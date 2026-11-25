Acuerdo entre oficialismo y oposición para el tratamiento de la ley de ludopatía

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El Senado de la Nación parece haber entrado en un proceso acuerdista. La semana pasada se aprobó por unanimidad la ley de discapacidad y hoy, oficialismo y oposición avanzaron en un acuerdo en el cual mañana se votaría del mismo modo la ley de ludopatía que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados.

Así se definió en el plenario de comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales -todas presididas por La Libertad Avanza- en donde el bloque del oficialismo intentó primero avanzar en un dictamen con modificaciones pero la resistencia de la oposición hizo que desistieran.

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Así quedó establecido desde un principio en donde el senador presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anunciaba que su bloque iba a votar el proyecto que llegó de Diputados sin modificaciones. “Si quieren hacer mejoras, nosotros nos comprometemos a darles los dos tercios. Pero primero aprobemos esto”, dijo el formoseño.

Por LLA Patricia Bullrich intentó convencer a sus pares del peronismo. “Hay una decisión de resolver un tema que tiene que ver con consumos problemáticos y la salud y que interpela a muchos jóvenes y familias. Es mi intención poder lograr un dictamen de un proyecto que trabaja sobre la problemática”, dijo la ex ministra. Y, a sabiendas de que iban a proponer modificaciones y que necesitaba tiempo, aseguró que tienen “el compromiso de abrir extraordinarias por si hay que tener más tiempo de discusión”.

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Esto no conformó a la oposición que presentó una propuesta en la que se votaba y se convertía en ley el proyecto original y, después, le aportaban al oficialismo los votos para alcanzar los dos tercios para tratar esas modificaciones sobre tabla y en algo que tendría un rol de ley complementaria a la ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

En lo que se refiere a los cambios que propuso LLA y que ahora irían en otro proyecto de ley, Bullrich explicó que la propuesta es que se establezca que “los sitios de internet que reciban una denuncia de un tercero puedan ser bloqueados de manera inmediata y administrativa, en 24 horas, por el ENACOM”.

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Pero la duda que persiste es si el bloque libertario, que hasta ahora se había negado a tratar el tema durante más de 700 días, acompañará en su totalidad el proyecto. “Entiendo que sí, quizás alguno suelto no lo haga, pero hay acuerdo interno”, dijo a Infobae una fuente del bloque libertario.

Es por eso, y para asegurarse el quórum, que mañana la sesión comenzará con la reforma electoral como el primero de los temas a tratar y luego será el turno de ludopatía.

Otro punto que también molestaba en el mundo de LLA era la relación de los clubes de fútbol con las casas de apuestas en lo que se refiere al patrocinio. La ley que se aprobaría mañana las prohíbe y eso generará impacto inmediato: por ejemplo, en la primera división argentina hay 10 clubes que tienen de sponsors a casas de apuestas online. A este grupo se le suma la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Ley de ludopatía

El proyecto con media sanción en Diputados tiene 54 artículos organizados en 13 capítulos, y unificó 6 expedientes de distintos bloques políticos. Fue aprobado por la Cámara baja en noviembre de 2024 con el voto de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la izquierda y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).Regula a todos los operadores, no solo a los ilegales. Prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online, incluyendo bonos de bienvenida, auspicios a equipos y deportistas, naming de estadios, publicidad con influencers y difusión en festivales o recitales. También prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas en línea.