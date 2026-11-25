Los ríos se desbordaron por las fuertes lluvias de los últimos días. (Prefectura Guayas)

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Una actualización del pronóstico meteorológico asociado al fenómeno de El Niño generó confusión entre las familias ecuatorianas sobre la continuidad de las clases presenciales este miércoles 25 de noviembre. El Gobierno de Daniel Noboa anunció inicialmente que los estudiantes de 19 de las 24 provincias del país debían continuar sus actividades académicas desde casa ante la previsión de fuertes precipitaciones. Sin embargo, horas después, las autoridades modificaron la disposición y restringieron su aplicación a las siete provincias de la región Costa y al archipiélago de Galápagos.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, comunicó durante la tarde del martes la primera resolución, que contemplaba el cambio de modalidad educativa en territorios de distintas regiones del país. La decisión, de carácter preventivo, respondía a las condiciones meteorológicas previstas para las siguientes horas y a los riesgos que las precipitaciones podían representar para el desplazamiento de los estudiantes y el funcionamiento de los establecimientos educativos.

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No obstante, a las 19:35 del martes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) actualizó sus previsiones sobre la intensidad y la distribución de las lluvias. El nuevo escenario permitió reconsiderar las restricciones anunciadas previamente, particularmente en las provincias de la Sierra y la Amazonía, donde las precipitaciones serían de menor intensidad.

Según la información de Ecuavisa, la ministra confirmó posteriormente que los estudiantes de ambas regiones debían acudir con normalidad a sus establecimientos educativos. La disposición de mantener las actividades académicas bajo modalidades no presenciales quedó limitada a Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos.

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Fotografía reciente que muestra una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador) debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. EFE/ Carolina Peñafiel

La rectificación implicó que 11 provincias inicialmente contempladas en la medida retomaran la presencialidad. Entre las ciudades en las que se modificaron las instrucciones estuvieron Quito, la capital ecuatoriana, y Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país. En Guayaquil, en cambio, se mantuvo la disposición de continuar las actividades académicas desde casa.

La difusión de dos instrucciones gubernamentales durante una misma jornada dio lugar a la circulación simultánea de información distinta sobre el funcionamiento del sistema educativo. Mientras algunos medios de comunicación reportaban el retorno a las aulas en la Sierra y la Amazonía, otros todavía mantenían publicaciones que recogían la resolución inicial, que abarcaba a casi el 80% de las provincias ecuatorianas.

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De acuerdo con la información divulgada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, la actualización meteorológica estableció que las precipitaciones más significativas en la región costera se registrarían durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Para la Sierra y la Amazonía, en tanto, se anticiparon lluvias localizadas de menor intensidad durante la mañana y la tarde.

A las condiciones atmosféricas se sumaron las advertencias del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), que anticipó una marea alta de 4,40 metros durante la mañana del miércoles, en medio de un período de aguaje. La coincidencia de precipitaciones y mareas elevadas constituye un factor de riesgo adicional para determinadas localidades del perfil costero, particularmente aquellas expuestas a inundaciones.

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La modificación de las disposiciones educativas no supuso el levantamiento de las advertencias meteorológicas. El Inamhi mantiene vigente hasta las 22:00 del viernes 27 de noviembre una alerta por precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Según Primicias, los pronósticos para este miércoles identificaron sectores de 14 provincias con niveles elevados de intensidad de las lluvias.

Las inundaciones registradas en Santa Elena.

Entre las posibles consecuencias de estas condiciones figuran la acumulación de agua en zonas urbanas, el incremento de los caudales de los ríos y los desbordamientos. Sin embargo, la vigencia de la advertencia meteorológica hasta el viernes no implica que la suspensión de las actividades educativas presenciales se extienda automáticamente hasta esa fecha.

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Ecuador atraviesa una emergencia climática que se ha prolongado durante varios meses. Según información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recogida por Ecuavisa, desde el 29 de agosto, cuando se declaró la alerta roja por las precipitaciones asociadas a El Niño, se han contabilizado 27 personas fallecidas y más de 114.000 afectadas.

Las perspectivas científicas indican que las condiciones oceánicas que favorecen estas precipitaciones podrían mantenerse durante los primeros meses de 2027. En su boletín del 5 de noviembre, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) señaló que el calentamiento del Pacífico ecuatorial central alcanzaría su máxima intensidad entre noviembre y diciembre de este año.

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El organismo técnico anticipó, además, que el episodio podría adquirir características de un evento muy fuerte o extraordinario, aunque su clasificación definitiva dependerá de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Las proyecciones contemplan precipitaciones superiores a los promedios climatológicos en la región Costa y Galápagos.

La intensidad potencial del fenómeno ha llevado a considerar como referencias históricas los episodios de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998, que provocaron graves afectaciones humanas, económicas y de infraestructura en Ecuador. Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas para determinar las medidas de prevención que deberán aplicarse en los próximos días.

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