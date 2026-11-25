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Julián Álvarez anotó para el Atlético de Madrid contra el Viking de Noruega en el estadio Metropolitano con un golazo de tiro libre. El arquero Lubomir Belko llegó a despejar la pelota desde adentro del arco y, a pesar de que la acción continuó, el árbitro belga Erik Lambrechts convalidó el tanto gracias a la intervención de su reloj inteligente, que le advierte si el balón cruza la línea de gol. De esta manera, el Colchonero anotó el 2-0 a los 23 minutos y amplió la cuenta después del tanto inicial de Alexander Sorloth en el cruce correspondiente a la quinta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

La Araña marcó su tercer gol en 14 compromisos de la presente temporada, que se reparten entre la competición continental (5) y la Liga de España (9). Luego del conflicto que encabezó para pedir su salida al Barcelona, Álvarez recompuso su imagen con los hinchas con buenas actuaciones en el terreno de juego.

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La asistencia brindada en la caída 1-2 frente al Liverpool en Anfield por la primera jornada de la Liga de Campeones disputada en septiembre pasado fue un dato alentador para iniciar su levantada, aunque esa mejoría sostenida llegó finalmente al mes siguiente. En octubre dio un pase gol para el tanto de la victoria 1-0 ante Espanyol de Barcelona, marcó la anotación del Rojiblanco en el empate 1-1 frente a Stuttgart por la Champions y convirtió el 1-0 final contra Deportivo La Coruña en el ámbito doméstico.

*El 1-0 marcado por Alexander Sorloth

Lejos de frenarlo, el parate por la fecha FIFA amplificó su nivel. Julián Álvarez dio la asistencia en el tanto de Atlético de Madrid ante Barcelona con traspié 1-2 en condición de local y viajó a la Argentina para los amistosos de la Selección, donde también aportó su carga goleadora: un grito a Uruguay en la derrota 1-2 y un doblete en el 7-0 a Costa Rica.

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A su regreso a España, volvió a ser fundamental para sus compañeros porque brindó los pases gol para las definiciones de Álex Baena y Johnny Cardoso en las dos primeras anotaciones del 3-0 al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez por la jornada 13 de la Liga de España.

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