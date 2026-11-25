Juan Zapata, Giovana Ubidia y Mishelle Calvache.

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A cuatro días de las elecciones seccionales en Ecuador, dos candidatos a la Prefectura de Pichincha, la provincia que alberga a la capital del país, anunciaron que dejarán de promover sus propias postulaciones y respaldarán a Giovanna Ubidia, candidata del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), liderado por el presidente Daniel Noboa. La decisión provocó el rechazo de sus respectivas organizaciones políticas y abrió una disputa interna en medio de la recta final de la campaña electoral.

Mishelle Calvache, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), y Juan Zapata, de Imparables, comparecieron el martes ante los medios de comunicación en un hotel de Quito para solicitar a sus simpatizantes que voten por la representante del oficialismo en los comicios del próximo 29 de noviembre. Ambos argumentaron que su decisión responde al propósito de impedir que la Revolución Ciudadana, organización política del expresidente Rafael Correa, conserve el control de la administración provincial.

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Según la información de El Universo, los candidatos hicieron referencia a mediciones de intención de voto para justificar su respaldo a Ubidia. Sin embargo, durante el pronunciamiento no ofrecieron detalles suficientes sobre los estudios de opinión que sustentaron su decisión. Los dos políticos tampoco respondieron preguntas de los periodistas tras sus intervenciones.

Calvache, quien anteriormente integró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), recordó que su candidatura surgió de una propuesta de CREO y del expresidente Guillermo Lasso, fundador de esa organización política. La candidata también hizo referencia a su paso por el Gobierno de Noboa y pidió expresamente a sus familiares y seguidores que no voten por ella.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c) acompaña este martes la Caravana Morada de Acción Democrática Nacional (ADN), para pedir el voto en las elecciones locales del próximo domingo, en Quito (Ecuador) (EFE/ José Jácome)

“Doy mi absoluto e inequívoco respaldo a la candidata Giovanna Ubidia, porque el correísmo nunca más”, manifestó Calvache durante su intervención, según recogieron medios ecuatorianos.

El anuncio generó una reacción de la dirigencia nacional de CREO. La presidenta de la organización, Ana Belén Cordero, comunicó el retiro del respaldo político a Calvache y negó que existiera un acuerdo institucional con el movimiento oficialista. Según la información de Ecuavisa, la dirigente cuestionó el comportamiento de la candidata y ratificó el apoyo de la organización a sus restantes postulantes para las elecciones seccionales.

Cordero también sostuvo que los votos pertenecen a los ciudadanos y que ningún candidato puede disponer de ellos para favorecer a otra organización política. La dirigente recordó que Calvache ya había protagonizado anteriormente una declinación electoral en favor de otra fuerza política.

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Por su parte, Zapata, quien se desempeñó como ministro del Interior durante el Gobierno de Guillermo Lasso, aseguró que su decisión era de carácter personal y que no comprometía a los demás candidatos de Imparables. El exfuncionario sostuvo que, desde antes del inicio de la campaña electoral, había planteado la necesidad de alcanzar acuerdos para evitar la dispersión del voto entre las organizaciones contrarias al correísmo.

Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la sede nacional del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/Elías Benarroch

La dirigencia de Imparables difundió un comunicado en el que desautorizó el respaldo de Zapata a la candidata oficialista y aseguró que su decisión no había sido consultada ni socializada con los integrantes del movimiento.

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Según la información de Teleamazonas, la organización también manifestó desconocer las motivaciones que llevaron al exministro a adoptar esa postura y aludió a posibles presiones, aunque no presentó evidencias que permitieran acreditar su existencia.

Las discrepancias se extendieron a la contienda por la Alcaldía de Quito. Carla Larrea, candidata de CREO, y Wilson Merino, postulante de Imparables, rechazaron las decisiones de los aspirantes provinciales de sus respectivas organizaciones y ratificaron la continuidad de sus campañas municipales. Los pronunciamientos de ambos movimientos descartaron, además, que los respaldos individuales a Ubidia representen una alianza electoral con ADN.

La candidata oficialista agradeció públicamente el apoyo de Calvache y Zapata a través de su cuenta en la red social X, donde calificó sus decisiones como valientes y destacó la coincidencia de objetivos respecto a la administración provincial.

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Uno de los principales contendientes de Ubidia es Alexandro Tonello, exviceprefecto de Pichincha durante la administración de Paola Pabón y candidato de una alianza electoral que incluye a la Revolución Ciudadana. Esa organización política dirige el Gobierno Provincial desde 2019, cuando Pabón obtuvo su primer mandato, que posteriormente renovó en las elecciones de 2023.

Juan Zapata, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Pese a los anuncios de Calvache y Zapata, ninguno de los dos dejará de ser candidato en términos jurídicos. El artículo 108 del Código de la Democracia, la legislación que regula los procesos electorales ecuatorianos, establece que las candidaturas a cargos de elección popular son irrenunciables una vez calificadas e inscritas.

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En consecuencia, los nombres y fotografías de ambos aspirantes permanecerán en las papeletas que recibirán los electores el domingo. Los votos que eventualmente obtengan serán contabilizados a favor de sus respectivas candidaturas y no podrán ser transferidos a la representante del oficialismo.

La campaña electoral concluirá el jueves 26 de noviembre, antes del inicio del período de silencio electoral. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo para elegir a sus autoridades provinciales, municipales y parroquiales, así como a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La elección de prefectos se realiza en una sola vuelta y la candidatura que obtenga el mayor número de votos válidos será la ganadora, sin necesidad de alcanzar una mayoría absoluta.

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