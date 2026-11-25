Brisa Veloso denunció a su expareja por violencia física, psicológica, económica y sexual durante sus dos embarazos

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Brisa tiene 24 años, es madre de tres niñas y vive en el barrio Cascallares de Moreno. Después de separarse del padre de sus hijas, a quien denunció por violencia física, psicológica, económica y sexual, volvió a vivir con su madre y comenzó a reorganizar su vida. Hoy construye su propia casa en un terreno familiar y comparte los avances de la obra en las redes sociales, donde también relata su experiencia y recibe mensajes de mujeres que atravesaron situaciones similares.

En diálogo con Infobae a la Tarde, la joven contó las agresiones que sufrió durante la relación, las dificultades que enfrentó después de la separación y la situación judicial de su expareja, que cumple prisión domiciliaria. También habló del acompañamiento que recibió, de los cambios que observó en sus hijas y de sus proyectos personales.

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Las agresiones durante sus embarazos

“Yo sufrí violencia económica, física, verbal y psicológica. Y sexual por parte de mi expareja, el padre de mis hijas”, contó Veloso al describir las situaciones que atravesó durante la relación.

La joven es mamá de Aurora, de tres años, y de dos gemelas, de dos años y medio. Los dos embarazos fueron de alto riesgo por preeclampsia y las tres niñas nacieron prematuras. Según su relato, durante ese período también sufrió distintos episodios de violencia por parte de su pareja.

Sobre el embarazo de Aurora, contó que el hombre se ausentó poco antes del nacimiento de la niña. “Él en el primer embarazo desapareció completamente poco antes de que nazca mi hija”, recordó.

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Brisa Veloso denunció a su expareja por violencia física, psicológica, económica y sexual durante sus dos embarazos (Infobae en Vivo)

Durante la segunda gestación, según denunció, sufrió una agresión física que incluyó que la tomara del cuello, la encerrara en la vivienda que compartían y le quitara el celular. “Me agarró del cuello, me dejó encerrada en la casa que alquilábamos. Me dejó encerrada, me robó el celular”, relató.

Las complicaciones médicas también marcaron ese embarazo. Durante uno de los controles, los profesionales le indicaron que debía ingresar a quirófano de urgencia. “Me dijeron: ‘En 40 minutos entramos a quirófano’”, recordó.

Veloso aseguró que las agresiones también alcanzaron a integrantes de su familia. Según su testimonio, su expareja fue hasta la clínica y luego se dirigió a su vivienda, donde golpeó a su madre, arrastró a su hermana con una camioneta y rompió el portón de la casa.

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Las gemelas nacieron prematuras y debieron permanecer internadas en neonatología.

La denuncia y la situación judicial de su expareja

Veloso explicó que durante la relación no lograba reconocer algunas de las situaciones de violencia que atravesaba. “Para mí todo era normal”, recordó al referirse al momento en que pudo identificar las distintas formas de agresión.

Uno de los aspectos que describió fue la dependencia económica. La joven trabajaba como community manager, pero aseguró que dejó su empleo a pedido de su pareja. Desde entonces, dependía de él para cubrir las necesidades de sus hijas. “Tenía que estar rogándole a él por favor que les compre leche, que les compre pañales”, expresó.

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Después de la separación, también tuvo dificultades para sostener su vivienda. Según denunció, la familia de su expareja dejó de darle trabajo y el hombre intervino para que la desalojaran del alquiler y le cortaran el suministro de gas. Finalmente, regresó a vivir con su madre.

La joven abandonó su empleo de community manager por imposición de su expareja y dependió de él para la manutención de sus hijas

La joven contó que durante varios meses tuvo miedo de salir sola y debió modificar sus actividades cotidianas. Actualmente, cuenta con un botón antipánico y canaliza a través de su abogado cualquier información relacionada con su expareja.

Sobre la situación judicial del acusado, señaló que cumple prisión domiciliaria y cuestionó que no permanezca detenido en un establecimiento penitenciario.

La difusión de su caso en redes sociales también tuvo un papel importante en la visibilización de su denuncia. Veloso contó que publicó un video que alcanzó un millón de reproducciones en dos días y que, cinco días después, recibió una convocatoria a una audiencia. “Yo hice viral el video, llegó a un millón de vistas en dos días. A los cinco días me dieron una audiencia”, relató.

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Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que enfrentan otras mujeres para conseguir respuestas institucionales. “Hay muchas mujeres que no tienen esa suerte”, señaló.

La construcción de su casa y los proyectos junto a sus hijas

Después de regresar a la casa de su madre, Veloso comenzó a reorganizar su vida junto a las niñas. Entre las personas e instituciones que la acompañaron mencionó a su familia, sus amigas, su psicóloga, su abogado y el área de Género de Moreno.

Al recordar el impacto que tuvo la relación en su vida, expresó: “Yo no me veía a futuro con mis hijas”.

Brisa Veloso levanta su propia vivienda en un terreno familiar del barrio Cascallares de Moreno con la ayuda de sus padres

Actualmente, construye su vivienda en un terreno de su madre, en el barrio Cascallares. Sus padres la ayudan con la obra y ella aprendió a realizar distintas tareas de albañilería. Comenzó con trabajos de revoque y después avanzó con la colocación de ladrillos, siguiendo las indicaciones de su padrastro, incluso a través de WhatsApp.

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“Me siento, no sé si libre, pero más tranquila de que no me está molestando. Estoy haciendo mi casa con mis hijas”, contó.

Veloso publica los avances de la construcción en sus redes sociales y muestra cómo consigue los materiales para continuar con la obra. Sus contenidos también generaron intercambios con mujeres que atravesaron situaciones de violencia y encontraron en su testimonio un impulso para denunciar.

“Me ponen constantemente: ‘Me animé a denunciar gracias a vos’”, contó. Sin embargo, explicó que la cantidad de consultas y pedidos de ayuda llegó a afectarla emocionalmente, por lo que tuvo que limitar su participación en algunas iniciativas. “Hubo un momento en el que tuve que parar porque me estaba haciendo muy mal”, reconoció.

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La joven también habló de los cambios que observó en sus hijas después de la separación. Sobre Aurora, contó que a los tres meses comenzó a notar avances importantes: la niña empezó el jardín y dejó los pañales, la mamadera y el chupete. Las tres hermanas comenzarán el jardín el próximo año.

Por último, Veloso anunció que se inscribió en la facultad para estudiar Arquitectura. La carrera es uno de los proyectos que espera desarrollar mientras continúa con la construcción de su vivienda y comparte su experiencia en las redes sociales.

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