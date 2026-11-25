Cubalex documentó 679 incidentes represivos contra mujeres en Cuba a lo largo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cubalex documentó 679 incidentes represivos contra mujeres en Cuba durante 2026, dentro de 3,410 casos registrados por la organización. Los hechos afectaron a 272 mujeres identificadas, además de otras víctimas cuya identidad no pudo determinarse.

La entidad señaló que las afectadas enfrentaron vigilancia, limitaciones para desplazarse, cortes de comunicaciones y presiones relacionadas con la maternidad. Estas prácticas buscaron restringir su actividad pública, sus denuncias y sus vínculos con familiares.

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La vigilancia y los cortes de comunicaciones concentraron parte de la represión

Las mujeres representaron el 22% de los incidentes con género consignado en la base de datos. El registro de Cubalex indica que la vigilancia reunió el 23% de los casos que las afectaron, frente al 10% entre los hombres.

Las restricciones de movimiento y la reclusión domiciliaria abarcaron entre el 14% y el 15% de los episodios contra mujeres. Entre los hombres, esa proporción fue del 6%.

Los cortes del servicio de internet y la intervención de dispositivos funcionaron como mecanismos de aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes de internet sumaron el 6.6% de los incidentes registrados contra mujeres, mientras que entre los hombres alcanzaron el 1.6%. El hackeo de cuentas y dispositivos llegó al 3.4% en las víctimas mujeres y al 0.4% en los varones.

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El informe sostiene que estas modalidades funcionaron como instrumentos de aislamiento. Las medidas afectaron a mujeres que realizaban activismo, ejercían el periodismo, integraban grupos opositores o denunciaban situaciones vinculadas con personas encarceladas.

Catorce mujeres acumularon al menos diez incidentes durante el año. La lista incluye a Anna Sofía Benítez Silvente, Berta Soler Fernández, Camila Acosta Rodríguez, Yamilka Lafita Cancio, María Cristina Labrada Varona y Caridad Silvente Laffita.

También figuran Yoani Sánchez Cordero, Yunaykis Linares Rodríguez, Yunia Figueredo Cruz, Alina Bárbara López Hernández, Sady Reynaldo Companioni, Saily Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinosa y Ana Ibis Tristá Padilla.

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El caso de Soler aparece entre los ejemplos de hostigamiento reiterado. La líder de las Damas de Blanco acumula 275 incidentes documentados desde 2022, según la organización.

Las amenazas sobre hijos y viviendas alcanzaron a madres y familiares de presos

Las autoridades recurrieron a amenazas sobre el retiro de la custodia de menores para frenar denuncias familiares. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Al menos nueve actuaciones o amenazas buscaron quitar la custodia de hijos a madres o enviarlos a instituciones estatales. Uno de los hechos consistió en una gestión de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior para que unas niñas dejaran de reclamar en redes sociales la libertad de su padre preso.

Las madres y esposas de presos políticos recibieron carteles intimidatorios en sus casas, citaciones policiales, decomisos de pertenencias y bloqueos de conexión. Estas acciones ocurrieron después de reclamos por las condiciones de reclusión, la atención médica o la liberación de sus familiares.

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Unos 80 incidentes afectaron a cerca de 70 mujeres que protestaron por la falta de agua, electricidad, alimentos o vivienda. Algunas de ellas afrontaron procesos penales con solicitudes de penas de hasta 13 años de prisión.

Las amenazas de cárcel, los desalojos y las advertencias sobre la custodia también afectaron a madres que ocuparon inmuebles abandonados para conseguir una vivienda para sus hijos. Los registros abarcaron hechos en Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y Nuevitas.

La organización volvió a advertir que la maternidad y la precariedad habitacional quedaron expuestas a presiones estatales. El relevamiento vincula esos mecanismos con la persecución de mujeres que reclamaron necesidades básicas o mantuvieron actividad pública crítica.

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Las mujeres afrodescendientes registraron una mayor exposición a los incidentes

La vigilancia sobre las mujeres superó el doble de la proporción registrada en los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres afrodescendientes representaron el 26% de las víctimas incluidas en la base. El promedio fue de tres incidentes por persona, mientras que entre las demás mujeres se ubicó en 2.5.

Su presencia tuvo especial peso en los casos relacionados con protestas, encarcelamiento y amenazas vinculadas con la custodia de hijos. El informe incluyó esta dimensión racial al describir la distribución de los hechos documentados.

Cubalex también registró incidentes contra 52 mujeres durante su encarcelamiento. Entre las situaciones relevadas estuvieron extensiones de prisión provisional, falta de atención médica, huelgas de hambre y separación de sus hijos.

El documento consignó una requisa con desnudo forzado contra Idolidia Carrasco Lobo y otra presa política en la prisión de mujeres de El Guatao. El episodio ocurrió ante otras reclusas.

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Dos mujeres murieron bajo custodia penitenciaria durante el período relevado

Anamara Varona Rivero y Margarita Marrón Azahares murieron bajo custodia penitenciaria durante el período analizado. Ambas fueron registradas como afrodescendientes y existían denuncias previas de violencia o humillación.

La entidad comparó los patrones de este año con los que presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2024. En ambos relevamientos aparecen la vigilancia, el hostigamiento y las represalias contra defensoras de derechos humanos y familiares de personas privadas de libertad.

El reporte indicó que en 2026 adquirieron mayor visibilidad las amenazas relacionadas con hijos, la persecución contra madres sin vivienda, las elevadas peticiones fiscales por protestas y las muertes bajo custodia.

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La base de datos contiene pocos registros sobre violencia sexual, salud mental y participación de la Federación de Mujeres Cubanas.