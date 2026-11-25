Guardar

La economía argentina cayó 1,8% en el tercer trimestre de 2026, después de haber retrocedido 1% entre abril y junio. Aunque el Gobierno destacó una mejora mensual de 0,4% en agosto y de 1,1% en septiembre, Guido Zack advirtió que esos repuntes no revierten el cuadro de fondo.

El doctor en Análisis Económico de Fundar vinculó la caída de la actividad con el cierre de empresas, el deterioro de los salarios reales y las tensiones financieras. “Lo real es que estamos estancados”, afirmó durante una entrevista con Infobae Al Mediodía.

PUBLICIDAD

La actividad cayó en dos trimestres consecutivos de 2026

Zack coincidió con el ministro de Economía, Luis Caputo, en que la definición de recesión técnica es arbitraria. Sin embargo, sostuvo que las dos bajas trimestrales consecutivas muestran una debilidad que excede esa discusión.

El economista señaló que algunos sectores exportadores avanzan, pero no alcanzan para compensar la contracción de las demás actividades. “Esta economía entró en recesión, pero con el 15% de la economía volando”, planteó.

Para Zack, esa dinámica tampoco se traduce en creación de empleo formal a una escala suficiente. Mencionó, además, una menor recaudación, baja de importaciones y un aumento de la informalidad laboral.

PUBLICIDAD

El economista Guido Zack afirmó que la actividad productiva permanece estancada pese a mejoras mensuales puntuales (captura de video)

El diagnóstico actual tiene antecedentes en la recuperación de la segunda mitad de 2024. Según explicó, desde febrero de 2025 la economía dejó de expandirse y no logró superar los niveles de producción por habitante.

Como referencia, comparó el tercer trimestre de 2026 con el mismo período de 2023. La actividad quedó 0,3% por debajo de ese nivel, aun después de las variaciones mensuales positivas de agosto y septiembre.

Fundar registró 14.353 empresas menos en el último año

El informe de Fundar contabilizó 14.353 empresas menos en los últimos doce meses, una baja cercana al 3% frente a agosto de 2025. Desde noviembre de 2023, la pérdida acumulada alcanzó a 32.429 compañías, equivalente al 6,3% del total.

PUBLICIDAD

Zack definió como “fuerte” la reducción de firmas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Según dijo, la cantidad de empresas se recuperó tras la pandemia, aunque sin alcanzar los máximos de 2012.

El deterioro, agregó, alcanza a salarios, empleo y actividad productiva. Los sectores ligados a exportaciones explican parte de la mejora puntual, pero el economista entiende que su peso no neutraliza el retroceso de otros rubros.

El Gobierno enfrenta la tensión entre deuda y demanda de dólares

Zack relacionó el aumento del riesgo país con las dudas sobre la capacidad de pago en un contexto de actividad estancada. “Una economía que no crece es una economía que no paga”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El analista aclaró que ese indicador reúne dos variables, la capacidad y la voluntad de pago. A su vez, señaló que la percepción del mercado se vincula tanto con los datos económicos como con el respaldo electoral del Gobierno.

A su criterio, la administración nacional dispone de herramientas para afrontar vencimientos, entre ellas el superávit comercial, las reservas del Banco Central y los ingresos de sectores exportadores. El límite aparece al destinar esos recursos a objetivos simultáneos.

El aumento del riesgo país refleja dudas sobre la capacidad del Gobierno para pagar la deuda externa sin crecimiento económico (Maximiliano Luna)

“Para las dos cosas no hay”, dijo Zack al referirse a pagar deuda y financiar la demanda de ahorro en dólares. Estimó que los argentinos ahorrarán cerca de USD 30.000 millones este año y que esa cifra podría aumentar en un período electoral.

PUBLICIDAD

El economista contempló el uso de reservas, swaps y otros recursos disponibles. También mencionó que el Gobierno podría reponer restricciones para la compra de dólares si la situación se agravara.

Política fiscal menos contractiva

Para salir del estancamiento, Zack propuso moderar el superávit fiscal sin volver a un déficit cubierto con emisión. Consideró que la disponibilidad de dólares habilita una política menos contractiva.

Sugirió destinar recursos a discapacidad, universidades y obra pública. Según explicó, esas partidas pueden apuntalar el empleo y mejorar la infraestructura, con impacto sobre los costos logísticos de las empresas.

El especialista también cuestionó la falta de una reforma tributaria, el nivel de las tasas de financiamiento y la paralización de obras. A su juicio, esos factores restan competitividad más allá de la productividad que puedan tener las firmas.

PUBLICIDAD

“El empresario quiere competir con el resto del mundo, pero quiere competir en igualdad de condiciones”, afirmó. Entre los obstáculos que enumeró figuraron los impuestos, el financiamiento y la infraestructura.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.