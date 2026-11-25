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Trece años después de la muerte de Ricardo Fort, su hija Marta lo homenajeó en redes sociales con una foto familiar de su infancia y un mensaje en el que repasó los valores y enseñanzas que el empresario y mediático le dejó durante los 9 años que estuvo con ellos.

“Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida. La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá”, escribió la joven en su publicación.

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Junto al mensaje, Marta compartió una fotografía de Ricardo en la que se lo ve de cabello corto y despeinado, con bigote y el torso descubierto con tatuajes visibles, apoyado sobre una torta decorada con un diseño de pelota de fútbol y velas encendidas. A su lado aparecen sus mellizos de pequeños: Felipe, con remera celeste, y la propia Marta, con remera naranja estampada, ambos sonrientes.

El mensaje que comaprtió Marta en sus historias por el aniversario de la muerte de Ricardo

La hija de El Comandante se mostró especialmente emotiva al evocar los pequeños momentos compartidos con su padre. “Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos. Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos”, expresó.

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El posteo cerró con una frase que sintetizó el tono de toda la publicación: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”, seguida de un corazón blanco. No es la primera vez que Marta recurre a sus redes para recordar a su padre; en cada aniversario y fecha significativa, la joven renueva el homenaje a quien considera su icono y figura paterna.

20 días atrás, la heredera chocolatera recordó a su padre en el día que hubiese cumplido 58 años. Desde el estudio de MasterChef Celebrity, antes de las grabaciones, la influencer habló sobre lo que significa atravesar esa fecha a casi trece años de la muerte de su padre. En plena previa del reality de cocina más famoso decidió abrir su corazón en un móvil de A la Barbarossa (Telefe) y contó cómo ella y su hermano Felipe viven este triste día.

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La hija del mediático contó cómo vive este nuevo anviersario sin su padre (Video: A la Barbarossa-Telefe)

“Vine en un día muy sensible. Me desperté medio movilizada. Pero bueno, a cocinar, a cocinar y espero que mis emociones no se me pongan en medio”, le dijo la joven a Pía Shaw. Lejos de quedarse en casa, eligió presentarse al reality de cocina con un plan concreto: “Aspiro a hacerme algún espacio durante el día para poder ir a visitarlo y enfocar mi energía ahí directamente, en vez de estar deprimida todo el día”.

La primera pregunta de Shaw fue qué había pensado al levantarse esa mañana. “En no venir”, respondió Marta entre risas. Luego explicó que pensaba tomárselo más relajado, pero que finalmente optó por presentarse: “A veces es mejor salir de la cueva, tener tus planes”.

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Cuando Shaw le preguntó si ir al cementerio le resultaba difícil, Marta fue directa: “No, me tranquiliza, la verdad”. Y ante la consulta sobre qué creía que le diría su padre al verla hoy, respondió con una mezcla de orgullo y emoción: “Yo aspiro a que esté feliz. Creo que estaría feliz y, quizás, sorprendido con lo que logré yo sola. Me siento así como si fuera, como le digo siempre, la sobrina del grupo, por así decir”.

Ricardo Fort y sus hijos, los mellizos Marta y Felipe (de apenas días), nacidos el 24 de febrero en Los Angeles, California, Estados Unidos

Sobre cómo va cambiando con el tiempo la forma de vivir esa fecha, Marta reconoció que no siempre es igual: “Hay años en los que lo vivo más, años que lo vivo menos”. Lo que más pesa en este aniversario, explicó, es la conciencia de todo lo que él no pudo presenciar. “La idea es qué es lo que yo estoy viviendo ahora que no pudo vivir. Este año fue muy importante para mí y me hubiera gustado que haya vivido esta faceta mía, conocer a la gente que yo conocí”, señaló.

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