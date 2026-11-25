Un hombre realiza apuestas de fútbol en vivo siguiendo la acción del partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Economía del Senado se prepara para resolver el próximo martes el punto más controvertido del proyecto que busca establecer reglas para las casas de apuestas por internet, pues mientras el Gobierno plantea autorizarlas bajo estrictas condiciones de funcionamiento, la oposición derechamente propone prohibirlas.

La discusión está marcada por el componente tributario, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldara la aplicación de un gravamen del 22% sobre las ganancias de estas compañías, propuesta que abrió un nuevo flanco de debate.

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El texto contempla restricciones para impedir que menores de edad utilicen estas plataformas, la creación de un fondo destinado a combatir la ludopatía y un sistema de licencias estatales. Bajo este esquema, únicamente las empresas que obtengan autorización del Estado podrán desarrollar legalmente sus operaciones en Chile.

Dentro de quienes respaldan avanzar hacia una regulación se encuentra el senador Matías Walker (Demócratas), integrante de la Comisión de Economía. El parlamentario advirtió sobre los riesgos de entregar ventajas exclusivas a los casinos tradicionales y defendió la necesidad de establecer condiciones que permitan fiscalizar a todos los actores del mercado.

De acuerdo al parlamentario, es preferible “avanzar en la regulación y no en la prohibición, porque además algunos han propuesto que los casinos físicos puedan hacer apuestas online, que hoy día no pueden hacerlo, y no podemos establecer una suerte de monopolio legal”, según consignó BioBíoChile.

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Tocante al arancel que deberían pagar dichas compañías, Walker sostuvo que algunos integrantes del Senado tienen en mente “una tasa de impuesto mucho mayor a la que propone el Gobierno”.

De la misma opinión fue el senador Manuel José Ossandón (RN), quien también se mostró en contra de que los casinos presenciales puedan extender sus actividades al mercado de las apuestas digitales.

“Si existen herramientas para controlarlo y legalizarlo, pero no para combatirlos, ¿cuál de las dos vamos a usar?”, argumentó.

Oficialismo y oposición coinciden en que es necesario elevar el impuesto propuesto por el gobierno.

Oposición busca vetarlas

Desde la otra vereda política, la senadora Beatriz Sánchez (FA) aseguró que para aprobar la propuesta del gobierno deben existir una serie de requisitos previos: “uno, un límite de licencias. Dos, control de ingreso. Tres, pagos altos de impuestos. Cuatro, límites a la publicidad”.

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Según la legisladora, el Gobierno no incorporó en su proyecto de ley dichos requisitos, desarrollados previamente por una mesa técnica, razón por la cual no estarían los votos de la oposición para aprobarlo.

“El Ejecutivo no quiso tomar ninguna de estas propuestas, y por eso es que se tomó el camino de prohibir los juegos de apuestas en línea. Si no son mínimos, es imposible regular bien este negocio”, señaló taxativa.