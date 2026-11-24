El primer parche de GTA VI corrige cierres inesperados y fallas del autoguardado. (Foto: Rockstar)

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Rockstar Games publicó el 23 de noviembre el primer parche de Grand Theft Auto VI desde su estreno, el 19 de noviembre. La actualización, disponible en PS5 y Xbox Series X|S, soluciona siete fallas, entre ellas varios cierres inesperados del juego y un autoguardado que no funcionaba bien.

Las notas figuran en la página de soporte de Rockstar, bajo el título “Launch Updates” (actualizaciones de lanzamiento). La compañía enumera las correcciones sin describir cada error ni explicar cómo se producía.

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Según esa lista, el parche corrigió varios problemas que provocaban cierres del juego y un error que impedía que el clima cambiara durante largos períodos. También solucionó fallas en el autoguardado.

La actualización está disponible para PS5 y Xbox Series X|S desde el 23 de noviembre. (Rockstar)

Otras tres correcciones afectan al desarrollo de la partida. Rockstar arregló llamadas telefónicas que no se activaban, incluidas las que hacían avanzar la historia o desbloqueaban misiones, y un error que impedía a los jugadores perder el nivel de búsqueda de la policía.

Los últimos dos arreglos son más puntuales: la barra de pesas del gimnasio, que no se podía usar, y los socios que no entregaban las bolsas que el jugador debía vender a los receptadores.

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Una versión menor, con detalles sin aclarar

El parche corresponde a la versión 01.002.002 en PS5 y 1.0.2.2 en Xbox, según RockstarINTEL. Digital Foundry lo calificó como una actualización menor y señaló que pesa 602 MB en PS5. RockstarINTEL informó que en Xbox Series X|S ocupa 1,6 GB y que el tamaño total del juego instalado no aumentó.

William Judd, de Digital Foundry, contó que sufrió un cierre del juego en los primeros 15 minutos de partida. También observó semáforos que permanecían en rojo durante varios minutos. Dijo que no sabe si el parche resolvió esos problemas.

Rockstar solucionó errores que podían impedir el avance en misiones y la historia. (rockstargames.com)

Digital Foundry añadió que tampoco está claro si la actualización corrige los errores que permiten obtener dinero de forma indebida ni el viñeteado más pronunciado de lo esperado, que desarrolladores de Rockstar mencionaron en entrevistas cercanas al lanzamiento. RockstarINTEL indicó que el parche no resuelve un fallo que permite jugar a 60 cuadros por segundo en Xbox.

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El autoguardado, en el centro de las quejas de la semana

El sitio Notebookcheck informó el 19 de noviembre de que algunos jugadores de PS5 y Xbox perdieron horas de progreso tras cierres del juego, pese al sistema de guardado automático. Según Tech Times, el streamer JasonTheWeen perdió unas 10 horas, aunque no se sabe si su consola falló o se apagó por accidente.

Tech Times señaló que Rockstar no vincula la corrección con esos reportes y que sus notas no permiten saber si el error solucionado es el mismo. Notebookcheck e Insider Gaming recomiendan, mientras tanto, usar los guardados manuales, de los cuales el juego ofrece 15 espacios.

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Algunos jugadores reportaron pérdida de progreso tras cierres del juego durante la semana de lanzamiento. (Composición Infobae: rockstargames.com)

Distribución por tandas y dos parches previos sin notas

Tech Times informó que la actualización llegó por oleadas. Wccftech, que cita un seguimiento publicado en X, mencionó tres etapas: cerca del 33% de los jugadores al inicio, otro tramo a las tres horas y el resto a las seis. Rockstar no confirmó ese cronograma. Quien no vea la descarga puede abrir el juego en PS5, pulsar Options y elegir buscar actualización.

Antes de este parche, Tech Times registra otras dos actualizaciones sin notas públicas: la 01.002.000, del 13 de noviembre, y la 01.002.001, del 16 de noviembre. La página de soporte de Rockstar solo contiene por ahora la entrada del 23 de noviembre.

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