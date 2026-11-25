Attack on Titan 3 prepara su llegada con una campaña que recorre toda la saga - Omega Force

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Attack on Titan 3 - A.O.T. 3 llegará el 10 de diciembre de 2026 a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con una campaña que abarcará toda la historia de Ataque a los Titanes. Koei Tecmo y Omega Force preparan el cierre de su serie de videojuegos basada en la obra de Hajime Isayama.

El lanzamiento importa para los seguidores del anime y del manga porque reunirá los principales acontecimientos de la trama en una experiencia de acción, exploración y gestión de recursos. El juego permitirá crear un protagonista propio, que formará parte del Cuerpo de Exploración y combatirá junto a Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert.

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El nuevo videojuego de Ataque a los Titanes permitirá crear un protagonista propio - Omega Force

La campaña recorrerá toda la historia de Ataque a los Titanes

La historia de Attack on Titan parte de una humanidad confinada detrás de enormes murallas, levantadas como defensa frente a los titanes. La calma se rompe cuando una de esas criaturas abre una brecha en el muro exterior y permite la entrada de decenas de enemigos al distrito de Shiganshina.

Eren, Mikasa y Armin se incorporan al Cuerpo de Exploración para combatir fuera de las murallas e investigar el origen de los titanes. Lo que comienza como una lucha por la supervivencia incorpora conflictos entre naciones, conspiraciones, memorias alteradas y una disputa sobre la libertad, la guerra y la identidad.

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Attack on Titan 3 adaptará ese recorrido completo desde los primeros capítulos hasta el desenlace de la obra. La campaña se desarrollará desde la perspectiva de un personaje personalizable, una fórmula que permitirá acompañar a los protagonistas conocidos sin sustituirlos dentro de la narrativa.

Durante las misiones será necesario recolectar materiales, levantar bases de suministro, vigilar el gas, conservar las cuchillas y decidir cuándo continuar o regresar al cuartel- SGF

El cuartel será el punto de partida entre las expediciones

El cuartel general funcionará como la base de operaciones. Allí, los jugadores podrán conversar con otros integrantes del Cuerpo de Exploración, aceptar encargos, acceder a historias adicionales y preparar las salidas más allá de las murallas.

La elección de los compañeros tendrá consecuencias durante los enfrentamientos. Cada miembro del escuadrón contará con habilidades específicas, por lo que la composición del grupo podrá modificar la estrategia en las misiones. Los vínculos creados a través de conversaciones y tareas secundarias también influirán en la cooperación de los personajes.

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La base incluirá un sistema para fabricar y mejorar el equipo. Los materiales obtenidos durante las expediciones permitirán reforzar herramientas necesarias para enfrentarse a determinados desafíos. La preparación antes de cada misión tendrá un peso similar al combate, ya que algunas zonas exigirán recursos y piezas concretas.

El modo concentración permitirá seleccionar partes concretas de cada titán - SGF

Salir de las murallas obligará a administrar recursos

Las expediciones ofrecerán áreas con mayor libertad de movimiento. El objetivo será reunir materiales, eliminar titanes y construir bases de suministro que permitan mantener la operación lejos del cuartel.

El equipo de maniobras tridimensionales seguirá como uno de los elementos principales. El gas permite desplazarse a gran velocidad entre árboles, edificios y enemigos, mientras que las cuchillas son necesarias para atacar las extremidades y la nuca de los titanes.

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Ambos recursos se agotarán durante las misiones. El jugador deberá decidir si continúa hacia objetivos más lejanos, instala un punto de suministro o regresa a la base antes de quedar expuesto. La moral y el estado de los compañeros también influirán en esa decisión, pues una expedición prolongada puede ofrecer mejores materiales, aunque aumenta el riesgo de heridas o bajas.

El combate añadirá un modo para elegir el objetivo

Omega Force incorporará el modo concentración, una función que ralentiza la acción para seleccionar una parte concreta del cuerpo de un titán. Esta herramienta permitirá apuntar a extremidades reforzadas o decidir el orden de los ataques antes de intentar alcanzar la nuca, el punto vulnerable habitual de estas criaturas.

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El sistema también buscará reforzar la coordinación del escuadrón. Los integrantes podrán combinar habilidades contra enemigos de gran tamaño, mientras el jugador decide qué partes cortar y en qué momento utilizar los recursos disponibles.

Habrá ediciones físicas, digitales y bonificaciones

Koei Tecmo anunció ediciones físicas y digitales. La edición de lanzamiento incluirá un Steelbook e ICONART, mientras que la Digital Deluxe ofrecerá contenido adicional. Las reservas darán acceso a objetos cosméticos exclusivos.

Los usuarios con datos guardados de Attack on Titan 2 o Attack on Titan 2: Final Battle recibirán bonificaciones dentro del nuevo juego. Con esta entrega, Omega Force pondrá fin a su adaptación de una de las series de anime más difundidas de la última década.

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