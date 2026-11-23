La inteligencia artificial convierte a Jensen Huang, Elon Musk y Steve Jobs en personajes de GTA 6 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jensen Huang, Elon Musk y Steve Jobs pueden convertirse en personajes ficticios de GTA 6 mediante herramientas de inteligencia artificial como Gemini y ChatGPT. El estreno de Grand Theft Auto VI impulsó una tendencia en redes sociales: recrear a figuras de la tecnología bajo la estética de Leonida, con palmeras, neones, coches deportivos y una atmósfera inspirada en Vice City.

La propuesta no forma parte del videojuego ni implica una colaboración con Rockstar Games. Se trata de imágenes creadas a partir de retratos y descripciones textuales. El fenómeno muestra cómo los modelos multimodales permiten trasladar rostros conocidos a universos visuales reconocibles sin requerir conocimientos de diseño gráfico o edición avanzada.

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Jensen Huang como magnate de los chips en Leonida

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, encajaría en el universo de GTA 6 como un empresario vinculado con el poder de los centros de datos, los videojuegos y la inteligencia artificial.

Su imagen pública, asociada con chaquetas de cuero y presentaciones sobre procesadores, puede adaptarse a una versión ficticia rodeada de pantallas, vehículos de lujo y edificios tecnológicos.

Jensen Huang aparece como un magnate de los chips en Leonida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nvidia ocupa un lugar central en la industria de la computación acelerada y los chips utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial. Esa influencia permite imaginar a Huang como dueño de una compañía tecnológica dentro de Leonida.

La inteligencia artificial puede conservar sus rasgos faciales y transformar el entorno. Un retrato del ejecutivo puede convertirse en una ilustración digital con iluminación de atardecer, reflejos turquesa, anuncios luminosos y carreteras húmedas después de una tormenta tropical.

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Elon Musk tendría espacio en la sátira corporativa

Elon Musk también encaja con la tradición satírica de Rockstar. Su presencia en sectores como los vehículos eléctricos, la exploración espacial, las redes sociales y la inteligencia artificial ofrece elementos que podrían convertirse en una parodia dentro de un videojuego de mundo abierto.

Elon Musk entra en la sátira corporativa inspirada en GTA 6 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La franquicia Grand Theft Auto suele representar corporaciones, campañas publicitarias, políticos y empresarios mediante nombres ficticios. Por eso, la recreación visual de Musk mediante inteligencia artificial puede aprovechar ese tono, siempre que se presente como una creación artística y no como una imagen real o una aparición oficial dentro del juego.

Steve Jobs representa el origen de una transformación digital

Steve Jobs, cofundador de Apple, tendría un papel distinto dentro de estas recreaciones. Su influencia se relaciona con la expansión de los computadores personales, los teléfonos inteligentes y los ecosistemas de aplicaciones que cambiaron la relación cotidiana con la tecnología.

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Aunque Jobs murió en 2011, las imágenes generadas pueden situarlo de forma ficticia en una presentación de productos dentro de Leonida. Una versión inspirada en GTA 6 podría mostrarlo en un escenario minimalista.

Steve Jobs reaparece en una presentación ficticia dentro de Leonida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado no busca reconstruir una escena histórica. Funciona como un ejercicio visual que mezcla referencias a la industria tecnológica, la cultura popular y la estética de un videojuego conocido por exagerar los excesos de las grandes ciudades estadounidenses.

Gemini y ChatGPT permiten transformar retratos en ilustraciones

Los modelos multimodales permiten combinar una fotografía con una instrucción detallada. El usuario puede adjuntar un retrato de medio cuerpo, con buena iluminación y el rostro despejado, y pedir una transformación visual sin modificar los rasgos principales.

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Una instrucción útil puede incluir elementos como:

Ciudad costera tropical inspirada en Vice City.

Atardecer con tonos cálidos y reflejos de neón.

Palmeras, arquitectura Art Déco y coches deportivos.

Estilo semi-realista, sombras marcadas e iluminación dramática.

Composición vertical sin textos ni logotipos.

Después, se pueden solicitar cambios dentro del mismo chat: modificar la ropa, añadir un yate, sustituir el vehículo del fondo o cambiar la hora del día.

La popularidad de estas creaciones refleja la facilidad con que la inteligencia artificial puede reinterpretar figuras públicas. La clave está en distinguir entre una imagen artística y un contenido auténtico: Jensen Huang, Elon Musk y Steve Jobs no aparecen oficialmente en GTA 6.

El atractivo está en imaginar cómo lucirían los líderes tecnológicos dentro de una sátira sobre poder, dinero y grandes corporaciones. Los modelos generativos convierten esa idea en una imagen y permiten que los usuarios participen en el universo visual de Rockstar desde fuera del videojuego.

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