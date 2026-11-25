El pago de diciembre para titulares de PNC incluirá el aumento por inflación y el Sueldo Anual Complementario (ANSES)

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En diciembre, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) percibirán una suba de 2,17 %, el medio aguinaldo y, si se oficializa su continuidad, un refuerzo de hasta $ 70.000. Para las prestaciones por invalidez y vejez, la liquidación prevista alcanza $ 546.486,52 brutos al sumar los tres conceptos.

El incremento deriva de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El esquema de movilidad vigente actualiza los haberes previsionales en forma mensual con dos meses de rezago, de modo que el índice de octubre impacta sobre los pagos de diciembre.

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El monto definitivo quedará sujeto a la publicación de la norma que disponga el bono extraordinario. La movilidad se aplica mediante el mecanismo establecido en el Decreto 274/2024, mientras que el refuerzo requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo.

Las cifras son valores brutos y no incluyen descuentos particulares que pudieran corresponder. El aguinaldo equivale al 50 % del mayor haber mensual percibido en el semestre y se calcula sobre la prestación previsional. El bono no integra la base de cálculo del SAC.

De cuánto son las PNC de ANSES en diciembre 2026

Las PNC por invalidez y vejez pasarán a un haber mensual de $ 317.657,68 luego de la actualización de 2,17 %. Si se confirma el bono de $ 70.000, sus titulares recibirán además un Sueldo Anual Complementario de $ 158.828,84. La suma proyectada para diciembre será de $ 546.486,52.

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La cuenta reúne $ 317.657,68 del haber, $ 158.828,84 de aguinaldo y $ 70.000 del eventual refuerzo. El último componente permanece sin cambios nominales desde marzo de 2024. Si la medida no se publica, el ingreso de quienes cobran estas PNC sería de $ 476.486,52 brutos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se actualizará por movilidad. Su haber de diciembre será de $ 363.037,60, equivalente al 80 % de la jubilación mínima. Con un aguinaldo estimado en $ 181.518,80 y el refuerzo completo, el total ascendería a $ 614.556,40, antes de las retenciones aplicables.

Las pensiones no contributivas para madres de siete hijos o más tienen una referencia diferente, ya que equivalen a una jubilación mínima. Por ese motivo, su haber mensual previsto es de $ 453.797. Al incorporar el medio aguinaldo de $ 226.898,50 y el bono de $ 70.000, la liquidación bruta llegaría a $ 750.695,50.

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En los beneficios que superan el haber mínimo, el adicional previsional puede abonarse de manera proporcional hasta alcanzar un tope de ingresos. Ese límite deberá constar en la resolución que, en caso de publicarse, confirme el bono. El refuerzo se acredita junto con el pago habitual y no exige un trámite adicional ante ANSES.

Las PNC por invalidez y vejez proyectan un pago bruto de $546.486,52 en diciembre, si se confirma el refuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes reciben las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones dirigidas a personas que cumplen los requisitos previstos por la normativa y que no acceden a una jubilación ordinaria. Entre ellas están las pensiones por invalidez, por vejez y las destinadas a madres de siete o más hijos. Cada modalidad contempla condiciones y documentación específicas.

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La PNC por invalidez está destinada a quienes acrediten incapacidad laboral y cumplan los requisitos socioeconómicos correspondientes. La pensión por vejez, en tanto, alcanza a personas de 70 años o más sin cobertura previsional ni recursos suficientes, de acuerdo con la información institucional de ANSES.

La prestación para madres de siete hijos o más es vitalicia y puede solicitarse sin distinción de edad ni estado civil, siempre que se cumplan las condiciones del programa. También existen pensiones no contributivas para personas con VIH y hepatitis B o C, que se rigen por un régimen específico. Los requisitos de acceso varían según cada PNC.

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Los titulares de estas prestaciones están alcanzados por la movilidad mensual del sistema previsional. La actualización de diciembre toma como referencia el IPC de octubre y se suma a los incrementos aplicados durante 2026. El índice de inflación se traslada a los haberes con dos meses de demora.

Para consultar la fecha individual de cobro, los beneficiarios deben revisar el calendario oficial de ANSES, que organiza los depósitos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma de diciembre distingue los pagos de acuerdo con el tipo de prestación y el nivel de ingresos.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en diciembre 2026

La jubilación mínima se ubicará en $ 453.797 en diciembre, luego del aumento de 2,17 %. Si se mantiene el bono de $ 70.000, quienes perciban ese haber sumarán $ 226.898,50 por el medio aguinaldo y llegarán a un total bruto de $ 750.695,50.

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Sobre ese total pueden aplicarse aportes a la obra social, según cada caso. Para un jubilado que cobra el haber mínimo y recibe el bono, la estimación arroja un ingreso de bolsillo cercano a $ 730.275, luego del descuento correspondiente. El importe del refuerzo todavía debe ser ratificado de manera oficial.

La jubilación máxima de noviembre era de $ 2.988.765,82. Con la movilidad de diciembre, el haber mensual proyectado asciende a cerca de $ 3.053.616 y el aguinaldo se calculará sobre esa cifra. De esta forma, el total bruto de un beneficio máximo rondará $ 4.580.433 en el último mes del año.

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El haber de diciembre será la base de los próximos ajustes mensuales. Las actualizaciones de enero, febrero y marzo de 2027 dependerán de los índices de inflación de noviembre, diciembre y enero, respectivamente, que informe el INDEC.