Tether impulsará en la Argentina sus stablecoins atadas al dólar y al oro. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Tether, el gigante global de las criptomonedas, sigue trayendo dólares a la Argentina para desarrollar negocios en la región. Anunció que invertirá USD 14,5 millones en Lemon, una de las billeteras cripto de mayor desarrollo en la Argentina, con operaciones en Perú, Colombia y otros países de la región. El paquete contempla una inversión directa de USD 5 millones y otros USD 9,5 millones destinados a un programa de incentivos para ampliar la oferta de servicios digitales y continuar desarrollando la infraestructura para conectar el sistema financiero con USDT, la stablecoin desarrollada por Tether.

A través de esta inversión, ambas empresas aspiran a incorporar a la vida cotidiana de los argentinos el uso de las dos stablecoins desarrolladas por Tether: USDT, atada a la cotización del dólar, y XAUT, a la del oro. “En la Argentina y en toda América Latina, USDT ya no es solo una forma de proteger los ahorros. Las personas lo usan para cobrar, gastar y enviar dinero a través de las fronteras”, afirmó Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether. “Nuestra inversión en Lemon refleja la rapidez con que los dólares digitales, y ahora el oro digital a través de XAUT, pasan a formar parte de la vida financiera cotidiana en la región”.

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Para Lemon, el anuncio llega en una nueva etapa para la compañía en la que viene creciendo en el procesamiento de monedas fiduciarias, que representa el 85% del monto total operado por sus 4,5 millones de usuarios en la región. En los últimos tres años, el volumen procesado en pesos creció casi el doble que el de activos digitales. Hoy, Lemon está entre las billeteras con mayor volumen de pesos del país.

Lemon tiene 4,5 millones de clientes en la región

“La alianza con Tether es un punto de partida para mejorar nuestra competencia en algunos terrenos con la banca tradicional. Vamos a mejorar nuestras tasas, comisiones y condiciones para desarrollar productos con stablecoins”, explicó Marcelo Cavazzoli, fundador y director ejecutivo de Lemon.

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Explicó además que Tether le abre el camino para mejorar la infraestructura en muchos servicios en los que las cripto son “invisibles para el usuario” pero le facilitan el acceso a algunos servicios, como hacer pagos en el exterior o generar rendimientos. Un ejemplo de ello es el pago con Pix en Brasil, utilizado por millones de argentinos que tal vez no sepan que están usando criptomonedas. “El foco debe estar en lo que las personas pueden hacer con su plata, más allá de la tecnología que hay detrás”, dijo.

Marcelo Cavazzoli. fundador de Lemon

En Argentina hay “una preferencia históricamente fuerte” por los activos digitales, así como una demanda orgánica que ya está consolidada en toda la región. “Vemos que los usuarios no quieren elegir entre distintos tipos de monedas. Quieren una sola que funcione para todo”, dijo Cavazzoli. El aporte de Tether se suma a los USD 66 millones que Lemon levantó previamente en sus dos rondas de inversión.

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Por qué Tether apuesta al mercado argentino

El eje de Tether es que los dólares digitales no sean considerados como una simple herramienta de inversión y que formen parte de la vida diaria. Apuestan así a una fintech argentina, un país con una actividad cripto de casi USD 90.000 millones que creció un 15,3% en el último año. En forma reciente, Tether realizó una inversión de un monto similar en Belo, otra billetera cripto local.

El gigante creador de la USDT no ignora por qué los argentinos se volcaron a las cripto. “La inflación persistente y la volatilidad cambiaria continúan llevando a hogares y empresas hacia activos vinculados al dólar para ahorrar, enviar remesas y realizar operaciones comerciales. Esto posiciona a las stablecoins como una cobertura frente a la inestabilidad y como una herramienta práctica de pago cotidiano”, señalaron en Tether al comunicar su llegada a Lemon.

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La operación de Lemon se suma a otras que Tether viene cerrando en distintos sectores. En abril de 2025, Tether Investments, un fondo de más de USD 3.000 millones del gigante, concretó la compra del 70% de Adecoagro mediante un desembolso superior a USD 600 millones. Así se quedó con una de las principales empresas agroalimenticias del Cono Sur.

A través de esa participación, Tether quedó expuesta indirectamente a Profertil: Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) iniciaron la adquisición en septiembre de 2025, al comprar por USD 600 millones el 50% que tenía Nutrien, y la completaron en diciembre de 2025, cuando Adecoagro adquirió por USD 1.200 millones el 50% restante que poseía YPF. En abril pasado, Tether lideró la ronda Serie A de USD 14 millones de Belo para acelerar la expansión de la billetera en México, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay.

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Lemon viene además de dar un golpe fuerte de marketing al anunciar a Mario Pergolini como nuevo embajador de marca. La incorporación llega acompañada de una campaña en la que el conductor y empresario invita a los argentinos a cuestionar las reglas de siempre y cambiar la forma en la que usan su plata. De paso, juega con la coincidencia entre las iniciales de Pergolini con Mercado Pago, la principal fintech del país y un competidor central.

La campaña de Lemon con Mario Pergolini arrancó con un guiño a la competencia

La trayectoria de Pergolini en los negocios digitales abre posibilidades de que su rol junto a Lemon tome mayor relevancia. “Mario siempre estuvo un paso adelante. Habló de internet cuando pocos lo entendían, fue pionero del streaming e invirtió en Bitcoin antes de que fuera masivo. En Lemon compartimos esa visión: actualizar viejas estructuras para mejorar la forma en que usamos nuestra plata. ¿Quién mejor que Mario para representar esta nueva etapa?”, dijo Alejo Blasco, Head of Marketing en Lemon.

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La incorporación de Pergolini avanzó en paralelo con el lanzamiento de nuevos beneficios con el foco de ampliar la oferta y dar libertad a los usuarios para elegir si quieren usar pesos o cripto. De hecho, Lemon fue la primera billetera en la Argentina que ofreció esa posibilidad. “Después de liderar el mercado de activos digitales argentino, la compañía amplió su propuesta de valor y hoy se posiciona entre las billeteras con mayor volumen de pesos de Argentina”, explicó Blasco.