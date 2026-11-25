Google explica cómo activar la Protección contra robo en dispositivos Android desde el menú de Configuración. (Reuters)

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Google explica en su página de ayuda oficial de Android cómo activar la Protección contra robo, un conjunto de ajustes que bloquea la pantalla del celular si alguien lo arrebata, si el dispositivo queda sin internet o si el código se ingresa mal varias veces. Se activan desde Configuración, en pocos toques.

Las funciones forman parte del menú Protección contra robo, que Google ubica dentro de su sección de seguridad. Algunos pasos solo funcionan en Android 10 o versiones posteriores, y otros exigen Android 15. Tampoco están disponibles en dispositivos Android Go, tabletas ni relojes, y el soporte puede variar según el modelo.

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Para empezar, el teléfono debe tener un bloqueo de pantalla configurado. Después: abrir Configuración, tocar Google, luego Todos los servicios y, en el apartado “Personal y seguridad del dispositivo”, entrar en Protección contra robo. Desde ahí se enciende cada función por separado. Google aclara que algunas ya vienen activadas de fábrica y remite a la guía de cada fabricante. Si una opción aparece en gris, el aparato no la admite.

El Bloqueo por detección de robo usa sensores de movimiento, Wi-Fi y Bluetooth para identificar cuando alguien arrebata el teléfono y huye. (Europa Press)

Tres bloqueos automáticos de la pantalla

El primero es el Bloqueo por detección de robo. Según Google, usa inteligencia artificial, los sensores de movimiento del teléfono, el Wi-Fi y el Bluetooth para detectar que alguien se lo quitó de la mano y huye corriendo, en bicicleta o en un vehículo. En ese caso, la pantalla se bloquea sola. La función no actúa con la pantalla ya bloqueada y tampoco se dispara si el teléfono tiene una conexión estable de Wi-Fi o Bluetooth, o si hubo varios bloqueos seguidos en poco tiempo.

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El segundo es el Bloqueo sin conexión. Si un ladrón apaga el internet para impedir que el dueño localice el aparato con Find Hub —la herramienta de Google para ubicar dispositivos—, la pantalla se bloquea tras un breve período de uso sin conexión. El teléfono debe estar desbloqueado cuando pierde la conectividad, y la pantalla puede bloquearse dos veces cada 24 horas.

El tercero, el Bloqueo por autenticación fallida, cierra la pantalla cuando se ingresa mal el código varias veces seguidas. Junto con la protección de ajustes sensibles, viene activado por defecto cuando hay un bloqueo de pantalla configurado.

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El menú de Protección contra robo se encuentra dentro del apartado de seguridad de la cuenta de Google en el celular. (Europa Press)

Bloqueo remoto y verificación de identidad

El Bloqueo remoto permite trabar la pantalla de un teléfono perdido solo con un número de teléfono verificado. Requiere bloqueo de pantalla, una tarjeta SIM activa, Find Hub encendido y conexión a internet. Si el aparato está sin conexión, se bloquea cuando vuelva a conectarse. También puede usarse dos veces cada 24 horas.

Para activarlo, el camino es el mismo menú: Protección contra robo, Bloqueo remoto y activar la opción. Si el número no está verificado, hay que tocar Verificar número o activar la verificación automática. Con el teléfono ya perdido, se ingresa a android.com/lock desde otro dispositivo, se escribe el número, se resuelve un reCAPTCHA y se solicita el bloqueo.

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Google ofrece además una pregunta de seguridad opcional, que se define en el mismo apartado tras verificar la identidad con PIN o datos biométricos. Quien la configura debe responderla en android.com/lock para que el bloqueo se concrete; una respuesta incorrecta lo hace fallar. Para borrar o asegurar el aparato a distancia hay que iniciar sesión en Find Hub.

El Bloqueo sin conexión actúa cuando un ladrón desactiva el internet para evitar que el dueño localice el equipo con Find Hub. (Reuters)

La Verificación de identidad es la capa más estricta y solo aparece en ciertos dispositivos. Fuera de los lugares de confianza que el usuario define —como casa o trabajo—, exige huella o rostro y no admite PIN, patrón ni contraseña. Se activa en el mismo menú, con una cuenta de Google, bloqueo de pantalla, datos biométricos y lugares de confianza configurados.

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Con esa verificación activa, hacen falta datos biométricos para ver contraseñas y llaves de acceso guardadas en el Administrador de contraseñas de Google, cambiar el bloqueo de pantalla, restablecer el teléfono de fábrica, apagar Find Hub o desactivar la propia función. También para cambiar la contraseña de la cuenta de Google o sus factores de recuperación.

Otros pasos que recomienda Google

La página aconseja un PIN de seis o más dígitos, aun si se usa huella o rostro, y activar la copia de seguridad para poder restablecer un teléfono robado sin perder datos. Find Hub debe estar encendido antes del robo: se activa solo al añadir una cuenta de Google. Desde allí se puede ubicar, bloquear o borrar el aparato.

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La Verificación de identidad exige huella o rostro fuera de los lugares de confianza definidos por el usuario, sin admitir PIN ni patrón.

Google recomienda también anotar el número IMEI —el código único del teléfono—, porque la operadora puede usarlo para ubicarlo o suspender el servicio, y las autoridades pueden pedirlo al denunciar el robo. En Configuración se consulta, según el modelo. Las instrucciones corresponden a la página de ayuda de Android consultada el 25 de noviembre de 2026.