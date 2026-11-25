Los sospechosos fueron detenidos este miércoles

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La madre y el padrastro de una niña de tres años fueron detenidos este miércoles en la localidad bonaerense de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, acusados de matar a golpes a la menor, que había llegado sin vida al centro de salud local durante la noche del 10 de septiembre pasado.

Los arrestados son Camila Belén Álvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22. Ambos fueron arrestados durante la madrugada en la vivienda de la calle Entre Ríos, entre Neuquén y Chaco, donde vivían junto a la víctima.

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La investigación comenzó después de que la madre llevara a la niña al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Otamendi, cerca de las 23:20 del 10 de septiembre. La pequeña ingresó inconsciente y sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarla, pero constataron su fallecimiento durante la madrugada del 11.

La médica de guardia advirtió que la víctima tenía hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo. El hallazgo derivó en la intervención de la Policía y de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

La casa donde vivía la víctima junto a los detenidos

El expediente se inició como “averiguación de causales de muerte”. Policía Científica trabajó en el CAPS y en la casa de la niña. Allí fueron secuestrados un juego de sábanas con manchas presuntamente hemáticas y prendas de vestir de la víctima.

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Durante más de dos meses, la SubDDI de Miramar reunió testimonios, relevamientos en el barrio y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas. Fuentes policiales y judiciales indicaron que esas medidas reunieron elementos para solicitar las detenciones de Álvarez y Zapata.

Así, efectivos de la SubDDI Miramar llegaron este miércoles a la vivienda de la calle Entre Ríos.

La madre de la víctima cursa un embarazo

Los dos acusados estaban en el domicilio. Durante el allanamiento, los investigadores les secuestraron sus dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

Posteriormente, Zapata fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. No fue igual el caso de Álvarez, ya que cursa un embarazo, por lo que quedó a la espera de un cupo en una unidad destinada a mujeres embarazadas.

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La causa ahora está caratulada como homicidio agravado por el vínculo. Los dos detenidos serán trasladados a la sede fiscal este jueves para sus correspondientes indagatorias.

El padrastro acusado tras su arresto

Mientras tanto se aguardan los resultados complementarios de la autopsia y las pericias sobre las sábanas y los celulares secuestrados.