes tecnológicos y la construcción del personaje ocupan un lugar central.

Su mundo se organiza alrededor de misiones, diálogos, habilidades y rutas que pueden variar según las elecciones del jugador. GTA, en cambio, prioriza la sátira social, la conducción, el crimen y la interacción libre con una ciudad contemporánea.

PUBLICIDAD

Aun así, ambas franquicias comparten un reto: ofrecer un entorno capaz de sostener la curiosidad del jugador durante decenas de horas. No basta con ampliar el mapa; las actividades, la inteligencia de los personajes y las consecuencias de cada acción deben justificar la escala.

El estudio polaco ha reorganizado parte de su desarrollo para la secuela. Entre las medidas figura una mayor presencia de responsables creativos en su oficina de Boston, con el objetivo de reforzar el conocimiento del contexto cultural estadounidense que inspira su universo.

Cyberpunk 2 todavía se encuentra en desarrollo y no cuenta con una fecha de lanzamiento anunciada. La broma de Sarzyński no altera esos planes, pero muestra que el impacto de GTA 6 ya se extiende más allá de sus ventas: obliga a otros estudios a reconsiderar qué espera el público de un mundo abierto.

PUBLICIDAD