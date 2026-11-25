La manada partió desde la orilla continental del lago Kariba y completó el recorrido dentro del Parque Nacional Matusadona, en la frontera entre Zimbabue y Zambia (video red social X)

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Una manada de elefantes cruzó 7 kilómetros a nado en el lago Kariba, dentro del Parque Nacional Matusadona, en Zimbabue, ante la presencia de cocodrilos e hipopótamos en el agua. El episodio ilustra una de las capacidades físicas menos documentadas del animal terrestre más grande del planeta.

Según informó la revista especializada en fauna africana Africa Geographic, el grupo partió desde la orilla continental y avanzó de forma sostenida hasta alcanzar una isla ubicada en el interior del lago. El medio precisó que este tipo de travesía acuática forma parte de los comportamientos naturales que los elefantes exhiben en la región, donde sus desplazamientos entre distintos puntos del lago se registran con cierta regularidad.

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Los elefantes nadaron desde tierra firme hasta una isla en medio del lago

El cruce se produjo en aguas del lago Kariba, ubicado en la frontera entre Zimbabue y Zambia. Reconocido como el lago artificial más grande del mundo por volumen de agua, tiene una superficie de aproximadamente 5.580 kilómetros cuadrados y alberga una biodiversidad notable: cocodrilos, hipopótamos y diversas especies de peces conviven en ese cuerpo de agua creado, décadas atrás, por la construcción de la represa de Kariba.

La manada partió desde la orilla continental del lago Kariba y completó el recorrido dentro del Parque Nacional Matusadona, en la frontera entre Zimbabue y Zambia (Captura de video)

La travesía implicó que los animales recorrieran esos 7 kilómetros en un entorno de riesgo permanente. El lago concentra una de las poblaciones de cocodrilos del Nilo más densas del sur de África, además de hipopótamos que pueden volverse agresivos ante la presencia de otras especies en el agua. Pese a ello, la manada completó el trayecto y llegó a la isla sin contratiempos documentados.

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Matusadona alberga una de las mayores concentraciones de fauna silvestre del sur de África

El Parque Nacional Matusadona ocupa aproximadamente 1.470 kilómetros cuadrados en la ribera sur del lago Kariba. Su ecosistema integra leones, leopardos, búfalos y diversas especies de antílopes, además de los elefantes que protagonizaron el cruce. Esa diversidad lo posiciona como uno de los parques de vida silvestre más significativos de la subregión.

En ese territorio, las organizaciones de conservación monitorean de manera permanente los movimientos de los animales de mayor porte. El seguimiento de los elefantes forma parte de programas orientados a comprender sus patrones de desplazamiento y proteger los corredores naturales que utilizan dentro del parque y en sus alrededores.

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La zona enfrenta presiones propias de los ecosistemas africanos: la competencia por el agua y el territorio entre especies, sumada a amenazas externas como la caza furtiva y la fragmentación del hábitat, ubica a Matusadona entre las áreas de alta prioridad para los organismos dedicados a la protección de la vida salvaje.

Los elefantes avanzaron por aguas con una densa población de cocodrilos del Nilo e hipopótamos, en un desplazamiento natural registrado regularmente por investigadores (Captura de video)

La trompa actúa como tubo de respiración y permite cruzar grandes cuerpos de agua

Los elefantes africanos son los mamíferos terrestres más grandes del planeta. Los machos adultos pueden superar las 6 toneladas de peso, pero esa masa no representa un obstáculo en el agua: la flotabilidad compensa el volumen corporal y les permite sostener el esfuerzo durante kilómetros sin detenerse.

La trompa cumple una función decisiva durante la natación: opera como un tubo de respiración natural que permite a los animales mantener la cabeza parcialmente sumergida sin interrumpir el flujo de aire. Esa adaptación anatómica los diferencia de otros grandes mamíferos terrestres y explica por qué pueden atravesar ríos y lagos de dimensiones considerables con relativa frecuencia.

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Africa Geographic señaló que, en el contexto del lago Kariba, estos desplazamientos no resultan excepcionales para los investigadores que estudian el área. Sin embargo, la distancia registrada en este caso —7 kilómetros en aguas con depredadores activos— aporta un ejemplo preciso de la capacidad física de estos animales y de la determinación con la que se mueven en busca de nuevos territorios o recursos alimenticios.