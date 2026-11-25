Una persona de complexión normal sostiene en una mano una jarra de cerveza y en la otra un bol de patatas fritas, ilustrando hábitos de consumo contemporáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en Panamá, con 683.829 personas que declararon haberlo consumido en el mes previo a la encuesta que sustenta la Política Nacional sobre Drogas 2026-2036.

Siete de cada 10 panameños admitieron haber bebido alcohol al menos una vez en su vida, y tres de cada 10 lo hicieron durante el último mes.

PUBLICIDAD

Los datos provienen de estudios realizados en el marco del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Drogas (SIDUC) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que implementa encuestas periódicas y estandarizadas en población general —hogares, estudiantes universitarios y de escuelas secundarias— que el país ha desarrollado desde 2003.

La diferencia de consumo entre sexos es marcada, resultando que la proporción entre hombres y mujeres es de dos a uno.

La prevalencia annual —el porcentaje de personas que consumió alcohol durante ese período— se ubicó en 48,6%,y la brecha entre sexos alcanzó los 25 puntos porcentuales.

PUBLICIDAD

Un joven vierte una bebida energética sin marca en un vaso con hielo y alcohol oscuro, destacando los riesgos de combinar estas sustancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar el consumo actual, uno de cada dos hombres se clasificó como consumidor activo, mientras que en las mujeres la prevalencia fue del 10%.

La franja etaria de 25 a 44 años concentra el mayor consumo mensual: cuatro de cada 10 panameños encuestados en ese rango declararon haber bebido alcohol en el último mes, lo que representa 364.346 personas.

A nivel provincial, la prevalencia de consumo en los últimos 30 días fue más alta en Herrera (40,3%), seguida por los distritos de Panamá (38,3%) y San Miguelito (35,6%).

En el extremo opuesto, la provincia de Darién registró los niveles más bajos tanto de consumo como de uso problemático.

Desde la Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA), realizada en 2019, ya se complementaba este panorama, estimándose una prevalencia de vida del 31,6%.

El aumento en el consumo de alimentos salados, alcohol y comidas fuera de casa, junto con la disminución de la actividad física estructurada, contribuye al descontrol de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hombres, cuatro de cada 10 habían consumido alcohol alguna vez, frente a dos de cada 10 mujeres. El grupo de 20 a 24 años presentó la mayor prevalencia de vida, mientras que la prevalencia de consumo en los 12 meses anteriores a la encuesta fue de 18,1%.

PUBLICIDAD

En cuanto a los patrones de consumo, el 66% de los consumidores bebe algunos días a la semana, el 26,6% lo hace a diario y el 7,3% solo los fines de semana.

La mayoría adquiere sus bebidas en cantinas y bares, aunque el 7% reportó fabricación casera. La mayor parte de los encuestados declaró consumir entre uno y cuatro tragos en el día de mayor ingesta, si bien el 17% afirmó llegar a más de 10 tragos.

Respecto al tipo de bebida, la cerveza encabeza las preferencias. Los hombres superaron la media nacional de consumo diario de cerveza con un 11,4%, frente al 4,9% de las mujeres.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando se trata del consumo en días de semana y fines de semana, ocho de cada 10 mujeres optaron por la cerveza, frente a siete de cada 10 hombres.

Una figura humana sostiene una botella de cerveza mientras expone sus órganos internos con pequeñas lesiones tumorales en el esófago, el hígado y el intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Encuesta Nacional de Hogares identificó que aproximadamente 213.000 personas de entre 12 y 65 años presentan un consumo que puede considerarse de riesgo o perjudicial.

Eso equivale al 31,2% de los consumidores actuales y al 11% de la población en ese rango de edad. De ese total, el 80,3% son varones.

Los jóvenes de 18 a 24 años concentran el porcentaje más alto de consumo perjudicial (40,6%), seguidos por el grupo de 25 a 34 años. Aunque la prevalencia general entre adolescentes fue baja, casi tres de cada 10 jóvenes que consumen alcohol presentan un patrón problemático.

PUBLICIDAD

El nivel más grave del consumo alcohólico —la dependencia— afecta a unas 25.576 personas, con una proporción de cuatro hombres por cada mujer. El 1,3% de la población de 12 a 65 años se encuentra en esta categoría, con escasa presencia femenina (0,4%) frente al 2,4% masculino. Las personas de entre 25 y 44 años son las más afectadas.

Unos 756 de esos dependientes tenían entre 12 y 17 años, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias dado que se trata de adolescentes en pleno proceso de desarrollo cuya trayectoria de vida puede verse condicionada por esta dependencia desde temprana edad.

PUBLICIDAD